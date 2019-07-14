Şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz akşam Ankara'da sahne aldı.

Gülşen'in hayranlarından biri, ünlü sanatçıyla selfie çekilmek için sahneye aldı. Eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan Gülşen, 'Bir selfie istedi pankartlı. Tamam gel dedim sonra istekleri bitmedi. Doğum günü kutlaması vs. Samimiyetine bayıldım. Ve selfie derken dayanamadım öptüm.' dedi.

Öte yandan Gülşen, giydiği iddialı sahne kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı.