Stil ikonu Gülşen önceki gün Levent’teki ofisinden çıkarken görüntülendi. Uzakdoğu tarz gömleği, bol pantolonu ve ayakkabılarının markası Awake Mode’du. Prada çantası ve Eyewear gözlükleriyle de pek havalı görünen pop yıldızının bu kombini toplam 15 bin 600 bin TL’ydi.

Tişört üstü büstiyer

Hülya Avşar, İstinyePark’taki alışveriş turunda farklı tarzıyla dikkat çekti. Avşar beyaz tişört üstüne büstiyer giymiş, bu ilginç kombini tayt ve topuklu ayakkabı ile tamamlamıştı. Stil danışmanı ile çalışmadığını söyleyen Avşar “Sabah kalkıyorum. O günkü keyfime, ruh halime göre giyiniyorum. Eğlenceli ve rahat olmayı tercih ediyorum” dedi.



