Magazin Gülşen'in Uzakdoğu tarzı, Hülya Avşar'ın tişört üstü büstiyeri

Gülşen'in Uzakdoğu tarzı, Hülya Avşar'ın tişört üstü büstiyeri

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Gülşen'in Uzakdoğu tarzı, Hülya Avşar'ın tişört üstü büstiyeri

Tarzı ile çok konuşulan Gülşen Uzakdoğu stiliyle şaşırttı. Hülya Avşar ise tişörtünün üstüne giydiği büstiyeri ile dikkat çekti.

06 Mart 2020, Cuma 08:09 Son Güncelleme:
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Stil ikonu Gülşen önceki gün Levent’teki ofisinden çıkarken görüntülendi. Uzakdoğu tarz gömleği, bol pantolonu ve ayakkabılarının markası Awake Mode’du. Prada çantası ve Eyewear gözlükleriyle de pek havalı görünen pop yıldızının bu kombini toplam 15 bin 600 bin TL’ydi.

Tişört üstü büstiyer

Hülya Avşar, İstinyePark’taki alışveriş turunda farklı tarzıyla dikkat çekti. Avşar beyaz tişört üstüne büstiyer giymiş, bu ilginç kombini tayt ve topuklu ayakkabı ile tamamlamıştı. Stil danışmanı ile çalışmadığını söyleyen Avşar “Sabah kalkıyorum. O günkü keyfime, ruh halime göre giyiniyorum. Eğlenceli ve rahat olmayı tercih ediyorum” dedi.

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