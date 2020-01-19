Gülşen'in yanındaki meraklı yolcu şöhret oldu
Metroda ilham gelince şarkı sözü yazmaya başlayan Gülşen'in fotoğrafındaki meraklı yolcu şöhret oldu.
Londra metrosunda gelen ilham sonucu şarkı sözü yazan Gülşen’in bu karesini eşi, müzisyen Ozan Çolakoğlu çekmiş. Yanındaki meraklı İngiliz yolcuyu da kadraja dahil etmiş.
Gülşen, Instagram’da yayınladığı fotoğrafın altına “Şarkının sözlerini ben ve Edis dışında bilen tek kişi. Anlamasa da...” notunu düşmüş.
Londra’ya yerleşen Gülşen “Metroda ve sokaklarda ilham geliyor” demişti.
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