Gültekin Aydoğdu yaşamını kaybetti

TRT Ankara Radyosu'nda uzun yıllar koro şefi ve kanun sanatçısı olarak görev yapan Gültekin Aydoğdu 85 yaşında yaşamını yitirdi. TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT Ankara Radyosu’nda uzun yıllar koro şefi ve kanun sanatçısı olarak görev yapan, büyük ailemizin değerli bir ferdi olan Gültekin Aydoğdu’nun vefatını öğrenmiş bulunmaktayım. Kurumumuza önemli katkılarda bulunmuş sanatçımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı