Gülten Kaya: Hâlâ çok üzgünüm
Merhum sanatçı Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, önceki akşam Cihangir’deydi
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülten Kaya, “Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan ‘İki Gözüm’ adlı sinema filminin çekilmesini engellediğiniz ve 2 milyon lira istediğiniz doğru mu?” sorusuna yanıt verdi.
'Ben o insanları tanımıyorum'
“Doğru değil. Ben o insanları tanımıyorum.” diyen Gülten Kaya, “Ahmet Kaya yaşasaydı 28 Ekim’de 62 yaşında olacaktı, doğum gününde neler hissettiniz?” sorusu üzerine de “Üzgünüm, hâlâ çok üzgünüm” dedi.
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