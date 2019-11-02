Gülten Kaya: Hâlâ çok üzgünüm

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülten Kaya, “Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan ‘İki Gözüm’ adlı sinema filminin çekilmesini engellediğiniz ve 2 milyon lira istediğiniz doğru mu?” sorusuna yanıt verdi.

'Ben o insanları tanımıyorum'

“Doğru değil. Ben o insanları tanımıyorum.” diyen Gülten Kaya, “Ahmet Kaya yaşasaydı 28 Ekim’de 62 yaşında olacaktı, doğum gününde neler hissettiniz?” sorusu üzerine de “Üzgünüm, hâlâ çok üzgünüm” dedi.





Bu haberi de okudular Mustafa Kaya: O filmi çeken pişman olur

Haberin fotoğrafları için tıklayın Ahmet Kaya'nın abisi canlı yayında anlattı: Eğer kardeşim yaşasaydı Serdar'ı karşısına alıp şunları söylerdi...

Bu haberi de okudular Ahmet Kaya filmi tartışma yaratacak