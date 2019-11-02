Gülten Kaya: Hâlâ çok üzgünüm

Merhum sanatçı Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, önceki akşam Cihangir’deydi

02 Kasım 2019, Cumartesi 08:23
A A
Gülten Kaya: Hâlâ çok üzgünüm

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülten Kaya, “Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan ‘İki Gözüm’ adlı sinema filminin çekilmesini engellediğiniz ve 2 milyon lira istediğiniz doğru mu?” sorusuna yanıt verdi.

'Ben o insanları tanımıyorum'

“Doğru değil. Ben o insanları tanımıyorum.” diyen Gülten Kaya, “Ahmet Kaya yaşasaydı 28 Ekim’de 62 yaşında olacaktı, doğum gününde neler hissettiniz?” sorusu üzerine de “Üzgünüm, hâlâ çok üzgünüm” dedi.


Bu haberi de okudularMustafa Kaya: O filmi çeken pişman olur

Haberin fotoğrafları için tıklayınAhmet Kaya'nın abisi canlı yayında anlattı: Eğer kardeşim yaşasaydı Serdar'ı karşısına alıp şunları söylerdi...

Bu haberi de okudularAhmet Kaya filmi tartışma yaratacak

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...