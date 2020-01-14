Mısır unuyla yapılan ve tadına doyum olmayan gülüt kek tarifi ile sevdiklerinize oldukça leziz ikramlıklar hazırlayabilirsiniz. Eğer "gülüt kek tarifi, gülüt kek nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Gülüt kek tarifi

Gülüt kek malzemeleri

- 3 adet yumurta

- 1,5 su bardağı şeker

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1,5 su bardağı süt

- 1,5 su bardağı mısır unu

- 1,5 su bardağı beyaz un

- 1 paket vanilya

- 2 paket kabartma tozu

Gülüt kek yapılışı

Karıştırma kabına ilk olarak şeker ve yumurtayı ekleyip iyice çırpıyoruz. Daha sonra sırasıyla bütün malzemeleri ekliyor ve kek harcını hazırlıyoruz. Üzerine isteğe bağlı ceviz veya mavi haşhaş ekleyip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.

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