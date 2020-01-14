Gülüt kek tarifi: Gülüt kek nasıl yapılır?
Sivas yöresinde sıklıkla tüketilen ve mısır unuyla yapılan gülüt kek tarifi oldukça lezzetli ve enfes bir tada sahip. Sevdiklerinize hazırlamak için gülüt kek nasıl yapılır merak ediyor veya gülüt kek tarifi arıyorsanız "gülüt kek tarifi, gülüt kek nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Mısır unuyla yapılan ve tadına doyum olmayan gülüt kek tarifi ile sevdiklerinize oldukça leziz ikramlıklar hazırlayabilirsiniz. Eğer "gülüt kek tarifi, gülüt kek nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Gülüt kek tarifi
Gülüt kek malzemeleri
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1,5 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı mısır unu
- 1,5 su bardağı beyaz un
- 1 paket vanilya
- 2 paket kabartma tozu
Gülüt kek yapılışı
Karıştırma kabına ilk olarak şeker ve yumurtayı ekleyip iyice çırpıyoruz. Daha sonra sırasıyla bütün malzemeleri ekliyor ve kek harcını hazırlıyoruz. Üzerine isteğe bağlı ceviz veya mavi haşhaş ekleyip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.
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