Türkiye Gümüşhane Üniversitesi 14 öğretim üyesi alıyor

Gümüşhane Üniversitesi 14 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Gümüşhane Üniversitesi 14 öğretim üyesi alıyor

Gümüşhane Üniversitesi 14 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

20 Ağustos 2021, Cuma 17:21 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gümüşhane Üniversitesi 14 öğretim üyesi alımı yapacak. Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi'nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir." açıklaması yapıldı.


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