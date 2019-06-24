Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Gümüşhane’den Bayburt istikametine giden Orhanettin Nalçaoğlu'nun kullandığı 61 BG 969 plakalı kamyonet Tekke köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarpmasının ardından yolun alt tarafında bulunan bahçeye düştü.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada sürücü Nalçaoğlu ile araçta bulunan yolcular Yusuf Yılmaz ve Cahit Çolak yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bu kazadan birkaç saat sonra aynı bölgede diğer kazada ise Bayburt'tan Gümüşhane istikametine giden Şemsettin Küçük yönetimindeki 29 AC 549 plakalı otomobil Tekke köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Takla atan araçta bulunan ve hafif yaralanan sürücü Küçük, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Küçük’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜMÜŞHANE (İHA)