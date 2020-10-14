Türkiye Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Türkiye

Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünde yeni tip corona virüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köyün bir bölümü karantinaya alındı.

14 Ekim 2020, Çarşamba 23:48 Son Güncelleme:
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Torul İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla Yücebelen köyünde bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı. Gümüşhane Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan duyuruda Yücebelen köyü, Büyük Yücebelen bölgesinde 5 pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla karantina tedbiri uygulanacağı ifade edildi.

Büyük Yücebelen bölgesi giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

GÜMÜŞHANE (İHA)


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