Türkiye Gümüşhane’de bir mahalle daha karantinaya alındı

Gümüşhane’de bir mahalle daha karantinaya alındı

Türkiye

Gümüşhane’de bir mahalle daha karantinaya alındı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde bir mahalle corona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Böylelikle Gümüşhane’de 6 yerleşim yeri karantina altına alınmış oldu.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 22:57 Son Güncelleme:
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Kürtün ilçesine bağlı Gündoğdu köyü Sevincek Mahallesinde yeni tip corona virüs hastalığı (Kovid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince mahalle karantinaya alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

En az 14 gün sürecek

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada “İlimiz Kürtün İlçesi Gündoğdu Köyü Sevincek Mahallesinde corona virüs (Kovid 19) testi pozitif çıkan vatandaşlarımız tespit edilmiş olup, filyasyon çalışmaları neticesinde; kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde akşam saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.

Mahalle giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

Gümüşhane’de Merkez ilçeye bağlı Boğalı köyü, Şiran ilçesine bağlı Evren köyü, Kelkit ilçesine bağlı Karaçayır Mahallesi, Kızılca köyü, Torul ilçesine bağlı Budak köyü Dikmenler mahallesi ve Kürtün ilçesine bağlı Gündoğdu köyü Sevincek Mahallesiyle birlikte karantina altına alınan yerleşim birimi an itibariyle 6 oldu.

GÜMÜŞHANE (İHA)


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