Gümüşhane’de cinayet: 1 ölü

Gümüşkaya Köyü’nde akşam saatlerinde evinin önünde oturan Hakan Akbağ (43), henüz bilinmeyen bir nedenle kayınbiraderi M.A.’nın silahlı saldırısına uğradı.

BAŞINDAN YARALANDI

Saldırı sonucu ağır yaralanan Akbağ, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başından yaralanan Akbağ, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. M.A, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

4 ÇOCUK BABASIYDI

Dört çocuk babası olduğu öğrenilen Akbağ’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



