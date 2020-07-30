Günay Musayeva'nın sevgilisi iki kadınla görüntülendi
Manken sevgilisi Günay Musayeva ile geçtiğimiz mart ayında karakolluk olan, sonrasında barışan iş insanı Taha Tatlıcı, önceki gece iki kadınla beraber görüntülendi.
30 Temmuz 2020, Perşembe 13:43 Son Güncelleme:
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Sabah gazetesinin haberine göre; Taha Tatlıcı, akşam saatlerinde geldiği mekandan gece 03.00'te ayrıldı. Görevlilerden dışarıyı kontrol etmesini isteyen iş insanı, flaşların patlamasıyla donakaldı. Gaza basıp oradan uzaklaşan Tatlıcı, soluğu Etiler'de bir markette aldı. Su aldıktan sonra tekrar aracına bindi ve muhabirlerden kaçmak için bu kez ters yöne giderek oradan uzaklaştı. Tüm bunlar sırasında Tatlıcı panik içindeyken, yanındaki kadınlar son derece rahattı.
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