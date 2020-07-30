Sabah gazetesinin haberine göre; Taha Tatlıcı, akşam saatlerinde geldiği mekandan gece 03.00'te ayrıldı. Görevlilerden dışarıyı kontrol etmesini isteyen iş insanı, flaşların patlamasıyla donakaldı. Gaza basıp oradan uzaklaşan Tatlıcı, soluğu Etiler'de bir markette aldı. Su aldıktan sonra tekrar aracına bindi ve muhabirlerden kaçmak için bu kez ters yöne giderek oradan uzaklaştı. Tüm bunlar sırasında Tatlıcı panik içindeyken, yanındaki kadınlar son derece rahattı.

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