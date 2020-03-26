Türkiye Güncel corona virüs rakamları paylaşılacak

Güncel corona virüs rakamları paylaşılacak

Türkiye

Güncel corona virüs rakamları paylaşılacak

Sağlık Bakanlığı, corona virüs salgını nedeniyle vaka ve ölüm sayısı gibi günlük ve toplam verilerin yer aldığı tabloları bakanlığın sitesinden güncel bir şekilde paylaşacak.

26 Mart 2020, Perşembe 16:05 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği corona virüs salgını nedeniyle Türkiye'deki vaka ve ölüm sayılarının yer aldığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu' ve 'Türkiye Genel Koronavirüs Tablosu', gün gün bakanlığın sitesinden yayımlanacak.

Dün ilk defa Bakan Koca’nın açıklaması esnasında yayınlanan 'Türkiye Genel Koronavirüs Tablosu'nda 'test', 'vaka', 'vefat', 'yoğun bakım hastası', 'entübe hasta' ve 'iyileşen hasta sayısı' yer alırken, sadece o günün tarihine ait 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda ise 'toplam test sayısı', 'toplam vaka sayısı', 'toplam vefat sayısı', 'toplam yoğun bakım hasta sayısı', 'toplam entübe hasta sayısı' ve 'toplam iyileşen hasta sayısı' bilgileri yer alacak. Tabloların kısa sürede bakanlık sitesinden paylaşılacağı belirtildi.

Bakanlık paylaştı

Öte yandan, Bakan Koca dün yaptığı basın toplantısında soru üzerine "Bu tablo internet üzerinden günlük bir şekilde görülebilecek. Bakanlık bunu dijital ortamda yayınlamış olacak. Bir günlük bir genel olmak üzere 2 tablo olacak. Genel tabloda test sayısı, vaka sayısı, vefat edenlerin sayısı, yoğun bakım hasta sayısı, yoğun bakımda olup entübe edilen solunum cihazına bağlanan hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı görülecek. Öbür tabloda günlük vefat, vaka ve test sayısını gösterilecek. Bu ikisini bir arada vermiş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

DHA


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