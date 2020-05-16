Türkiye Güncel corona virüs verileri açıklandı

Güncel corona virüs verileri açıklandı

Türkiye

Güncel corona virüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı.

16 Mayıs 2020, Cumartesi 19:58 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." ifadesini kullandı.

Son 24 saatte 42 bin 236 test yapılırken, yeni vaka sayısı bin 610 oldu. 41 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 96’ya yükseldi. Bugün iyileşen kişi sayısı 2 bin 4 oldu.


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