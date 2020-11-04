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Ayda'nın annesi annelik duygusuyla yaşam üçgeni açmış
Deprem çocuğa nasıl anlatılmalı?
Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı
Akşam Postası | 4 Kasım 2020
Ayda’nın babası: Binada çimento kullanmamışlar
Yolunu şaşırıp köprüye çıkan köpeğe motorcular eskortluk etti
Marmara Denizi'nde 3,1 şiddetinde deprem
Ayda'nın annesi, maske almak için eve döndüğünde depreme yakalanmış
Çınar ve Sayra'nın sipariş verdiği mağaza çalışanı deprem günü onları beklemiş
İstanbul Valisi, esnek mesai saati uygulamasını duyurdu
Ayda Gezgin'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in annesi Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi toprağa verildi.
81 il için yeni corona virüs genelgesi, mesai saatlerine düzenleme geliyor
Sağlık Bakanlığı, 81 il için yeni corona virüs genelgesi gönderildiğini duyurdu. Genelgede mesai saatleri ile ilgili düzenleme ve tedbir amaçlı saat kısıtlaması getirilen işletmelere yer verildi.
Ofisinde önceden planladığı hayat üçgeni sayesinde hayatta kaldı
İzmir depreminde en çok can kaybının yaşandığı Rızabey Apartmanı’ndan saatler sonra kurtarılan avukat Sercan Turgut yaşadıklarını Posta’ya anlattı. Turgut, "Müvekkil koltuklarımız var; berjerler, onların orada bir hayat üçgeni planlamıştım. Hayatta kalmamı hayat üçgenime bağlıyorum. Herkese bu ders ve yol gösterici olsun istiyorum." dedi.
Leyla Aydemir davasında avukattan itiraz dilekçesi
Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir davasında, serbest bırakılan 6 sanık için ailenin avukatı Erdoğan Tunç, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine dilekçe sundu.
Enkaz altında kalanların 112 görevlileri ile arasındaki konuşmalar ortaya çıktı
İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde enkaz altında kalan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı merkezi çalışanları ile konuşmaları ortaya çıktı.
Jandarma motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask hediye etti
Gaziantep'in İslahiye ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik eğitim projesi kapsamında yapılan uygulamada kask takmadığı gerekçesiyle durdurdukları motosiklet sürücülerine uyarıda bulunup ceza kesmeyip kask hediye etti.
Depremde hayatını kaybeden diş hekimi Zarife ile Baran hakkında yeni gerçek ortaya çıktı
İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından cansız bedenleri çıkartılan diş hekimi Zarife Doğan ve 6 yaşındaki Baran Karael hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı.
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz Bölgesi'ne sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. İzmir'de deprem bölgesinde günün en yüksek sıcaklığı 21 derece olacak.
Aldığı ayakkabıların yerine lastik ayakkabı içinde bu notu bıraktı
Van Erciş'te tek katlı bir evin balkonundan alınan yeni ayakkabıların yerine eski lastik ayakkabılar konuldu. Eski lastik ayakkabıların içinden ise bir not çıktı.
İki kadın depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götürürken yakalandı
Evleri sağlam olmasına rağmen, İzmir'de depremzedelere gönderilen yardım malzemelerini evine götüren iki kadın bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk." dedi.
Ayda bebek enkaz altında nasıl hayatta kaldı?
İzmir’de yaşanan deprem sonrası 91. saatte enkaz altından sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, bu kadar saat yemek yemeden ve su içmeden nasıl hayatta kaldığı merak konusu oldu. Bu konu hakkında açıklamalar yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Semra Akkuş Akman, Crush sendromu hakkında bilgiler verdi. / Mine Bozkurt- mine.bozkurt@posta.com.tr
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2020 yaşattıklarıyla unutulmaz bir yıl olacak gibi... Peki sen Türkiye ve dünya gündemine ne kadar yetişebiliyorsun? Hadi görelim...
Tereyağından kıl çeker gibi telefonu çaldı
Bursa'da durakta bekleyen 19 yaşındaki kızın cep telefonunu çalan hırsız güven timleri tarafından yakalandı. Hırsızlardan birisinin perdeleme yaparken, diğerinin çantayı el çabukluğuyla çaldığı güvenlik kamerasından ortaya çıktı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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İzmir'de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde canını dişine takarak çalışan arama kurtarma ekibi çalışanları... Hepinize minnettarız...
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