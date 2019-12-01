Güne Başlarken | 01 Aralık 2019

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile İstanbul’un Anadolu yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; pazar sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, Pazar sabah saatlerinde yağmurlu. 7°C, 8°C

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Anadolu yakasında kuvvetli olması bekleniyor. 9°C, 11°C

İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı. 12°C, 15°C

ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 12°C, 20°C

ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 15°C, 20°C

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, Pazar sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 11°C, 15°C

TRABZON: Parçalı ve çok bulutlu, Pazar sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 12°C, 19°C

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 1°C, 5°C

DİYARBAKIR: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 6°C, 15°C

1 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Siz her anlamada yarar sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen olaylara hareket kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Güneş Yay’da ilerlerken olabilecek sorunları ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.

BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermiyorsunuz. Bu bazen olumlu olmuyor. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı ve doğru yolu bulmalısınız.

İKİZLER: İşyerinizdeleri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemeleri epey güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız onların fikirlerini önemseyin. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. Yaşantınıza renk katacak işler önünüze çıkabilir.

ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü siz söylemek istiyor, kendinizi yoruyorsunuz.

BAŞAK: Köklü düşüncelerin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen günlük yaşamınızı baş edeceğinizden fazla zorluyorsunuz. Bazen gerçeklerden kaçıyorsunuz ama yetenekleriniz de ortada.

TERAZİ: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Çekiciliğiniz göz kamaştırıyor.

AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların devam etme olasılığına rağmen sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmayın.

YAY: Elinizdekiyle yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz rahatlamak istiyorsanız iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.

OĞLAK: Bugün sıradışı konular ilginizi çekecek ama sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta ama sakinsiniz. Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

KOVA: Alışkanlıklarda ısrarcı tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Özel bazı fedakarlıklar yapmanız sizi rahatlatacak.

BALIK: Yaratıcılığınıza güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bugün yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın. Taviz konusunda temkinli davranıyorsunuz.

Tercihiniz evde oturup televizyon seyretmekse eğer maç severler bu da size gelsin:

Süper Lig’de 13. haftaya Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir-Antalyaspor, Trabzonspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (Gaziantep/14.00/İstanbul/16.30/Trabzon/19.00)

TFF 1. Lig’de 13. hafta Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor, Giresunspor-Adana Demirspor, Boluspor-Ekol Göz Menemenspor, Altay-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla sürüyor. (İstanbul/Giresun/14.00/Bolu/16.30/İzmir/19.00)

ING Basketbol Süper Ligi’nde 10. haftaya Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko, OGM Ormanspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek. (Bursa/15.15/İzmir/17.30/Ankara/20.00)

Siyaseti de unutmayalım:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Kaymakamlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Havza Bilgilendirme Toplantısı, Lavanta Fidesi Dikim Töreni ve "Hayaller Gerçekleşiyor Buluşması"na katılacak. (Yozgat/10.00-18.00)

Bugün;