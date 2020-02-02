Güne Başlarken | 02 Şubat 2020

Bankalararası piyasada 2 Şubat günü saat 07.54’te dolar 5,98 TL’den işlem görürken, euro ise 6,64 TL civarında seyrediyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas, Ardahan ve Siirt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün POSTA şiiri

Günün POSTA şiiri, 61 yaşındaki Halil Hanay'dan geliyor. Halil Bey, yazdığı şiiri sevdiklerine ithaf etmiş.

02 Şubat 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Siz her zaman doğallıktan yanasınız. Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevrenin desteğini olumlu bir şekilde kullanarak sağlıyorsunuz. Acele etmeyin.

BOĞA: İnandığınız her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor. Eğlenceli olaylar gündeme gelecek.

İKİZLER: Bugün sözleriniz anlamlı ve güzel. Yaşadığınız olayları belli bir dengede tutmaya çalışmanız sizi yorabilir ama elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulacak konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.

YENGEÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanıp şartları değerlendireceksiniz. Duygusal davranmamalı ve yaklaşımınız mantıklı olmalı. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmeli ve hızlı karar vermemelisiniz.

ASLAN: Bugün özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için hata yapma olasılığınız son derece zayıf. Duygusal sezgileriniz yoğun. Ama acele verilmiş kararların sizi yanıltabileceğini çok iyi biliyorsunuz.

BAŞAK: Araştırmalarınızı derinleştirme ihtiyacı içindesiniz. Bugün, ele aldığınız her konuyu irdelemekten yorulabilirsiniz. Arkadaşlarınız bazı önemli sorunlarını sizinle paylaşmak isteyecekler, dikkatli olun.

TERAZİ: Araştırmayı seviyor ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek. Kendinizi ve etrafınızı yargılamaktan vazgeçin ve her şeyi olduğu gibi kabul etmesini öğrenin. Yollar söz konusu olabilir.

AKREP: Yönetilmekten nefret ettiğiniz için işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz. Her türlü yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşılaşacağınız kişilerin özellikleri sizin için önemli.

YAY: Duygusal konularda kendinizi gizlemekten vazgeçmelisiniz. Artık daha saydam olmanızın zamanı geldi. İsteklerinizi gerçekleştirme çabasında olacak ve birçok çalışma yapacaksınız. Herkes size hayran.

OĞLAK: Başlangıçlar ilginizi çekiyor ama cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Bugün, partnerinizle birlikte ortak kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmek istiyorsunuz.

KOVA: Yeteneğinizi severek denemek isteyebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bugün hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma alanı yaratabilir, çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz.

BALIK: Bugün sağlıklı yaşam gündeme gelebilir ve birçok diyeti gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paslaşmanız gereken konular var. Bulunduğunuz ortamlarda aktif çalışmalarınızla dikkat çekeceksiniz.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

23 yaşındayım. Penisim hep sertleşmiş halde. Hiç inmiyor hep mastürbasyon yapıyorum ve hep yapmak geliyor içimden ne yapabilirim?

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