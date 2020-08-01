Güne Başlarken | 1 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Corona virüs nedeniyle durdurulan tarifeli uçuşlar yeniden başladı.

Corona virüs salgınında rekor sayıda vaka artışı yaşandı.

Türkiye’de tepkilere neden olan ’Gece Yarısı Ekspresi’ filminin yönetmeni Alan Parker hayatını kaybetti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda takımı Fortuna Sittard, transferde ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor.





Güne Dair Notlar

29 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6,97 TL, euro ise 8,20 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 22°C, 33°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 33°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 20°C, 33°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23°C, 28°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 24°C, 40°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ustasından yemek bir başka ama evde de künefe yapılır!

Künefe sevenler buraya! Pandemi sürecinde birçok şeyi evimizde yapar olduk. Ekmekle çıktığımız mutfak yolculuğunda künefe ile devam edelim. Evde künefe yapımı sandığınız kadar zor değil. Bir iki püf noktasıyla sevdiğiniz lezzette bir künefe siz de yapabilirsiniz.Peki künefe nasıl yapılır?

Künefe yapımında kullanılacak malzemeler:

200 gr tel kadayıf

100 gr tereyağ

200 gr dil peyniri

Şerbeti için:

1,5 su bardağı şeker,

1,5 su bardağı su,

3-4 damla limon suyu

Üzeri için kaymak

Künefe nasıl yapılır?

Şekerle suyu tencereye alın kaynayınca limonu sıkın ve ılımaya alın. Kadayıfları, oda sıcaklığındaki tereyağı ile iyice yoğurun. Diğer taraftan krep tavasını tereyağı ile yağlayın. Kadayıfları tavaya boşluk kalmayacak şekilde 1 cm kadar yayın, üzerine ağırlık koyarak iyice bastırın, Peynirleri kesip eşit şekilde dağıtın. Üzerini tekrar kadayıf ile kaplayıp yine baskı uygulayın, kadayıfların iç içe geçip birbirine yapıştığından emin olun. Kısık ateşte her iki tarafı da kızarana kadar pişirin. Künefe sıcak, şerbeti ılıkken üzerine dökün, bir iki dakika şerbette bekledikten sonra süsleyip servis edin.

Künefe yapmanın püf noktaları:

Peyniri ne kadar fazlaysa o kadar güzel oluyor, bütçenize göre arttırabilirsiniz.

Kızardığını kenarlardan anlayabilirsiniz.

Şerbet ılık, künefe sıcak olmalıdır, şerbet sıcakken dökerseniz künefeniz hamur olacaktır.

Televizyonda ne var?:

Yarışma: Çarkıfelek Bayram Özel (KANAL D), Sinema: Otoban (STAR), Kim Milyoner Olmak İster? (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Sinema: Eski Köye Yeni Adet (FOX)

Günlük burç yorumları (01 Ağustos 2020)

KOÇ: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı gelişebilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.

Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı gelişebilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın. BOĞA : Bugün entelektüel kişilerden etkileneceksiniz. Felsefeye ilgi duyabilirsiniz. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız olabilir.

: Bugün entelektüel kişilerden etkileneceksiniz. Felsefeye ilgi duyabilirsiniz. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız olabilir. İKİZLER: Sanatla ilgili ortamlarda aniden doğan aşklar önemkazancak. İş hayatınızda aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen iş yaşamınız daha ön planda. Bu dönem doğru seçimler yapmalısınız.

Sanatla ilgili ortamlarda aniden doğan aşklar önemkazancak. İş hayatınızda aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen iş yaşamınız daha ön planda. Bu dönem doğru seçimler yapmalısınız. YENGEÇ: Bu dönem bazı aşklar yarım kalacaktır. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal ağırlık onu çok fazla etkileyecek. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalın.

Bu dönem bazı aşklar yarım kalacaktır. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal ağırlık onu çok fazla etkileyecek. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalın. ASLAN: Karşı cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

Karşı cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. BAŞAK : Bazılarınız kardeşlerle ve yakın akrabalarla ortak bir iş yapmak zorunda kalabilir. Bu işten karlı çıkacakasınız. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler yapacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.

: Bazılarınız kardeşlerle ve yakın akrabalarla ortak bir iş yapmak zorunda kalabilir. Bu işten karlı çıkacakasınız. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler yapacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz. TERAZİ: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlara çok önem veriyorsunuz. Bu nedenle kararsız kalan iş arkadaşlarınızı eleştireceksiniz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olmalısınız.

Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlara çok önem veriyorsunuz. Bu nedenle kararsız kalan iş arkadaşlarınızı eleştireceksiniz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olmalısınız. AKREP: Gerçekleştirmek istediğiniz hedeflere karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi olumsuz etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Her türlü olaya karşı dikkatli olun.

Gerçekleştirmek istediğiniz hedeflere karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi olumsuz etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Her türlü olaya karşı dikkatli olun. YAY: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli, unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız.

Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli, unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız. OĞLAK: Özgürlüğünüzü maddi güvenle sağlamlaştıracaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız. Bu dönem alınganlığınız artacak.

Özgürlüğünüzü maddi güvenle sağlamlaştıracaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız. Bu dönem alınganlığınız artacak. KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek bu eleştiriler canınızı çok sıkacak.

Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek bu eleştiriler canınızı çok sıkacak. BALIK: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız size fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşama kaydetmek isteyeceksiniz. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.

01 Ağustos gününe damga vuran olaylar