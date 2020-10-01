Güne Başlarken | 1 Ekim 2020
Günaydın! 1 Ekim sabahı neşelendirmek için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir! Herkese şahane bir ekim diliyoruz.
01 Ekim 2020, Perşembe 00:51 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın, Azerbaycan'ın çevre bölgelerinin işgali sırasında ve Azerbaycan’a yönelik saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerleri getirdi" denildi.
- Irak'ın Erbil kentinde, İran yönetimine muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) kampı ve havalimanının bulunduğu bölgeye birden fazla füze düştü.
- ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk kez karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışması, yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaştı.
Güne Dair Notlar
- 1 Ekim günü saat 7.48'de dolar 7,72 TL, euro ise 9,06 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 23°C Parçalı bulutlu Antalya, 22°C, 29°C Az bulutlu Ankara, 12°C, 24°C Parçalı bulutlu Trabzon, 20°C, 23°C Yağışların batı kesimlerinde şiddetli olması bekleniyor Diyarbakır, 13°C, 30°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Yetişkinlerin Yalan Hayatı - Elena Ferrante
Napoli Romanları ile tüm dünyada müthiş bir ilgi uyandıran Elena Ferrante, çok okunmasının ve sevilmesinin yanı sıra gerçek kimliğiyle de merak konusu olmayı sürdürüyor. Yapıtlarıyla 21'inci yüzyılın modern klasiklerini bir bir vitrine çıkaran Ferrante, Yetişkinlerin Yalan Hayatı’nda bizi insanın açmazını, aile bağlarının esnek dokularını keşfetmeye davet ediyor.
Napoli tepelerinde ayrıcalıklı bir çocukluk geçiren Giovanna, günün birinde babasının onu kötü şöhrete sahip, yıllardır görüşmediği kardeşine, Vittoria Hala’ya benzettiğini işitir. Bu beklenmedik bağlantıdan rahatsızlık hisseden genç kız, ailesinin geçmişini araştırmaya koyulur. Şehrin yoksul mahallelerinden birinde yaşayan halasını aramaya çıkar ve anne babasına duyduğu güven ve sevgi sarsılır. Giovanna şehrin birbirinden korkan ve tiksinen iki zıt bölgesinde avutulduğu görüntüyü değil, gerçeği aramaktadır: Biri nezaket maskesi takan yukarı Napoli, diğeri aşırılık ve bayağılığın mekânı aşağı Napoli. Bu ikisi arasında gidip gelirken, ikisinin de cevap veremediği veya kaçındığı gerçekle allak bullak olur. // Everest Yayınları, 34 TL.
Günün şarkısı
70 yıllık kariyeri boyunca farklı dillerde 1300'ün üzerinde şarkı besteleyen ve 180 milyonun üzerinde albüm satan Charles Aznavour, bugün hala çok dinlenen isimlerden biri. La Boheme parçasını ara ara açıp hüzünlenmeyen var mı? Aznavour aramızdan ayrılalı bugün tam 2 yıl oldu...
Günün videosu
Türkiye belgeselcilik tarihinin en önemli isimlerinden Coşkun Aral, savaş muhabirliği-fotoğrafçılığı hakkındaki deneyimlerini anlattı.
Günün kadını
Hazal Kaya
Bir zamanların Nihal Ziyagil'i, şimdinin çiçeği burnunda Instagram annesi Hazal Kaya, bugün 29 yaşına giriyor. Bu vesileyle hakkında birkaç ufak bilgi verelim:
- İlkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okudu.
- İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümünü bitirdi.
- Annesi ve babası avukat.
- İstanbul Balat’ta büyüdü.
- 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı.
- 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.
- İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini konuşabiliyor.
- Geçen yıl Ali Atay ile evlendi. Fikret Ali adında bir oğlu var.
Güne dair küçük bir not
Dünyada yaklaşık 400 milyon kişinin kronik Hepatit B taşıyıcısı olduğunu biliyor muydunuz? Bu sebeple her yıl hepatit hastalığına dikkat çekmek amacıyla 1 Ekim “Dünya Hepatit Bilinçlendirme Günü” olarak ilan edildi. 8 adımda hepatitten korunmanın yolları şurada.
Günün köşe yazısı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve kasım ayındaki seçimde yarışacağı Demokrat Parti adayı Joe Biden dün ilk televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi. // Hakan Çelik'in yazısı şurada.
Günlük burç yorumları (1 Ekim 2020)
- KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.
- BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak ama emin hareket edeceksiniz.
- İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destek gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.
- YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.
- ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.
- BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. Bu da sizi mutlu edecek.
- TERAZİ: Kararsızlık içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde uyduğunuz kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
- AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar teklifleri değerlendirebilirler. Koç’taki Venüs sizi olumlu etkiliyor.
- YAY: İş yerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
- OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve sizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerdesiniz. Stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız.
- KOVA: Dostlukların pekişeceği bir gün. Sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini hissedecek ve ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Duygularınıza katı kurallar getiriyorsunuz.
- BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız çok pratik davranıyor.