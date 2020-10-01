Güne Başlarken | 1 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın, Azerbaycan'ın çevre bölgelerinin işgali sırasında ve Azerbaycan’a yönelik saldırı eylemlerinde başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerleri getirdi" denildi.

denildi. Irak'ın Erbil kentinde, İran yönetimine muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) kampı ve havalimanının bulunduğu bölgeye birden fazla füze düştü.

ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk kez karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışması, yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaştı.

Güne Dair Notlar

1 Ekim günü saat 7.48'de dolar 7,72 TL, euro ise 9,06 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 23°C Parçalı bulutlu Antalya, 22°C, 29°C Az bulutlu Ankara, 12°C, 24°C Parçalı bulutlu Trabzon, 20°C, 23°C Yağışların batı kesimlerinde şiddetli olması bekleniyor Diyarbakır, 13°C, 30°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Yetişkinlerin Yalan Hayatı - Elena Ferrante

Napoli Romanları ile tüm dünyada müthiş bir ilgi uyandıran Elena Ferrante, çok okunmasının ve sevilmesinin yanı sıra gerçek kimliğiyle de merak konusu olmayı sürdürüyor. Yapıtlarıyla 21'inci yüzyılın modern klasiklerini bir bir vitrine çıkaran Ferrante, Yetişkinlerin Yalan Hayatı’nda bizi insanın açmazını, aile bağlarının esnek dokularını keşfetmeye davet ediyor.

Napoli tepelerinde ayrıcalıklı bir çocukluk geçiren Giovanna, günün birinde babasının onu kötü şöhrete sahip, yıllardır görüşmediği kardeşine, Vittoria Hala’ya benzettiğini işitir. Bu beklenmedik bağlantıdan rahatsızlık hisseden genç kız, ailesinin geçmişini araştırmaya koyulur. Şehrin yoksul mahallelerinden birinde yaşayan halasını aramaya çıkar ve anne babasına duyduğu güven ve sevgi sarsılır. Giovanna şehrin birbirinden korkan ve tiksinen iki zıt bölgesinde avutulduğu görüntüyü değil, gerçeği aramaktadır: Biri nezaket maskesi takan yukarı Napoli, diğeri aşırılık ve bayağılığın mekânı aşağı Napoli. Bu ikisi arasında gidip gelirken, ikisinin de cevap veremediği veya kaçındığı gerçekle allak bullak olur. // Everest Yayınları, 34 TL.

Günün şarkısı

70 yıllık kariyeri boyunca farklı dillerde 1300'ün üzerinde şarkı besteleyen ve 180 milyonun üzerinde albüm satan Charles Aznavour, bugün hala çok dinlenen isimlerden biri. La Boheme parçasını ara ara açıp hüzünlenmeyen var mı? Aznavour aramızdan ayrılalı bugün tam 2 yıl oldu...

Günün videosu

Türkiye belgeselcilik tarihinin en önemli isimlerinden Coşkun Aral, savaş muhabirliği-fotoğrafçılığı hakkındaki deneyimlerini anlattı.

Günün kadını

Hazal Kaya

Bir zamanların Nihal Ziyagil'i, şimdinin çiçeği burnunda Instagram annesi Hazal Kaya, bugün 29 yaşına giriyor. Bu vesileyle hakkında birkaç ufak bilgi verelim:

İlkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okudu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümünü bitirdi.

Annesi ve babası avukat.

İstanbul Balat’ta büyüdü.

4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı.

2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.

İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini konuşabiliyor.

Geçen yıl Ali Atay ile evlendi. Fikret Ali adında bir oğlu var.

Güne dair küçük bir not

Dünyada yaklaşık 400 milyon kişinin kronik Hepatit B taşıyıcısı olduğunu biliyor muydunuz? Bu sebeple her yıl hepatit hastalığına dikkat çekmek amacıyla 1 Ekim “Dünya Hepatit Bilinçlendirme Günü” olarak ilan edildi. 8 adımda hepatitten korunmanın yolları şurada.

Günün köşe yazısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve kasım ayındaki seçimde yarışacağı Demokrat Parti adayı Joe Biden dün ilk televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi. // Hakan Çelik'in yazısı şurada.

Günlük burç yorumları (1 Ekim 2020)