Güne Başlarken | 1 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadaki mesajı büyük tepki çeken Süleyman Kaan Altınok'un gözaltına alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istediği için sosyal medya kullanıcısı tarafından tehdit edilen 'Büşra hemşire' ile telefonda görüşerek, destek verdi. Koca, "Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür" dedi.

Cezaevlerine ziyaretçiler, 1 Eylül'den itibaren yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar (HES) kodu"yla alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden zarar gören Giresun'un Doğankent ilçesine doğal gaz temin edileceğini bildirdi.

Güne Dair Notlar

1 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7,35 TL, euro ise 8, 81 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 32°C Az bulutlu ve açık Antalya, 26°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 23°C, 28°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 19°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile pratik bilgiler

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar?

Çamaşır suyu lekesi olmuş çoğu eşya gözden çıkartılır ve genellikle çöpü boylar. Peki, çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlere ya da halıya bulaşan lekeyi ne giderir?

Televizyonda ne var?:

Hekimoğlu (Kanal D), Şans Kapıyı Çalınca (ATV), Menajerimi Ara (Star TV), Baraj (FOX)

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2020)

KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. BOĞA : Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.

: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz. İKİZLER: Kendinize özgün davranışlar sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.

Kendinize özgün davranışlar sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz. YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygusunun daima önemli olduğunu biliyorsunuz.

Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygusunun daima önemli olduğunu biliyorsunuz. ASLAN : Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.

: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek. BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullananlardan birisiniz ama sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata.

Çevre ilişkilerini en iyi kullananlardan birisiniz ama sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor. Derin duyguların kişisi olarak bazen olayları fazla kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata. TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.

Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor. AKREP : Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmak konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakıyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.

: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmak konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakıyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız. YAY: Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.

Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın. OĞLAK : Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

: Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz. KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor.

Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdekiler arkanızdan konuşuyor. BALIK: Olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.

1 Eylül gününe damga vuran olaylar