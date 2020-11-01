Güne Başlarken | 1 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İnci Okan’ı Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibariyle 37 vefatımız var. 885 yaralımız var" dedi.

dedi. Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Geometrik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, ’Akdeniz’de deniz taban basıncı değişimi’ adlı bilimsel çalışmasıyla 2018’den itibaren yer kabuğundaki değişimlerin artan depremlerle orantılı olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Kutoğlu, "Yer kabuğunu oluşturan dinamik süreçler hızlanmış durumda. Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri" dedi.

dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili provakatif paylaşım yapan 10 kişinin gözaltına alındığını ve 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton’un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP’a bildirdi.

Güne Dair Notlar

1 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8,35 euro ise 9,75 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın kuzey kıyıları ile gece saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10°C, 16°C Antalya, Parçalı bulutlu. 16°C, 25°C Ankara, Parçalı bulutlu. 4°C, 13°C Trabzon, Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. 16°C, 20°C Diyarbakır, Parçalı, zamanla çok bulutlu. 10°C, 24°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Marion Milner- Kendine Ait Bir Hayat

"Kendisinin zannettiğinden çok daha aptal olduğunu anlamaya hazır olmayan kimse bu deneye kalkışmasın." Yazar ve psikanalist Marion Milner, yirmi altı yaşındayken son derece şahsi ve ilginç bir "deney"e girişir. Kendisini nelerin mutlu ettiğini bir günlüğe tek tek kaydetmeye başlar. Amacı hayatta tesadüfen karşısına çıkan mutluluk anlarını artırmaktır. Yıllar sonra bu günlüğü elden geçirmeye karar verdiğindeyse, ortaya Kendine Ait Bir Hayat çıkar: İç dünyasını keşfetmekte epey yol kat etmiş birinin, öğrendiği şaşırtıcı şeyleri başkalarıyla paylaşma arzusunun ürünü.

Kitapta belki de en çok, hayata aklın dar odağından bakmakla tüm benliğin daha geniş odağından bakmak arasındaki fark üzerinde duruluyor. Milner ilkinin beraberinde yoğun bir eksiklik ve tatminsizlik, ikincisinin ise belirgin bir doygunluk ve bütünlük hissi getirdiğini söylüyor, zira akıl her ne kadar temel bir unsur olsa da, aklın hükümranlığının dışında kalan duyguları, arzuları ve ihtiyaçlarıyla insan çok daha karmaşık bir varlık. Öyle ki, biraz durup bakışlarımızı kendi içimize çevirdiğimizde, aslında kendimiz hakkında ne kadar az şey bildiğimizi, bastırdığımız ya da görmezden geldiğimiz ne çok yönümüzün olduğunu fark ediyoruz. Bu kitap bize tam da bunu hatırlatıyor ve bir bütün olarak benliğimizle bağlantı kurmamızın tatminkâr bir hayat için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. (Tanıtım Bülteninden)

Günün köşe yazısı

‘2020 bitmeden başımıza daha ne gelecek’ diye söylenip duruyoruz ya, gerçekten bitmiyor felaketler... İstanbul’da korkuyla beklediğimiz deprem, bu kez Ege’yi vurdu. Diyecek fazla bir şey yok maalesef… ‘Çok geçmiş olsun, yaralar en kısa zamanda sarılsın inşallah’ demekten başka bir şey gelmiyor insanın elinden. Bir de olanlardan ders alınabilir ama nafile. Hiçbir şey bizi önlem almaya, dikkatli olmaya hazırlamıyor ki! Şirin Sever'in köşe yazısı...

1 Kasım günlük burç yorumları