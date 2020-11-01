Güne Başlarken | 1 Kasım 2020
Günaydın! Tüm Türkiye, nefesini tutup İzmir’den gelecek güzel haberleri bekliyor. Depremde yıkılan binalarda kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. İzmir'deki depremle ilgili detaylar Güne Başlarken'de.
01 Kasım 2020, Pazar 07:43 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İnci Okan’ı Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibariyle 37 vefatımız var. 885 yaralımız var" dedi.
- Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Geometrik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, ’Akdeniz’de deniz taban basıncı değişimi’ adlı bilimsel çalışmasıyla 2018’den itibaren yer kabuğundaki değişimlerin artan depremlerle orantılı olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Kutoğlu, "Yer kabuğunu oluşturan dinamik süreçler hızlanmış durumda. Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri" dedi.
- İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili provakatif paylaşım yapan 10 kişinin gözaltına alındığını ve 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
- Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton’un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP’a bildirdi.
Güne Dair Notlar
- 1 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8,35 euro ise 9,75 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın kuzey kıyıları ile gece saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 10°C, 16°C Antalya, Parçalı bulutlu. 16°C, 25°C Ankara, Parçalı bulutlu. 4°C, 13°C Trabzon, Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. 16°C, 20°C Diyarbakır, Parçalı, zamanla çok bulutlu. 10°C, 24°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Marion Milner- Kendine Ait Bir Hayat
"Kendisinin zannettiğinden çok daha aptal olduğunu anlamaya hazır olmayan kimse bu deneye kalkışmasın." Yazar ve psikanalist Marion Milner, yirmi altı yaşındayken son derece şahsi ve ilginç bir "deney"e girişir. Kendisini nelerin mutlu ettiğini bir günlüğe tek tek kaydetmeye başlar. Amacı hayatta tesadüfen karşısına çıkan mutluluk anlarını artırmaktır. Yıllar sonra bu günlüğü elden geçirmeye karar verdiğindeyse, ortaya Kendine Ait Bir Hayat çıkar: İç dünyasını keşfetmekte epey yol kat etmiş birinin, öğrendiği şaşırtıcı şeyleri başkalarıyla paylaşma arzusunun ürünü.
Kitapta belki de en çok, hayata aklın dar odağından bakmakla tüm benliğin daha geniş odağından bakmak arasındaki fark üzerinde duruluyor. Milner ilkinin beraberinde yoğun bir eksiklik ve tatminsizlik, ikincisinin ise belirgin bir doygunluk ve bütünlük hissi getirdiğini söylüyor, zira akıl her ne kadar temel bir unsur olsa da, aklın hükümranlığının dışında kalan duyguları, arzuları ve ihtiyaçlarıyla insan çok daha karmaşık bir varlık. Öyle ki, biraz durup bakışlarımızı kendi içimize çevirdiğimizde, aslında kendimiz hakkında ne kadar az şey bildiğimizi, bastırdığımız ya da görmezden geldiğimiz ne çok yönümüzün olduğunu fark ediyoruz. Bu kitap bize tam da bunu hatırlatıyor ve bir bütün olarak benliğimizle bağlantı kurmamızın tatminkâr bir hayat için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. (Tanıtım Bülteninden)
Günün köşe yazısı
‘2020 bitmeden başımıza daha ne gelecek’ diye söylenip duruyoruz ya, gerçekten bitmiyor felaketler... İstanbul’da korkuyla beklediğimiz deprem, bu kez Ege’yi vurdu. Diyecek fazla bir şey yok maalesef… ‘Çok geçmiş olsun, yaralar en kısa zamanda sarılsın inşallah’ demekten başka bir şey gelmiyor insanın elinden. Bir de olanlardan ders alınabilir ama nafile. Hiçbir şey bizi önlem almaya, dikkatli olmaya hazırlamıyor ki! Şirin Sever'in köşe yazısı...
1 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için şans kapıları daima size açık. Manevi bir korunma çemberi içindesiniz.
- BOĞA: Takıntılı biri değilsiniz. Ama bugün, çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Çalıştığınız kişilerin enerjilerinin düşük olmasından olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılamadan edemiyorsunuz.
- İKİZLER: Kısa yolları kapsayan haberler isteklerinizin paralelinde ilerleyecek. Kardeşleriniz ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız sizi olumlu etkileyecek.
- YENGEÇ: Çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz.
- ASLAN: Birlikte iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız ve başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Hayallerinize yaklaşacağınız bir gün.
- BAŞAK: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok aklına ihtiyacınız var. Hırslı ortamlarda bulunmak istemiyorsunuz. Kesin çözümlerin insanısınız.
- TERAZİ: Yöneticilik konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissettiriyor. Bugün güven duygusuna ve onaya ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmek zorundasınız.
- AKREP: Disiplin size yakışıyor. Finans konularının gündem kazanmasıyla sert ama akıcı planlar yapıyorsunuz. Gizli anlaşmaların faydasını kısa sürede göreceksiniz. Bugün değişim için uygun değil.
- YAY: Bugün, enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, bazı kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetli yaklaşımınızdan dolayı siz kazanacaksınız.
- OĞLAK: Kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarmak için hareket etmeyi amaç edindiğiniz için attığınız her adım iyi olacak.
- KOVA: Görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için önemli. Kaliteli yaşamdan yanasınız.
- BALIK: Gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve koşulların sizden yana oluşu, bazı engellerin ortadan kalkmasını sağlıyor.