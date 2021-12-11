Güne Başlarken | 11 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuraklıktan etkilenen 651 bin çiftçi için 2,6 milyar lira kaynak ayrıldığını belirterek, "Bu 2,6 milyar lirayı da Aralığın ikinci yarısından itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) Doğu Akdeniz’de 5’inci parselde bulunan hidrokarbon arama sahasını tek taraflı olarak Exxon-Mobil ile Katar Petrolleri şirketler ortaklığına lisans vermesine sert tepki gösterdi.

Bolu’da, bir alışveriş merkezinin yanına yapılan rezidans inşaatında meydana gelen toprak kayması nedeniyle AVM’deki kafede çökme yaşandı. Güvenlik tedbiri nedeniyle kapalı olan kafede kimsenin olmaması faciayı önledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kanuni sondaj gemisinin Türkali-1’de derin deniz kuyu testine başladığını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda adalet hizmetleri sınıfı oluşturulması doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yurtiçinde, Irak ve Suriye’nin kuzeylinde 33 bin 100, bu yılın başından itibaren 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Güne Dair Notlar

11 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 13,88 TL euro ise 15,72 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

11 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Birlikte olduğunuz kişiyle ilgili her ikinizi de meşgul eden konu sevindirici şekilde sonuçlanacak. İş çevrenizle ilgili gereksinimleri ertelemeniz bazı hataların kaçınılmaz hale gelmesine neden olabilir.

BOĞA: Gününüz istediğiniz şekilde gelişecek ve hareketli anlar yaşayacaksınız. Bugün beklenmedik aile içi sorunlar ortaya çıkabilir. Vahim olmayan bir gelişmeyi çok abartıp herkesi üzmemeye çalışın.

İKİZLER: Çevrenizle iletişim halinde olduğunuz bazı konularda tuhaf davranıyorsunuz. Sorun yaşadığınız ödemelerinizde kendinize yönelik öz eleştirilerinizin olması normal. Ama dozunu kaçırıyorsunuz.

YENGEÇ: Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gün. Böyle durumlarda gergin oluyorsunuz. Aynı kararlılık içinde olan bir düzen tutturmanın güçlüğünü düşünürseniz ön plana alacağınız tek şey hoşgörü olmalı.

ASLAN: Sevdiğiniz insanla bir aradayken, her an fırtına kopacakmış gibi bir ruh halinde olmanız sizin suçunuz. Yaşamın tek düzeliklerine karşı, kafanızda kurguladığınız değişimlerin özünde kendi davranışlarınız var.

BAŞAK: İşinizde meydana gelebilecek kısa süreli sorunlar sizi fazla meşgul etmeden sonuçlanacak. Sizin için iyimser ve kötümser duyguları aynı şekilde hissetmeniz kaçınılmaz bir durum haline geldi.

TERAZİ: İkinci plana atarak ertelediğiniz işlerinizi gözden geçirin. Çünkü, bunlar, günlük aktivitelerinizin yoğun olduğu diğer günlerde unutulup gidiyor. Önemsiz görünen ayrıntılar sonradan pürüz yaratabilir.

AKREP: Mesleki yeteneğinizin verdiği güvenle sosyal konularda da başarılı oluyorsunuz. Bu konuda yeterli seviyeye eriştiğinizin farkındasınız. Size muhalefet eden kişilerin yumuşayacağını göreceksiniz.

YAY: Para ile ilgili konularda göstereceğiniz hassasiyeti dengede tutamıyorsunuz. Birbiriyle ilişkili gelişen her bir adımın takipçisi olmalısınız. Aksi taktirde başkalarında hata aramaya başlıyorsunuz.

OĞLAK: Yanıtını alamadığınız konuda boşa geçen her an sinir katsayınızı artırıyor. Yardımlarını esirgemeyecek dostlarınız var. İçinize kapanarak kendinize zarar veriyorsunuz. Panik yapmadan gelecek tepkileri gözleyin.

KOVA: Çevrenizde bazı kişilere karşı soğukkanlı davranışlarınızla bir adım öne çıkıyorsunuz. Abartılmış yoğun ilişkilerin yarattığı düşmanca tavırlardan bıktınız. Hep bir sonraki adımı düşünüyorsunuz.

BALIK: Sosyal olaylardan çabuk etkileniyorsunuz. Sonucunun direkt sizi etkileyeceği konularda detayları belirlerken, baskın taraf kişiliğiniz olmalı. Hatalı davranışlar sergileyebilirsiniz, dikkatli olun.