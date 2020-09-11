Güne Başlarken | 11 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz " paylaşımında bulundu.

" paylaşımında bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Türkiye’ye yönelik söylemlerine ilişkin, " Türkiye’ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım?" dedi.

dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle riskli olan, mutlak yapmasını düşündükleri hastalara grip aşısı yapma noktasında bir sorun olmadığını söyleyerek, "Bölgede de bu anlamda riskli hastalarımıza grip aşısını verme noktasında sorun yaşamayacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

dedi. Günlük vaka sayısının artmaya devam ettiği Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 9 bin 843 vaka görüldü.

Google'da ‘ dünyanın en saçma binası ' olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan Kahramanmaraş'taki yarısı kullanılmayan sarı kırmızı mavi renkli bina (yukarıda), yüksek maliyet nedeniyle yıkılmadığı için kentin silüetini de bozmaya devam ediyor.

' olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan Kahramanmaraş'taki yarısı kullanılmayan sarı kırmızı mavi renkli bina (yukarıda), yüksek maliyet nedeniyle yıkılmadığı için kentin silüetini de bozmaya devam ediyor. 18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu .

. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta, bir basketbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde son şampiyon Paris Saint-Germain, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Lens'e 1-0 yenildi.

Brezilyalı futbolcu Josef de Souza pazar günü Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için özel uçakla İstanbul'a gelecek.

Güne Dair Notlar

10 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7,45 TL, euro ise 8,81 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 21°C, 28°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 25°C, 36°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 16°C, 32°C Trabzon, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 22°C, 27°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 19°C, 38°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Posta ile pratik bilgiler

Yemekte görgü kuralları

Birçok kişi sofra adabı ile yemekte görgü kurallarının aynı şey olduğunu düşünüyor ama aslında birbirinden farklı.

TIKLA: Peki, yemek masası görgü kuralları nelerdir?

Gününü şenlendirecek Posta.com.tr videosu:

Karavan, karavan hayatı ve Türkiye’de nerelerde yamaç paraşütü yapabileceğiniz gibi konuları Interrail Türkiye kurucusu Bestami Köse ile konuştuk.

Günün şarkısı:

Gaye Su Akyol'un bir süredir yolda olduğu müjdelenen yeni single'ı 'Bir İlkbahar Sabahı', bir sonbahar sabahı olan bugün yayınlandı. Bakalım beğenecek misiniz?

Ne okusak?

Aşk ve İsyan - Nedim Gürsel

Nedim Gürsel bu romanında Voltaire’in ünlü kahramanı Saf Oğlan Candide ile birlikte Lale Devri’nde unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor okuru. Hamam tellağı Patrona Halil eşliğinde isyan günlerinde, III. Ahmet’in kızı Fatıma Sultan ile zifaf gecelerinde dolaştırıyor. Osmanlı dönemine meraklı olanlara! // Doğan Kitap, 44 TL.

Akşam ne izlesek?

Yerli Dizi: Arka Sokaklar (KANAL D), Yerli Dizi: Babil (STAR), Yerli Dizi: Maria ile Mustafa (atv), Sinema: Jackie Chan İz Peşinde (SHOW), Yerli Dizi: Bay Yanlış (FOX)

Vizyonda ne var?

Hadi Gidelim (Onward)

Animasyon sevenlerin bu hafta yüzü gülecek. Babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini anlatan 'Hadi Gidelim' (Onward), Dan Scanlon yönetmenliğinde gününüzü şenlendirmeye geldi. Kardeşler, hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenir. Dünyada var olan bir büyü, onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacak. Kardeşler, bu fırsatı kaçırmamak için ne yapıp edip büyüye sahip olmanın yolunu bulmalı... // Bugün vizyonda.

Günün adamı: Brian De Palma

Brian De Palma'nın babası bir ortopedi cerrahıydı. Baba mesleği önemli! Çünkü usta yönetmen, kana ve şiddete olan merakını babasını iş başında izlerken kazandığını söylüyor. Antonio Banderas, De Palma ile ilgili düşüncelerini şöyle anlatıyor: “Tanıdığım yönetmenler arasında Brian görsel yetisi en gelişmiş olanı. Sahneleri bir ressam gibi planlıyor, saklamıyor ve oyuncuların 6-7 dakika aralıksız oynamalarına izin verirken, kamerayla karmaşık ve güzel hareketleri yakalıyor. Realizme pek aldırmaması ve sürekli yaptıklarını doğrulamayla uğraşmaması da hoşuma gidiyor. Brian da, Almadovar ve Kubrick gibi karakterlerin her davranışını açıklama ihtiyacı duymuyor."

Usta yönetmen bugün 80'inci yaşını kutluyor. Gıyabında kutlamak için film önerimiz; John Travolta’nın kariyeri açısından da çok önemli bir film olan 'Blow Out' (Patlama).

Günlük burç yorumları (11 Eylül 2020)

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüzde kendinize olan güveniniz artıyor. İdeallerinizle yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüzde kendinize olan güveniniz artıyor. İdeallerinizle yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. BOĞA: Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını arayın. Platonik duygular ağır basabilir.

Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını arayın. Platonik duygular ağır basabilir. İKİZLER: Duygular önemini kaybedecek. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başına buyruk davranışlarınız sizi farklı yaparken bazı tereddütlerinizi yenmenize de yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınız sizi olumlu yönlendirecek.

Duygular önemini kaybedecek. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başına buyruk davranışlarınız sizi farklı yaparken bazı tereddütlerinizi yenmenize de yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınız sizi olumlu yönlendirecek. YENGEÇ: Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içindesiniz. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.

Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içindesiniz. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. ASLAN: Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem. Sosyal hayat ve becerileriniz hareket kazanacak. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Verilen sözlerin yerine getirilmesine özen göstermelisiniz.

Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem. Sosyal hayat ve becerileriniz hareket kazanacak. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Verilen sözlerin yerine getirilmesine özen göstermelisiniz. BAŞAK: Fiziksel anlamda epey aktif bir tavır içindesiniz. Yaşam kalitenizi yükseltecek sağlık aktiviteleri size iyi gelecek. Sosyal hayat sizin için önemli. Size karşı özverili davranan kişilere karşı tedbirli olmalısınız.

Fiziksel anlamda epey aktif bir tavır içindesiniz. Yaşam kalitenizi yükseltecek sağlık aktiviteleri size iyi gelecek. Sosyal hayat sizin için önemli. Size karşı özverili davranan kişilere karşı tedbirli olmalısınız. TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. Kendinizden emin tavırlarınızla çevrenizi etkiliyorsunuz. Dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız. Bugün çok çekicisiniz.

Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. Kendinizden emin tavırlarınızla çevrenizi etkiliyorsunuz. Dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız. Bugün çok çekicisiniz. AKREP: Doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman verimli oluyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak size iyi gelecek. Ortak çalışmalar gerekiyor.

Doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman verimli oluyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak size iyi gelecek. Ortak çalışmalar gerekiyor. YAY: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir. OĞLAK: Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar yapmak için kullanacaksınız. Unuttuğunuz bir aşktan alacağınız haber şaşırtmamalı. Bu dönem, güçlü ve istediğiniz dostlukların temelini atacaksınız.

Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar yapmak için kullanacaksınız. Unuttuğunuz bir aşktan alacağınız haber şaşırtmamalı. Bu dönem, güçlü ve istediğiniz dostlukların temelini atacaksınız. KOVA: Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size kolay gelecek. Yaşantınızla ilgili değişimler içinde olacaksınız.

Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size kolay gelecek. Yaşantınızla ilgili değişimler içinde olacaksınız. BALIK: Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Her konuda yoğun duygular içindesiniz. İşinize odaklanmak isteyeceksiniz. Her türlü konuda akıllıca kararlar vereceksiniz.

11 Eylül gününe damga vuran olaylar