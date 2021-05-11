Güne Başlarken | 11 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
11 Mayıs 2021, Salı 07:26 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail’in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır." ifadelerini kullandı.
- İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi.
- Meclis'ten İsrail'e ortak kınama. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP ortak bildiri hazırladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.
- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamada, ramazan ayının son günlerinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına ilişkin, "Mescid-i Aksa'da yapılan insanlık dışı saldırıları kınıyor ve telin ediyoruz." denildi.
Güne Dair Notlar
- 11 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 28 TL euro ise 10, 08 TL.
- Gram altın ise 488 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 20°C Az bulutlu ve açık Antalya, 17°C, 26°C Az bulutlu ve açık Ankara, 5°C, 21°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 8°C, 15°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 10°C, 29°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Türk dizileri dünyada Amerikan dizilerinden sonra en çok ihraç edilen diziler. Üstelik, dünya sinemasında etkili olan İspanya gibi bir ülkede bile çarpıcı bir başarı gösterebildiler. Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrolünü oynadığı ‘Sen Çal Kapımı’, İspanya’nın en çok izlenen TV kanallarında reyting rekorları kırdı. ‘Erkenci Kuş’un baş erkek oyuncusu Can Yaman, Madrid Havalimanı’nda 2000 kişi tarafından karşılandı. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Stefan Zweig- Ay Işığı Sokağı
Fransa’nın bir liman kentinin denizci mahallesinde gezinirken duyduğu arya söyleyen sesi izleyerek tanımadığı insanların marazi hayatlarına dalan bir gezgin; patronuna kölece bağlılığı yüzünden korkunç bir eyleme sürüklenen karanlık, itici ve yabani bir hizmetçi; 1810 yılında İspanya’daki savaşta yaralanan, düşman bir ülkede amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişen bir Fransız albay; 1918 yılının bir yaz gecesi Leman gölünde bulunup kurtarılan, ancak sonra yüreğini kavuran yurt özlemine yenik düşen bir Rus savaş esiri; yaşıtları üniversiteye giderken hâlâ liseye devam eden avare bir gencin öğretmeninin otoritesine isyan ettikten sonra ödediği ağır bedel. Zweig bu öykülerde insanı insanlıktan çıkarıp en uç noktalara sürükleyen deneyimlerin izini sürerken, okuru da ister istemez karakterlerinin ruh çalkantılarının içine çekiyor…
11 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: İnandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız, çevrenizde fark yaratıyor ve bunun farkındasınız.
- BOĞA: İmkansız gibi gelen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile ilişkilerinin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.
- İKİZLER: Enerji yüksekliği, motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.
- YENGEÇ: Kincilik yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. intikam duygular› içinde karşınızdaki kişiye iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.
- ASLAN: Mal varlığınızı artıracak radikal isteklerinizi yerine getirmek isteyeceksiniz. İsteklerinizi başarmakta kararlısınız. iş arkadaşlarınıza zaman ayırmalı, beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.
- BAŞAK: Sizi meşgul edip masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek zorlaşacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz.
- TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi öne çıkaracak işler denemediniz. Cesur kararlar vermenin zaman› geldiğini sezgilerinizle hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.
- AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işte kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolay› çevrenizdekilerin fikirlerinizden yararlanmalar› söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.
- YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği ama arkadaşlıkların iş ilişkilerine döneceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz bir dostluğa ihtiyaç duyacaksınız.
- OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçmesi sizi endişelendirmesin. Bazı şeyleri deneyin. Duygusal anlamda taleplerinizin çok olduğu günlerdesiniz.0
- KOVA: Yaratıcılığınızı ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça göstereceksiniz. ‹ş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelecek.
- BALIK: İş başarınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Çevreniz kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Baz› sürprizlere hazırlıklı olun.