Güne Başlarken | 11 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız BM başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail’in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır." ifadelerini kullandı.

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Meclis'ten İsrail'e ortak kınama. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP ortak bildiri hazırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamada, ramazan ayının son günlerinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına ilişkin, "Mescid-i Aksa'da yapılan insanlık dışı saldırıları kınıyor ve telin ediyoruz." denildi.





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11 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 28 TL euro ise 10, 08 TL.

ise Gram altın ise 488 TL.

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Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Türk dizileri dünyada Amerikan dizilerinden sonra en çok ihraç edilen diziler. Üstelik, dünya sinemasında etkili olan İspanya gibi bir ülkede bile çarpıcı bir başarı gösterebildiler. Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrolünü oynadığı ‘Sen Çal Kapımı’, İspanya’nın en çok izlenen TV kanallarında reyting rekorları kırdı. ‘Erkenci Kuş’un baş erkek oyuncusu Can Yaman, Madrid Havalimanı’nda 2000 kişi tarafından karşılandı. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

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Stefan Zweig- Ay Işığı Sokağı

Fransa’nın bir liman kentinin denizci mahallesinde gezinirken duyduğu arya söyleyen sesi izleyerek tanımadığı insanların marazi hayatlarına dalan bir gezgin; patronuna kölece bağlılığı yüzünden korkunç bir eyleme sürüklenen karanlık, itici ve yabani bir hizmetçi; 1810 yılında İspanya’daki savaşta yaralanan, düşman bir ülkede amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişen bir Fransız albay; 1918 yılının bir yaz gecesi Leman gölünde bulunup kurtarılan, ancak sonra yüreğini kavuran yurt özlemine yenik düşen bir Rus savaş esiri; yaşıtları üniversiteye giderken hâlâ liseye devam eden avare bir gencin öğretmeninin otoritesine isyan ettikten sonra ödediği ağır bedel. Zweig bu öykülerde insanı insanlıktan çıkarıp en uç noktalara sürükleyen deneyimlerin izini sürerken, okuru da ister istemez karakterlerinin ruh çalkantılarının içine çekiyor…

11 Mayıs günlük burç yorumları