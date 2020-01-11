Güne Başlarken | 11 Ocak 2020
Cumartesi gününden selamlar. Gününü kolaylaştırmak için birkaç bilgi verelim dedik. Hazırsan başlayalım mı?
Bankalararası piyasada 11 Ocak günü saat 07.52’de dolar 5,50 TL’den işlem görürken, euro ise 6,0 TL civarında seyrediyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmurlu, Artvin’in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu. -4°C, 6°C
İstanbul: Az bulutlu. 3°C, 11°C
İzmir: Az bulutlu. 5°C, 14°C
Adana: Az bulutlu. 4°C, 16°C
Antalya: Az bulutlu. 7°C, 17°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu. 3°C, 12°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmurlu. 6°C, 11°C
Erzurum: Parçalı bulutlu. -11°C, -2°C
Diyarbakır: Az bulutlu. 0°C, 10°C
11 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:
KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışmaya girmemelisiniz.
BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.
İKİZLER: Kendinize özgün davranışlarınızı sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.
YENGEÇ: Yanınızda çalışanların fikir değiştirmesi yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygusunun her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.
ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmalarıyla enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.
BAŞAK: İilişkilerini en iyi kullananlardan biri olarak sizi anlamak mümkün olmuyor. Derin duygularınız her zamankinden ağır basıyor. Olayları fazla kafaya takıyorsunuz, her kelimenin altında farklı anlam aramanız hata.
TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.
AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit düşünmek konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.
YAY: Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.
OĞLAK: Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Sezgilerinizi sıkça kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.
KOVA: Aykırı düşüncelerinizle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar.
BALIK: Olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltabileceğini düşünerek her zamanki gibi temkinli ve sistemli olmalısınız. Biraz daha dikkatli davranmalısınız.
Bugün:
- Mustafa Kemal, kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisinden mezun oldu. 1905
- Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasında Ticaret ve İkamet antlaşmaları imzalandı. 1927
- Türkiye'de eski yazılı kitapları yeni harflere çevirmek için Dil Encümeni bünyesinde bir komisyon kuruldu. 1929
- Aydın'da köylüye toprak dağıtıldı. 1939
- Ankara Konservatuarı Tatbikat Sahnesi oyuncuları ilk oyunlarını sergilediler. 1940
- İtalya'da 5 kişi vatana ihanetten asıldı. Benito Mussolini'nin damadı Kont Ciano da asılanlar arasındaydı. 1944
- Arnavutluk'ta Kral Zogo tahtan indirildi; halk cumhuriyeti ilan edildi. 1946
- Peru'da toprak kayması oldu; 3 bin insan öldü. 1962
- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komünizmle mücadele amacıyla bir komisyon kuruldu. 1963
- İş Bankası Ankara Emek Şubesi silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. İçişleri Bakanlığı bankayı soyanların Deniz Gezmiş ile Yusuf Arslan olduğunu ileri sürdü. 1971
- İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliğine Muhsin Ertuğrul getirildi. Bir gün önce Vasfi Rıza Zobu bu görevden istifa etmişti. 1974
- Amerikalı matematikçiler "en büyük asal sayı"yı buldu. Kendisi ile 859 bin 433 kez çarpılan 2'den1 çıkarılmasıyla elde edilen bu sayı 258 bin 716 haneli. 1995
- 30 Aralık1994'te İstanbul'da The Marmara Oteli'nin pastanesine konulan bombanın patlaması üzerine ağır yaralanan Onat Kutlar tedavi edildiği hastanede 1995'teöldü. 1995
- Türkiye Cumhuriyeti'nin 56. Hükümeti kuruldu; Demokratik Sol Parti (DSP) azınlık hükümeti. Bülent Ecevit 4. kez başbakan oldu. 1999