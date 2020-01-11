Güne Başlarken | 11 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 11 Ocak günü saat 07.52’de dolar 5,50 TL’den işlem görürken, euro ise 6,0 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmurlu, Artvin’in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu. -4°C, 6°C

İstanbul: Az bulutlu. 3°C, 11°C

İzmir: Az bulutlu. 5°C, 14°C

Adana: Az bulutlu. 4°C, 16°C

Antalya: Az bulutlu. 7°C, 17°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu. 3°C, 12°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmurlu. 6°C, 11°C

Erzurum: Parçalı bulutlu. -11°C, -2°C

Diyarbakır: Az bulutlu. 0°C, 10°C

11 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışmaya girmemelisiniz.

BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.

İKİZLER: Kendinize özgün davranışlarınızı sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.

YENGEÇ: Yanınızda çalışanların fikir değiştirmesi yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygusunun her zaman önemli olduğunu biliyorsunuz.

ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmalarıyla enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.

BAŞAK: İilişkilerini en iyi kullananlardan biri olarak sizi anlamak mümkün olmuyor. Derin duygularınız her zamankinden ağır basıyor. Olayları fazla kafaya takıyorsunuz, her kelimenin altında farklı anlam aramanız hata.

TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.

AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit düşünmek konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.

YAY: Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.

OĞLAK: Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Sezgilerinizi sıkça kullandığınız için farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

KOVA: Aykırı düşüncelerinizle öne çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar.

BALIK: Olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltabileceğini düşünerek her zamanki gibi temkinli ve sistemli olmalısınız. Biraz daha dikkatli davranmalısınız.

Bugün: