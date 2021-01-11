Güne Başlarken | 11 Ocak 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
11 Ocak 2021, Pazartesi 07:53 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında bugün karar bekleniyor.
Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.
Ankara'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan açıklama geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Büyük deprem beklentisi tarihsel depremlere bakarsak çok zayıf. Fakat zemin jeolojik koşulları bazen şiddeti arttırabiliyor" yorumunda bulundu.
Türkiye’yi vuran kuraklık, Çorum’un Alacahöyük köyünde bulunan Hititlere ait 3 bin yıllık antik barajı da etkiledi.
Güne Dair Notlar
- 11 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,38 TL euro ise 8,98 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 19°C Akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu Ankara, 8°C, 17°C Yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 10°C, 15°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, -4°C, 15°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
WhatsApp’ın ‘onay dayatması’yla karşı karşıya kalan Türkiye’deki kullanıcılar, hemen alternatif mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Telegram ve Signal ile yerli Bip ve Dedi uygulamaları en çok indirilenler arasında yer aldı. Sosyal medyada ‘#WhatsAppSiliyoruz’ etiketiyle yapılan paylaşımlar da bir günde 100 bini aştı. Murat Gülderen'in yazısı...
Günün kitabı
Katya'nın Yazı / Trevanian
Yarattığı kahramanlar kadar gizemli bir yazar. Kim olduğunu yalnızca yayıncısı, nerede olduğunu ise yalnızca kendisi biliyor. Şu anda hangi adreste oturduğu ise herkesten gizli..."Herkesin kimliğini merak ettiği yazar bu kez de Bask bölgesini mekan seçmiş romanına. Genç bir doktor Birinci Dünya Savaşı'nın eşiğinde hayatının ilk aşkını yaşıyor...Ve bu olağanüstü öyküyü İkinci Dünya Savaşı öncesinde anımsadığı şekliyle anlatıyor. Bir aşk romanı görüntüsünde, insan ruhunun derinliklerine iniyor. Umulmadık dönüşlerle sürprizli bir son hazırlıyor."
11 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Çevrenizdeki olaylar karşısında izlenmesi gereken yol konusunda acelecisiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. İş yaşantınızda hesaplarınızı geriye dönük bir şekilde denetlemelisiniz.
- BOĞA: Anlamlı ve iğneleyici sözlerinizle partneriniz ve çevrenizde olumsuz bir hava estireceksiniz. İstekleriniz için hırs ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırdınız. Yorgun düşebilirsiniz.
- İKİZLER: Yaşama açılan bütün güzelliklere önem vereceksiniz. Bugün güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenin. Özgü uhunuz atağa kalktığı zaman çevrenizdeki bağları kopartacak şekilde fevri davranıyorsunuz.
- YENGEÇ: Enerjinizi dengeleme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Çevrenizle olumlu paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Engelleri aşma konusunda becerinizi göstereceksiniz. Yanlış anlaşılmalardan sakınmalısınız.
- ASLAN: Yoğun enerjinizin sizi zorladığını hatta tempo kaybettiğini göreceksiniz. Maddi konularda sıkıntı istemiyorsanız çalışmalı ve paranızı biriktirmelisiniz. Finans konularına disiplin getirmenin zamanı geldi.
- BAŞAK: Çelişkilerinizi çabanızla yenmeyi öğreneceksiniz. Geçmişteki zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıkların seviyesini değerlendireceksiniz. Aşkta bazı konular sorun haline gelebilir.
- TERAZİ: Geçmişte yaşadığınız ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. İsteklerinizde abartılı olmasına rağmen duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Çevrenize epey hassas davranışlar sergileyebilirsiniz.
- AKREP: Yakıcı duygular içinde olmanıza rağmen gizliyorsunuz. Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz. Yalnızlık sizin için çok önemli. Toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir.
- YAY: Kendinizi mutsuz hissettiğinizde bulunduğunuz yerden uzaklaşın. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanları seçerek motivasyon gücünüzü artırmalısınız. Geçmişte yaşadığınız olayın detayları gündeme gelebilir.
- OĞLAK: Hayallerinizle baş başa kalma arzusu içinde olabilirsiniz. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme planları içinde hareket ederken ne düşündüğünüzü kimse anlamayacak. Sosyal ilişkilerin yoğun olduğu bir dönem.
- KOVA: Hayallerinizi askıya almanız gerekiyor. Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetlemeden uygulamaya geçmemelisiniz. Ama bu konuda herhangi bir şikayetiniz olmayacak.
- BALIK: Dış dünyadan koparak kendinizi toparlayacaksınız. İlişkilerinizde mantığınızı ön plana çıkarmanız nedeniyle aranızda saygın bir mesafe olacak. Bu sizin kendinizi daha ciddi kontrol etmenizi sağlayacak.