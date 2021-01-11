Güne Başlarken | 11 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında bugün karar bekleniyor.

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan açıklama geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Büyük deprem beklentisi tarihsel depremlere bakarsak çok zayıf. Fakat zemin jeolojik koşulları bazen şiddeti arttırabiliyor" yorumunda bulundu.

Türkiye’yi vuran kuraklık, Çorum’un Alacahöyük köyünde bulunan Hititlere ait 3 bin yıllık antik barajı da etkiledi.

Güne Dair Notlar

11 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,38 TL euro ise 8,98 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 19°C Akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu Ankara, 8°C, 17°C Yağmur ve sağanak yağışlı Trabzon, 10°C, 15°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, -4°C, 15°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

WhatsApp’ın ‘onay dayatması’yla karşı karşıya kalan Türkiye’deki kullanıcılar, hemen alternatif mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Telegram ve Signal ile yerli Bip ve Dedi uygulamaları en çok indirilenler arasında yer aldı. Sosyal medyada ‘#WhatsAppSiliyoruz’ etiketiyle yapılan paylaşımlar da bir günde 100 bini aştı. Murat Gülderen'in yazısı...

Günün kitabı

Katya'nın Yazı / Trevanian

Yarattığı kahramanlar kadar gizemli bir yazar. Kim olduğunu yalnızca yayıncısı, nerede olduğunu ise yalnızca kendisi biliyor. Şu anda hangi adreste oturduğu ise herkesten gizli..."Herkesin kimliğini merak ettiği yazar bu kez de Bask bölgesini mekan seçmiş romanına. Genç bir doktor Birinci Dünya Savaşı'nın eşiğinde hayatının ilk aşkını yaşıyor...Ve bu olağanüstü öyküyü İkinci Dünya Savaşı öncesinde anımsadığı şekliyle anlatıyor. Bir aşk romanı görüntüsünde, insan ruhunun derinliklerine iniyor. Umulmadık dönüşlerle sürprizli bir son hazırlıyor."

11 Ocak günlük burç yorumları