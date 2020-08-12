Güne Başlarken | 12 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, erkek kardeşi ve annesini tabancayla vurarak öldürdü.

Safranbolu'da corona virüs çıkan köy karantinaya alındı.

Beyrut'taki patlamada ölenlerin sayısı 171'e yükseldi.

Lübnan'a tıbbi yardım malzemeleri getiren TSK'ya ait A400M tipi uçak Beyrut'a indi.

Çorum'un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, sosyal medya hesabından kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Alanyaspor'dan ayrılan Papiss Cisse, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı.





Güne Dair Notlar

12 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,24 TL, euro ise 8,52 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 26°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 29°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Televizyonda ne var?:

Çarkıfelek (Kanal D), Otel Franco (ATV), Suikastçi (Star TV), Çarşı Pazar (SHOW)

Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2020)

KOÇ : Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Savaşçı Mars burcunuzda ilerlerken hayatınızı yeniden canlandırabilir. Öfkenizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Savaşçı Mars burcunuzda ilerlerken hayatınızı yeniden canlandırabilir. Öfkenizi dengelemek zorunda kalacaksınız. BOĞA: Sizi destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı olduğunuz konulara yoğunlaşabilirsiniz.

Sizi destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı olduğunuz konulara yoğunlaşabilirsiniz. İKİZLER: Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyebilir. Her şeye rağmen, yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.

Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyebilir. Her şeye rağmen, yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz. YENGEÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin ama evlilik kararı almayın. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi düzenleme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.

Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin ama evlilik kararı almayın. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi düzenleme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz. ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Güzel konuşmalarla karşı cins sizi etkilemeye çalışabilir. İskelet sisteminizi korumalısınız, dikkatli harekete edin.

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Güzel konuşmalarla karşı cins sizi etkilemeye çalışabilir. İskelet sisteminizi korumalısınız, dikkatli harekete edin. BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğinizden garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.

Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğinizden garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin. TERAZİ: Yaşadığınız bir ilişki varsa akışına bırakın. Herkesi testten geçirirken, çevrenize odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz. Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor. Hazırlıklı olun.

Yaşadığınız bir ilişki varsa akışına bırakın. Herkesi testten geçirirken, çevrenize odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz. Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor. Hazırlıklı olun. AKREP : Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gururunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündemde olabilir. Bugün, özgüveniniz yüksek.

: Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gururunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündemde olabilir. Bugün, özgüveniniz yüksek. YAY: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık isteğinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık isteğinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacak.

İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacak. KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.

Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız. BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlerden huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sistemli hareket etmelisiniz.

12 Ağustos gününe damga vuran olaylar