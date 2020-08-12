Güne Başlarken | 12 Ağustos 2020
Posta.com.tr editörleri tarafından hazırlanan Güne Başlarken ile güne daha hazırlıklı başlayabilirsin. İşte döviz kurlar, hava durumu ve bazı günlük bilgiler.
12 Ağustos 2020, Çarşamba 07:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, erkek kardeşi ve annesini tabancayla vurarak öldürdü.
Safranbolu'da corona virüs çıkan köy karantinaya alındı.
Beyrut'taki patlamada ölenlerin sayısı 171'e yükseldi.
Lübnan'a tıbbi yardım malzemeleri getiren TSK'ya ait A400M tipi uçak Beyrut'a indi.
Çorum'un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.
Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, sosyal medya hesabından kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Alanyaspor'dan ayrılan Papiss Cisse, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı.
- 12 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,24 TL, euro ise 8,52 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 26°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 23°C, 29°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 37°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Televizyonda ne var?:
Çarkıfelek (Kanal D), Otel Franco (ATV), Suikastçi (Star TV), Çarşı Pazar (SHOW)
Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2020)
- KOÇ: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Savaşçı Mars burcunuzda ilerlerken hayatınızı yeniden canlandırabilir. Öfkenizi dengelemek zorunda kalacaksınız.
- BOĞA: Sizi destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı olduğunuz konulara yoğunlaşabilirsiniz.
- İKİZLER: Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyebilir. Her şeye rağmen, yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.
- YENGEÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin ama evlilik kararı almayın. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi düzenleme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.
- ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Güzel konuşmalarla karşı cins sizi etkilemeye çalışabilir. İskelet sisteminizi korumalısınız, dikkatli harekete edin.
- BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğinizden garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.
- TERAZİ: Yaşadığınız bir ilişki varsa akışına bırakın. Herkesi testten geçirirken, çevrenize odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz. Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor. Hazırlıklı olun.
- AKREP: Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gururunuzla hareket ediyorsunuz. Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündemde olabilir. Bugün, özgüveniniz yüksek.
- YAY: Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık isteğinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
- OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacak.
- KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.
- BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlerden huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sistemli hareket etmelisiniz.
12 Ağustos gününe damga vuran olaylar
- Ford marka ilk araba üretildi. 1908
- İstanbul Moda'da ilk tenis kortu açıldı. 1910
- Bolivya'da 80 bin yerli hükümete başkaldırdı. 1927
- Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Fethi Okyar başkanlığa getirildi. 1930
- Birleşmiş Milletler askerleri Kore'den çekilmeye başladı. 1954
- İlk Amerikan haberleşme uydusu Echo1 fırlatıldı. 1960
- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri İsmail Rüştü Aksal "Parti kapatılmasına karşıyız" dedi. 1961
- Bingöl'de Milliyetçi Hareket Partili (MHP)'li Belediye Başkanı Hasan Tekin ve kardeşi öldürüldü. 1979
- Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, kanserli hastalar üzerinde zakkum deneyine katılacak doktorlar hakkında soruşturma açılacağını açıkladı. 1988
- Meclis'in yaptığı gizli oturumda olası bir savaş durumunda hükümete müdahale izni verildi. 1990
- Türkiye ile İran arasında 2 trilyon tutarında doğalgaz anlaşması imzalandı. 1996