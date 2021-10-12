Güne Başlarken | 12 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD, 15 F-15 savaş uçağını tatbikat adı altında Yunanistan'a sevk etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dünya Bankası, düşük gelirli ülkelerin borç yükünün yeni tip koronavirüs salgının etkisiyle 2020'de yüzde 12 artarak 860 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.

Hırvatistan-Slovakya maçında sakatlanan Marek Hamsik, karşılaşmaya devam edemedi.

Güne Dair Notlar

12 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9, 00 TL, euro ise 10, 40 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 23°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 28°C İç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara,10°C, 28°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 16°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 12°C, 30°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Baht Oyunu, Star TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, ATV: 20.00 Sinema: Çakallarla Dans 5, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Masumlar Apartmanı

12 Ekim günlük burç yorumları