Güne Başlarken | 12 Ekim 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
12 Ekim 2021, Salı 07:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- ABD, 15 F-15 savaş uçağını tatbikat adı altında Yunanistan'a sevk etti.
- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Dünya Bankası, düşük gelirli ülkelerin borç yükünün yeni tip koronavirüs salgının etkisiyle 2020'de yüzde 12 artarak 860 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını duyurdu.
- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.
- Hırvatistan-Slovakya maçında sakatlanan Marek Hamsik, karşılaşmaya devam edemedi.
Güne Dair Notlar
- 12 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9, 00 TL, euro ise 10, 40 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 23°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 28°C İç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara,10°C, 28°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 16°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 12°C, 30°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Baht Oyunu, Star TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, ATV: 20.00 Sinema: Çakallarla Dans 5, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Masumlar Apartmanı
12 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Arkadaş çevrenizde yardımsever duygularınızın öne çıkmasıyla ortam renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir, dikkat edin. İlginç insanlarla tanışmaktan zevk alacağınız bir gün.
- BOĞA: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Olayların tarzı sizin için önemli.
- İKİZLER: Duygusal yaşamınıza anlam katmak isteyebilirsiniz. Hislerinizi ön plana çıkaracak davranışları sergilemekten yanasınız. Bugün kıskançlık gösterilerinden uzak yaşarsanız ilişkiniz olumsuz etkilenmez.
- YENGEÇ: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişim içindesiniz ama güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Başkaları için zor biri olabilirsiniz.
- ASLAN: Bugün, duygusal konuların ortaya çıkmasıyla birçok konuda anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemi gözünüzde büyütüyorsunuz.
- BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendinizce yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize zaman ayırmalısınız. Sizden yardım bekliyorlar.
- TERAZİ: Aşkta eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Sosyal aktiviteler gündem kazanacak. İş arkadaşınızın desteğine ihtiyacınız var. Sosyal aktiviteniz yoğun. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız.
- AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgileneceksiniz. Yaşamınızdaki olaylara farklı yaklaşıyorsunuz. Aşırı çalışmanız gerekebilir.
- YAY: Arkadaş çevrenizde sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Çabanızı işinize aktarabileceksiniz. Bugün, çevrenize karşı temkinli ve duyarlı davranıyorsunuz. Size olan ilgileri tahmininizden yüksek.
- OĞLAK: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Fikirlerin paslaştığı yeni işlere açıksınız. Size gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Hatalarınızı büyütmemelisiniz.
- KOVA: Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz. Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı aktivite ve enerji çok önemli.
- BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.
BUNLARI DA OKUYUN