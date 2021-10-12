Türkiye Güne Başlarken | 12 Ekim 2021

Güne Başlarken | 12 Ekim 2021

Türkiye

Güne Başlarken | 12 Ekim 2021

Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!

12 Ekim 2021, Salı 07:39 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?

  • ABD, 15 F-15 savaş uçağını tatbikat adı altında Yunanistan'a sevk etti.
  • Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
  • Dünya Bankası, düşük gelirli ülkelerin borç yükünün yeni tip koronavirüs salgının etkisiyle 2020'de yüzde 12 artarak 860 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını duyurdu.
  • A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.
  • Hırvatistan-Slovakya maçında sakatlanan Marek Hamsik, karşılaşmaya devam edemedi.

Güne Dair Notlar

  • 12 Ekim günü saat 7.35'te dolar 9, 00 TL, euro ise 10, 40 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 15°C, 23°C  Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
Antalya, 21°C, 28°C  İç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ankara,10°C, 28°C  Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Trabzon, 16°C, 21°C  Parçalı ve çok bulutlu
Diyarbakır,  12°C, 30°C  Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Baht Oyunu, Star TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, ATV: 20.00 Sinema: Çakallarla Dans 5, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Masumlar Apartmanı

12 Ekim günlük burç yorumları

  • KOÇ: Arkadaş çevrenizde yardımsever duygularınızın öne çıkmasıyla ortam renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir, dikkat edin. İlginç insanlarla tanışmaktan zevk alacağınız bir gün. 
  • BOĞA: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Olayların tarzı sizin için önemli. 
  • İKİZLER: Duygusal yaşamınıza anlam katmak isteyebilirsiniz. Hislerinizi ön plana çıkaracak davranışları sergilemekten yanasınız. Bugün kıskançlık gösterilerinden uzak yaşarsanız ilişkiniz olumsuz etkilenmez. 
  • YENGEÇ: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişim içindesiniz ama güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Başkaları için zor biri olabilirsiniz. 
  • ASLAN: Bugün, duygusal konuların ortaya çıkmasıyla birçok konuda anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemi gözünüzde büyütüyorsunuz. 
  • BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendinizce yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize zaman ayırmalısınız. Sizden yardım bekliyorlar. 
  • TERAZİ: Aşkta eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Sosyal aktiviteler gündem kazanacak. İş arkadaşınızın desteğine ihtiyacınız var. Sosyal aktiviteniz yoğun. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız. 
  • AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgileneceksiniz. Yaşamınızdaki olaylara farklı yaklaşıyorsunuz. Aşırı çalışmanız gerekebilir. 
  • YAY: Arkadaş çevrenizde sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Çabanızı işinize aktarabileceksiniz. Bugün, çevrenize karşı temkinli ve duyarlı davranıyorsunuz. Size olan ilgileri tahmininizden yüksek. 
  • OĞLAK: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Fikirlerin paslaştığı yeni işlere açıksınız. Size gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Hatalarınızı büyütmemelisiniz. 
  • KOVA: Yaşamla ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz. Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı aktivite ve enerji çok önemli. 
  • BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.

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