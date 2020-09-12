Güne Başlarken | 12 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sivas ve Erzincan çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul Valiliği, corona virüs tedbirleri kapsamında alınan deniz araçlarında, düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan ve açık alanlardaki konser, festival gibi yasaklanan etkinliklerin 14 Eylül’den itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Marmara Gölü’nde su 500 metre çekildi

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamlar yayınlandı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 112 bin 213 olurken, bin 671 yeni tanı konuldu. Bugün corona virüsten 56 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 117 kişi ise iyileşti.





Güne Dair Notlar

10 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7,47 TL, euro ise 8,85 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı bulutlu. 22°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26°C, 31°C Ankara, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20°C, 34°C Trabzon, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 23°C, 28°C Diyarbakır, Az bulutlu. 21°C, 39°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak









Posta ile pratik bilgiler

Tok tutan yiyecekler

Zayıflamak isteyenlerin mutfağında bulunması gereken 10 tok tutan besin...

TIKLA: İşte, tok tutan o besinler!

Gününü şenlendirecek Posta.com.tr videosu:





Karavan, karavan hayatı ve Türkiye’de nerelerde yamaç paraşütü yapabileceğiniz gibi konuları Interrail Türkiye kurucusu Bestami Köse ile konuştuk.

Günün şarkısı:





Gaye Su Akyol'un bir süredir yolda olduğu müjdelenen yeni single'ı 'Bir İlkbahar Sabahı', bir sonbahar sabahı olan bugün yayınlandı. Bakalım beğenecek misiniz?





Ne okusak?

Aşk ve İsyan - Nedim Gürsel

Nedim Gürsel bu romanında Voltaire’in ünlü kahramanı Saf Oğlan Candide ile birlikte Lale Devri’nde unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor okuru. Hamam tellağı Patrona Halil eşliğinde isyan günlerinde, III. Ahmet’in kızı Fatıma Sultan ile zifaf gecelerinde dolaştırıyor. Osmanlı dönemine meraklı olanlara! // Doğan Kitap, 44 TL.

Akşam ne izlesek?

Yerli Dizi: Çatı Katı Aşk (KANAL D), Yerli Dizi: İyi Günde Kötü Günde (STAR), Sinema: Bizim Hikaye (atv), Kuzey Yıldızı İlk Aşk (FOX),

Vizyonda ne var?

Hadi Gidelim (Onward)





Animasyon sevenlerin bu hafta yüzü gülecek. Babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini anlatan 'Hadi Gidelim' (Onward), Dan Scanlon yönetmenliğinde gününüzü şenlendirmeye geldi. Kardeşler, hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenir. Dünyada var olan bir büyü, onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacak. Kardeşler, bu fırsatı kaçırmamak için ne yapıp edip büyüye sahip olmanın yolunu bulmalı... //

Günün adamı: Brian De Palma

Brian De Palma'nın babası bir ortopedi cerrahıydı. Baba mesleği önemli! Çünkü usta yönetmen, kana ve şiddete olan merakını babasını iş başında izlerken kazandığını söylüyor. Antonio Banderas, De Palma ile ilgili düşüncelerini şöyle anlatıyor: “Tanıdığım yönetmenler arasında Brian görsel yetisi en gelişmiş olanı. Sahneleri bir ressam gibi planlıyor, saklamıyor ve oyuncuların 6-7 dakika aralıksız oynamalarına izin verirken, kamerayla karmaşık ve güzel hareketleri yakalıyor. Realizme pek aldırmaması ve sürekli yaptıklarını doğrulamayla uğraşmaması da hoşuma gidiyor. Brian da, Almadovar ve Kubrick gibi karakterlerin her davranışını açıklama ihtiyacı duymuyor."

Usta yönetmen bugün 80'inci yaşını kutluyor. Gıyabında kutlamak için film önerimiz; John Travolta’nın kariyeri açısından da çok önemli bir film olan 'Blow Out' (Patlama).

Günlük burç yorumları (12 Eylül 2020)

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu iş birlikleri yapacaksınız. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelebilir. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorundasınız.

Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu iş birlikleri yapacaksınız. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelebilir. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorundasınız. BOĞA: Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Yeni dostluklara hazırsınız.

Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Yeni dostluklara hazırsınız. İKİZLER: Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde etkisi olacak. Sürpriz ama olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. İçinizde çılgın bir enerji olduğunu hissedeceksiniz. Duygularınızın esiri olmayın.

Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde etkisi olacak. Sürpriz ama olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. İçinizde çılgın bir enerji olduğunu hissedeceksiniz. Duygularınızın esiri olmayın. YENGEÇ: Yakınlarınızın söz ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz. Hayallerinizin peşinden koşmanız gerekecek. Bu dönemde özellikle daha fazla enerji sarf edeceksiniz.

Yakınlarınızın söz ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz. Hayallerinizin peşinden koşmanız gerekecek. Bu dönemde özellikle daha fazla enerji sarf edeceksiniz. ASLAN: Zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Sıkıntılı düşüncelerinizi çevrenize karşı yanlış aktarabilirsiniz. Yaşam hırsınız tavan yapacaktır.

Zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Sıkıntılı düşüncelerinizi çevrenize karşı yanlış aktarabilirsiniz. Yaşam hırsınız tavan yapacaktır. BAŞAK: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Kafanızda değişik fikirle yola çıkıp sonra çoğundan vazgeçebilirsiniz. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içindesiniz.

İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Kafanızda değişik fikirle yola çıkıp sonra çoğundan vazgeçebilirsiniz. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içindesiniz. TERAZİ: Bazı gecikmelere karşı tedbirli olun. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Sevdiklerinizin huzuru sizin için takıntı halini almış. Geçmişten gelen olayların muhasebesini yapabilirsiniz.

Bazı gecikmelere karşı tedbirli olun. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Sevdiklerinizin huzuru sizin için takıntı halini almış. Geçmişten gelen olayların muhasebesini yapabilirsiniz. AKREP: Çevrenizin adına verdiğiniz kararlar onlar tarafından yanlış anlaşılabilir. İlişkinizde karşılıklı tartışma yerine sorunun kökenine inmenizde yarar var. Bugün duygusal konularda eskiye özlem duyabilirsiniz.

Çevrenizin adına verdiğiniz kararlar onlar tarafından yanlış anlaşılabilir. İlişkinizde karşılıklı tartışma yerine sorunun kökenine inmenizde yarar var. Bugün duygusal konularda eskiye özlem duyabilirsiniz. YAY: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu olacak. Sorunlarınızı çözme yönünde yol gösterici bir rol alacak, ortak problemlerinizin üzerine gideceksiniz.

Bugün birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu olacak. Sorunlarınızı çözme yönünde yol gösterici bir rol alacak, ortak problemlerinizin üzerine gideceksiniz. OĞLAK: Bugün ilişkilerinizi gözden geçirerek aksayan yönlerini açığa çıkarın. Geçmiş olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Ani aşkların başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Duygusal anlar yaşayacaksınız.

Bugün ilişkilerinizi gözden geçirerek aksayan yönlerini açığa çıkarın. Geçmiş olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Ani aşkların başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Duygusal anlar yaşayacaksınız. KOVA: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor. BALIK: Sıra dışı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcayacaksınız. Dinlendiğiniz zaman daha enerjik oluyor ve yaşadığınız olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz. Bugün dedikodulu ortamlardan uzak durmaya çalışın.

12 Eylül gününe damga vuran olaylar

Dünyanın ilk denizaltısı Londra'da test edildi. 1624

Sovyetler Birliği, Luna II roketini aya fırlattı. 1959

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Ortaklık Antlaşması imzalandı. 1963

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Kıbrıs konusunda Türkiye aleyhine karar verdi. 1975

32. Uluslararası Halk Oyunları Yarışması Fransa'nın Dijon kentinde yapıldı. Türkiye 48 ülke arasında birinci oldu. 1977

Nurhan Süleymanoğlu Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Bu, Türkiye'nin boksta aldığı ilk altın madalya. 1993

Diyarbakır'da meydana gelen patlamada 7'si çocuk 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. 2006



