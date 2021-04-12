Türkiye Güne Başlarken | 12 Nisan 2021

Güne Başlarken | 12 Nisan 2021

Türkiye

Güne Başlarken | 12 Nisan 2021

Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!

12 Nisan 2021, Pazartesi 07:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sen uyurken neler oldu?

  • Ramazan ayında koronavirüs salgını için alınacak önlemlerin görüşüleceği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Bilim Kurulu toplantısının ardından yarın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapılacak.
  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılından itibaren dini bayramlar öncesinde 1.000 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinin, bu yıl enflasyon oranında artırıldığını açıkladı. Ramazan Bayramı ikramiyesi mayısın ilk haftasında hesaba yatacak.
  • Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, ilk doz aşısını yaptıran kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanması halinde 180 gün sonra aşı olabileceğini bildirdi.
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, "Cenk Tosun ciddi bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı. Herhalde 5-6 aylık bir süre Cenk'i göremeyeceğiz gibi görünüyor." dedi.
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Güne Dair Notlar

  • 12 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 18 TL euro ise 9, 72 TL.
  • Gram altın ise 456 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu
Antalya,  10°C, 18°C  Parçalı ve az bulutlu
Ankara,  1°C, 8°C Hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Trabzon, 8°C, 12°C  Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Diyarbakır, 2°C, 13°C  Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Türkiye’de üretim yapan markaların çeşitli sınıflarda beklentileri karşılayabilecek Fiat Egea, Hyundai i10, Renault Megane, Toyota Corolla, Ford Transit gibi yerli modelleri var. Kamu, araç ihtiyacını büyük oranda bu modellerle karşılamalı. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Yaşar Kemal- İnce Memed 

Otuz iki yıllık bir zaman diliminde yazılan İnce Memed dörtlüsü, düzene başkaldıran Memed'in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukorava'nın öyküsüdür. Yaşar Kemal'in söyleşiyle "içinde başlakdırma kurduyla doğmuş" bir insanın, "mecbur adam"ın romanı. Abdi Ağa'nın zulmüyle köyünü terk etmek zorunda kalan Memed, Ağa'nın yeğeniyle evlendirilmek üzere olan Hatçe'yi kaçırır.

Abdi Ağa'yı yaralayan, yeğenini de öldüren Memed eşkıya deli Durdu'ya katılır, ancak kıyıcığına katlanamadığı Deli Durdu'dan iki arkadaşıyla birlikte ayrılır. Memed, sıradan bir köy çocuğuyken, zulmedenler için eşkıyaya, köylüler içinse bir kurtarıcıya dönüşür.

12 Nisan günlük burç yorumları

  • KOÇ: Toplumsal değerlerin ön planda olduğu bir gün. İşlerinizin çevrenizde ses getirmesini istiyor ve bu konuda gerekli altyapı çalışmalarınız daha da sıkı tutuyorsunuz. İnatçı yapınızı her alanda gösteriyorsunuz.
  • BOĞA: Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir. Ama başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyiminize güvenmelisiniz. Daha mantıklı davranmakla takdir topluyorsunuz.
  • İKİZLER: Kişiliğinizi vurgulayan enerjiniz ortaya çıkıyor. İletişim gezegeni Merkür’ün etkisiyle etkinliğiniz artıyor. Bugün, göz dolduracak davranışlarda bulunacaksınız. Çevrenizi hayran bırakıyorsunuz.
  • YENGEÇ: Duygusal veriminizi doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Organizasyonlar gündeme gelirken fikir ayrılıkları yüzünden tartışmalar söz konusu olacak. Özellikle sevdiklerinizi kırmayı istemiyorsunuz.
  • ASLAN: Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Bu buluşmalar için kendinizi güçlü ve sorumlulukların bilincinde hissetmeniz sizi farklı yapıyor. Bugün sakin kalmakla çok şey kazanabilirsiniz.
  • BAŞAK: Çevrenize karşı sevecen ve anaçsınız. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir gün içindesiniz. Dikkatli olun. Çevrenize karşı tepkili olmayı bırakmalısınız.
  • TERAZİ: Yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Bugün, eğlenceli ortamlarda bulunup yeni aşklara zemin oluşturacaksınız. Önemli bir gün içinde olmanız size farklı işler yaptıracak.
  • AKREP: Bugün Ay’ın bulunduğu konum, ailenize özen göstermenizi söylüyor. Seyahatlerin gündeme gelmesiyle yarım kalan işleri tamamlamalısınız. Ertelemeyi sevmediğiniz halde bazen yapıyorsunuz.
  • YAY: Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Partnerinizin sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır. Harcama konusunda dikkatli olun.
  • OĞLAK: Duygularınızı yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün. İdeallerinizi sergileyecek ve kişisel olaylarınızı karşı tarafa olumlu şekilde aksettirebileceksiniz. Güven verici davranışlar içindesiniz.
  • KOVA: Duygularınız sizi olumlu etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar kuracak ve istediğiniz başarıyı elde etmek için tarzınızı çevrenize yansıtmak isteyeceksiniz. Özgürlüğünüzü zedelemek istemiyorsunuz.
  • BALIK: Yoğun duygularınızla başınız dertte olmasına rağmen kendinizi istediğiniz gibi denetleyebiliyorsunuz. Ay, bilinçaltınızı etkilemeye devam ediyor ve kişisel sorgulamanızı artırıyor. Çok dikkatli olmak zorundasınız.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bu araçlar kamuya yeter
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Mış gibi yapma
Rauf Tamer
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan'dan 4 kritik uyarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Türkiye’de muhalefet etmek…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Ramazan ayında uyulacak koronavirüs kuralları! Diyanet açıkladı