Güne Başlarken | 12 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Ramazan ayında koronavirüs salgını için alınacak önlemlerin görüşüleceği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Bilim Kurulu toplantısının ardından yarın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılından itibaren dini bayramlar öncesinde 1.000 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinin, bu yıl enflasyon oranında artırıldığını açıkladı. Ramazan Bayramı ikramiyesi mayısın ilk haftasında hesaba yatacak.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, ilk doz aşısını yaptıran kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanması halinde 180 gün sonra aşı olabileceğini bildirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, "Cenk Tosun ciddi bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı. Herhalde 5-6 aylık bir süre Cenk'i göremeyeceğiz gibi görünüyor." dedi.

dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

Güne Dair Notlar

12 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 18 TL euro ise 9, 72 TL.

ise Gram altın ise 456 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 10°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 1°C, 8°C Hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı Trabzon, 8°C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 2°C, 13°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Türkiye’de üretim yapan markaların çeşitli sınıflarda beklentileri karşılayabilecek Fiat Egea, Hyundai i10, Renault Megane, Toyota Corolla, Ford Transit gibi yerli modelleri var. Kamu, araç ihtiyacını büyük oranda bu modellerle karşılamalı. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Yaşar Kemal- İnce Memed

Otuz iki yıllık bir zaman diliminde yazılan İnce Memed dörtlüsü, düzene başkaldıran Memed'in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukorava'nın öyküsüdür. Yaşar Kemal'in söyleşiyle "içinde başlakdırma kurduyla doğmuş" bir insanın, "mecbur adam"ın romanı. Abdi Ağa'nın zulmüyle köyünü terk etmek zorunda kalan Memed, Ağa'nın yeğeniyle evlendirilmek üzere olan Hatçe'yi kaçırır.

Abdi Ağa'yı yaralayan, yeğenini de öldüren Memed eşkıya deli Durdu'ya katılır, ancak kıyıcığına katlanamadığı Deli Durdu'dan iki arkadaşıyla birlikte ayrılır. Memed, sıradan bir köy çocuğuyken, zulmedenler için eşkıyaya, köylüler içinse bir kurtarıcıya dönüşür.

12 Nisan günlük burç yorumları