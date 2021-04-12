Güne Başlarken | 12 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
12 Nisan 2021, Pazartesi 07:30 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Ramazan ayında koronavirüs salgını için alınacak önlemlerin görüşüleceği Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Bilim Kurulu toplantısının ardından yarın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapılacak.
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılından itibaren dini bayramlar öncesinde 1.000 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinin, bu yıl enflasyon oranında artırıldığını açıkladı. Ramazan Bayramı ikramiyesi mayısın ilk haftasında hesaba yatacak.
- Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, ilk doz aşısını yaptıran kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanması halinde 180 gün sonra aşı olabileceğini bildirdi.
- Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, "Cenk Tosun ciddi bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı. Herhalde 5-6 aylık bir süre Cenk'i göremeyeceğiz gibi görünüyor." dedi.
- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.
Güne Dair Notlar
- 12 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 18 TL euro ise 9, 72 TL.
- Gram altın ise 456 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 10°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 1°C, 8°C Hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı Trabzon, 8°C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 2°C, 13°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Türkiye’de üretim yapan markaların çeşitli sınıflarda beklentileri karşılayabilecek Fiat Egea, Hyundai i10, Renault Megane, Toyota Corolla, Ford Transit gibi yerli modelleri var. Kamu, araç ihtiyacını büyük oranda bu modellerle karşılamalı. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Yaşar Kemal- İnce Memed
Otuz iki yıllık bir zaman diliminde yazılan İnce Memed dörtlüsü, düzene başkaldıran Memed'in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukorava'nın öyküsüdür. Yaşar Kemal'in söyleşiyle "içinde başlakdırma kurduyla doğmuş" bir insanın, "mecbur adam"ın romanı. Abdi Ağa'nın zulmüyle köyünü terk etmek zorunda kalan Memed, Ağa'nın yeğeniyle evlendirilmek üzere olan Hatçe'yi kaçırır.
Abdi Ağa'yı yaralayan, yeğenini de öldüren Memed eşkıya deli Durdu'ya katılır, ancak kıyıcığına katlanamadığı Deli Durdu'dan iki arkadaşıyla birlikte ayrılır. Memed, sıradan bir köy çocuğuyken, zulmedenler için eşkıyaya, köylüler içinse bir kurtarıcıya dönüşür.
12 Nisan günlük burç yorumları
- KOÇ: Toplumsal değerlerin ön planda olduğu bir gün. İşlerinizin çevrenizde ses getirmesini istiyor ve bu konuda gerekli altyapı çalışmalarınız daha da sıkı tutuyorsunuz. İnatçı yapınızı her alanda gösteriyorsunuz.
- BOĞA: Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir. Ama başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyiminize güvenmelisiniz. Daha mantıklı davranmakla takdir topluyorsunuz.
- İKİZLER: Kişiliğinizi vurgulayan enerjiniz ortaya çıkıyor. İletişim gezegeni Merkür’ün etkisiyle etkinliğiniz artıyor. Bugün, göz dolduracak davranışlarda bulunacaksınız. Çevrenizi hayran bırakıyorsunuz.
- YENGEÇ: Duygusal veriminizi doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Organizasyonlar gündeme gelirken fikir ayrılıkları yüzünden tartışmalar söz konusu olacak. Özellikle sevdiklerinizi kırmayı istemiyorsunuz.
- ASLAN: Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Bu buluşmalar için kendinizi güçlü ve sorumlulukların bilincinde hissetmeniz sizi farklı yapıyor. Bugün sakin kalmakla çok şey kazanabilirsiniz.
- BAŞAK: Çevrenize karşı sevecen ve anaçsınız. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir gün içindesiniz. Dikkatli olun. Çevrenize karşı tepkili olmayı bırakmalısınız.
- TERAZİ: Yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Bugün, eğlenceli ortamlarda bulunup yeni aşklara zemin oluşturacaksınız. Önemli bir gün içinde olmanız size farklı işler yaptıracak.
- AKREP: Bugün Ay’ın bulunduğu konum, ailenize özen göstermenizi söylüyor. Seyahatlerin gündeme gelmesiyle yarım kalan işleri tamamlamalısınız. Ertelemeyi sevmediğiniz halde bazen yapıyorsunuz.
- YAY: Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Partnerinizin sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır. Harcama konusunda dikkatli olun.
- OĞLAK: Duygularınızı yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün. İdeallerinizi sergileyecek ve kişisel olaylarınızı karşı tarafa olumlu şekilde aksettirebileceksiniz. Güven verici davranışlar içindesiniz.
- KOVA: Duygularınız sizi olumlu etkiliyor. Arkadaşlarınızla güçlü bağlar kuracak ve istediğiniz başarıyı elde etmek için tarzınızı çevrenize yansıtmak isteyeceksiniz. Özgürlüğünüzü zedelemek istemiyorsunuz.
- BALIK: Yoğun duygularınızla başınız dertte olmasına rağmen kendinizi istediğiniz gibi denetleyebiliyorsunuz. Ay, bilinçaltınızı etkilemeye devam ediyor ve kişisel sorgulamanızı artırıyor. Çok dikkatli olmak zorundasınız.