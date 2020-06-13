Güne Başlarken | 13 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Suriye’nin İdlib kentinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra şehit oldu

MEB, 200 engelli öğretmen ataması yapacak

Fenerbahçeli futbolcular, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle tribünleri alkışladı





Güne Dair Notlar

12 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,81 TL, euro ise 7,67 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 19°C, 25°C Antalya, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18°C, 25°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 13°C, 23°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18°C, 23°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 15°C, 31°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Yazın kilo aldırmayan serinletici içecekler

Yaz gelince kilo aldırmayan yiyecekler kadar kilo aldırmayan içeceklere de yönelmeye başlıyoruz. Konu serinletici içecekler olunca da besleyiciliği ve serinletici olması ayrı bir önem kazanıyor. Kilo aldırmayan içecekler deyince pek çoğumuz soğuk kahvelere kaçıyor, serinletici içeceklerin sağlıklı olması kriterini atlayabiliyoruz. Kilo aldırmayan içeceklerde esas nokta şeker içermemesi ve olabildiğince meyve ve sebzelerden oluşması. Herbalife Nutrition Danışman Diyetisyeni Berrin Yiğit hem serinleten içecek tarifleri verdi Hem kilo almayayım, hem serinleyeyim diyorsanız işte yazın kilo aldırmayan 4 serinletici içecek!

Serinleten yeşil dev

Ferahlatan soğuk çay

Detoks suyu

Avokadolu kefir

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Yarışma: Çarkıfelek (KANAL D), Sinema: Suikastçı (STAR), Kim Milyoner Olmak İster? (atv), Kuzey Yıldızı İlk Aşk (SHOW), Sinema: Badem Şekeri (FOX)

Dizi önerisi: Jadotville Kuşatması

Film önerisi: Jarhead (2005)

Kitap önerisi: Körfez Savaşı - Eric Laurent, Pierre Salinger

Günlük burç yorumları (13 Haziran 2020)

KOÇ : Bugün üst düzeyde kişilerle görüşmeler yapacak, fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlıklar var ve çok kolaylıkla halledilebilecek konuda detayları anlatacaksınız.

: Bugün üst düzeyde kişilerle görüşmeler yapacak, fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlıklar var ve çok kolaylıkla halledilebilecek konuda detayları anlatacaksınız. BOĞA: Duygusal ilişkilerinizde rest çekseniz bile aşktan kopmanız kolay değil. Sadece keyifli günler geçirirken bu beraberlikten çok şey beklemeyin. Alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız.

Duygusal ilişkilerinizde rest çekseniz bile aşktan kopmanız kolay değil. Sadece keyifli günler geçirirken bu beraberlikten çok şey beklemeyin. Alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız. İKİZLER: Maddi konularda iş imkanlarınız artıyor. Organizasyonlardan az miktarda para kazanabilirsiniz. Çok istediğiniz ve kafanızda şekillendirdiğiniz uzun vadeli isteklerinizi gözden geçirmelisiniz.

Maddi konularda iş imkanlarınız artıyor. Organizasyonlardan az miktarda para kazanabilirsiniz. Çok istediğiniz ve kafanızda şekillendirdiğiniz uzun vadeli isteklerinizi gözden geçirmelisiniz. YENGEÇ: Ortaklarınızla birlikte, riskli kararlara imza atabileceğiniz bir gün. Ani heyecanlarınıza kapılınca bir sonraki adımınızda yanılgıya düşebiliyorsunuz. Bugün, iddiacı yapınızla çevreyi yoruyorsunuz.

Ortaklarınızla birlikte, riskli kararlara imza atabileceğiniz bir gün. Ani heyecanlarınıza kapılınca bir sonraki adımınızda yanılgıya düşebiliyorsunuz. Bugün, iddiacı yapınızla çevreyi yoruyorsunuz. ASLAN: Çevrenizdeki kişilerin fikirlerinden yaralanmak istediğiniz bir gün. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmekten mutlu olacaksınız. Koşulları yeniden değerlendirin.

Çevrenizdeki kişilerin fikirlerinden yaralanmak istediğiniz bir gün. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmekten mutlu olacaksınız. Koşulları yeniden değerlendirin. BAŞAK: Maddi konuların üstesinden gelebilmek için bazı planlara ihtiyacınız var. Harcamalarınıza disiplin getirmeli ve karşınıza çıkan ani fırsatlardan faydalanmalısınız. Ailenizle hareket etmeniz gerekebilir.

Maddi konuların üstesinden gelebilmek için bazı planlara ihtiyacınız var. Harcamalarınıza disiplin getirmeli ve karşınıza çıkan ani fırsatlardan faydalanmalısınız. Ailenizle hareket etmeniz gerekebilir. TERAZİ: Bugün ailenizin istekleri karşısında bocalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Enerjinizin üstünde hareket ettiğinizde sinirli tavırlar sergiliyorsunuz.

Bugün ailenizin istekleri karşısında bocalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Enerjinizin üstünde hareket ettiğinizde sinirli tavırlar sergiliyorsunuz. AKREP : Bugün yalnızlık hissediyor ve olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı zannederek, arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Uzun süredir tanıştığınız biri ile duygusal anlar yaşayabilirsiniz.

: Bugün yalnızlık hissediyor ve olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı zannederek, arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Uzun süredir tanıştığınız biri ile duygusal anlar yaşayabilirsiniz. YAY: Bugün çalışma yaşantınızla ilgili bazı sorunlar çıkabilir. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir. İşinizde gerekli sorumluluk duygusuna sahipsiniz ama bazı zorluklar yaşıyorsunuz.

Bugün çalışma yaşantınızla ilgili bazı sorunlar çıkabilir. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir. İşinizde gerekli sorumluluk duygusuna sahipsiniz ama bazı zorluklar yaşıyorsunuz. OĞLAK : Hırslarınızın sizi esir almasına izin vermezseniz kendinizi son derece huzurlu ve rahat hissediyorsunuz. Bugün, iş anlamında başarınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz . Gücünüzün farkındasınız.

: Hırslarınızın sizi esir almasına izin vermezseniz kendinizi son derece huzurlu ve rahat hissediyorsunuz. Bugün, iş anlamında başarınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz . Gücünüzün farkındasınız. KOVA: Bugün, yalnız kalma ihtiyacındasınız. Daha sakin düşünmek istiyorsunuz. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve yakın dostlarınızın güçlü desteği sayesinde istediğiniz aktiviteleri yaşama geçirebilirsiniz.

Bugün, yalnız kalma ihtiyacındasınız. Daha sakin düşünmek istiyorsunuz. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve yakın dostlarınızın güçlü desteği sayesinde istediğiniz aktiviteleri yaşama geçirebilirsiniz. BALIK: Bugün partnerinizin duygusal yaklaşımları kafanızın karışmasına neden olacak. Aranızda sorun haline gelen güven konusunu tekrar konuşmalısınız. Fikirlerine önem verdiğinizi ona hissettirmeli, onayını almalısınız.

13 Haziran gününe damga vuran olaylar

Wat Tyler öncülüğündeki köylü isyancılar Londra'yı basarak hükümet binalarını ateşe verdi , hapishaneleri boşalttı ve zenginlerle yargıçların kafalarını uçurdu. 1381

Türkiye Cumhuriyeti ile Düyun-ı Umumiye (Osmanlı Borçları) alacaklıları arasında sözleşme imzalandı. 1928

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Dean Acheson, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'nın (NATO) Avrupalı üyelerinden Türkiye'nin pakta kabul edilmesini istedi. 1951

Fikir İşçileri Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1952

Denizli ve çevresini sel bastı. Bazı ilçeler su altında kaldı. 3 kişi öldü, 59 ev bütünüyle, 62 ev kısmen yıkıldı. 1957

Ankara'da 14 öğrenci kuruluşu ortak bildiri yayımladı. "Gençlik ne yaptığını bilmektedir" denildi. 1969

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu kabul edildi. 1973

Başbakan Süleyman Demirel istifa etti. Hükümeti kurma görevi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verildi. 1977

Mersin ATAŞ Rafinerisi'nde üretimin durması ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndaki (TPAO) grev benzin sıkıntısına yol açtı. 1978

12 Eylül sonrası hazırlanan Seçim Kanunu yürürlüğe girdi. Milli Güvenlik Konseyi adayları 12 gün içinde inceleyecek. 1983

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında pasaport uygulaması kaldırıldı. 1991

Doğru Yol Partisi Büyük Kongresi'nde Tansu Çiller genel başkan seçildi. 1993

İran'da Devlet Başkanı Haşimi Rafsancani 4 yıllık dönem için yeniden seçildi. 1993

Küba Devlet Başkanı Türkiye'de; Fidel Castro Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşim Konferansı Habitat II Kent Zirvesi'ne katılmak için İstanbul'a geldi. 1996

Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminden İtalya'da cezaevinde yatan Mehmet Ali Ağca, Türkiye'ye iade edildi. 2000

Bilim insanları, İç Moğolistan’da yaklaşık beş metre uzunluğunda kuşa benzeyen dev bir dinozor türüne ait fosil buldu. Bulunan yeni türe Gigantoraptor erlianensis adı verildi. 2007

Taliban militanlarının Afganistan’ın güneyindeki Kandahar cezaevinde düzenledikleri baskın sonucunda yaklaşık 1150 mahkum kaçtı. Kaçanların 400 kadarının Taliban yandaşı olduğu bildirildi. 2008

Güneş Sistemi’nin derinliklerine 7 yıl önce gönderilen Hayabusa keşif aracı Dünya’ya başarıyla döndü. 2010

Ernesto Che Guevara'nın 1959'daki Küba Devriminden önce Sierra Maestra'da yazdığı, şimdiye kadar yayımlanmamış günlüğü Küba'da yayımlandı. 2011

Günün videosu: Çekim yapan vatandaşa Türkiye'nin en zehirli yılanı saldırdı! İşte o anlar:



