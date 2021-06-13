Güne Başlarken | 13 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
13 Haziran 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı" dedi.
- Uzmanlar, dünya çip üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Tayvan’da görülen son 50 yılın en ağır kuraklığının çip üretimini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.
- Bursa’da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, önlem almaya çalıştı.
- 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu’nda Finlandiya, Danimarka’yı 1-0 mağlup etti.
- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kullanılmayan alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Güne Dair Notlar
- 13 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,39 TL euro ise 10,16 TL.
- Gram altın ise 506 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu. 17°C, 26°C Antalya, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 19°C, 27°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 13°C, 26°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı. 17°C, 22°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 16°C, 34°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Ne konuşacaklar ki? Konuşacak ne kaldı? Eğer Joe Biden, S-400’lerden hâlâ söz edecek olursa ne söyleyecek?
- Hangara kaldırın bunları sıfırlayın. Bunu diyecekse, egemen bir milletin onuru hakkında hiçbir şey bilmiyor demektir ki bulunduğu makama yazık. Rauf Tamer'in köşe yazısı...
13 Haziran günlük burç yorumları
KOÇ: Durum değerlendirmesi yapabilir ve işinizde sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmanın yollarını arayabilirsiniz. Maddi sıkıntılarınızı hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize de yansıtacaksınız.
BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin alıngan olmasından kaynaklanan sorunlar gündeme gelecek. Disiplinli yönlerinizi karşınızdakilere yansıtabiliyorsunuz. Yeni başlangıçlar için tüm detayları gözden geçirmelisiniz.
İKİZLER: Tutkularınız geçici olduğu için odaklanma problemi yaşayabilirsiniz. Duygularda yenilenme söz konusu. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle farklı organizasyon çalışmalarına gireceksiniz.
YENGEÇ: Düşüncelerinizi ortaya atmaktan korkmadığınız için çoğu kez tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz şeyde taviz vermiyorsunuz. Gücünüzü rahatça kullanacağınız konular ayağınıza gelecek.
ASLAN: Olayların farklı boyut kazanmasından memnunsunuz. Ailenizi korumanız gereken konuların gündeme gelmesiyle bazı yeni olaylar olacak. Çevrenizdeki kişilerin sizi kullanmasına izin vermemelisiniz.
BAŞAK: İşiniz mükemmel ilerliyor. Üstlerinizin size vereceği desteği kullanmakta mantıklı hareket edeceğiniz bir gün. Güneş tutulmasından olumlu etki alıyorsunuz. Fikirlerinizi ortaya koymalısınız.
TERAZİ: Somut düşüncelerin size kazandıracağı alternatiflerden nasibinizi alıyorsunuz. İş birliği içinde olduğunuz kişiler adaletli tavırlarınızdan etkilenerek size daha fazla sorumluluk yükleyebilirler.
AKREP: Aşk yaşantınızla ilgili atağa kalkabilirsiniz. Partnerinizin sizden beklediği hareketi ona verebilirsiniz. Bugün, kişisel zevklerinizin ön plana çıkmasıyla onunla ortak enerjinizi birleştirebilirsiniz.
YAY: Birlikte çalıştığınız kişilerin güçlü yönlerinden büyük zevk alıyorsunuz. Sistemin dışında yaşıyor ama adınıza yaratılan koşullardan hoşnut kalıyorsunuz. Düşündüğünüz konularda takıntılı olacaksınız.
OĞLAK: Çevrenizdeki olaylardan etkileniyorsunuz. İnatçı tavırlarınız ve gelişmeye açık fikirlerinizde çevrenizdekileri etkiliyorsunuz. Dostlarınızın, sizin desteğinize ihtiyacı var. Fikirleriniz olumlu karşılanacak.
KOVA: İnatçı ve istekli bir şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz. Bugün maddi güvene ihtiyacınız var ve birtakım harcamalarınız yüzünden zor duruma düşebilirsiniz. Zevkleriniz söz konusu.
BALIK: Israrlı bir şekilde takıntılarınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Bugün kesin tavırlarınız yüzünden fırsat kaçırmanız mümkün. Ailenizin tavırlarıyla ters düşebilecek kararlar alabilirsiniz. Onları ikna etmelisiniz.