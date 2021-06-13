Güne Başlarken | 13 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı" dedi.

Uzmanlar, dünya çip üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Tayvan’da görülen son 50 yılın en ağır kuraklığının çip üretimini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Bursa’da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, önlem almaya çalıştı.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu’nda Finlandiya, Danimarka’yı 1-0 mağlup etti.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kullanılmayan alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Güne Dair Notlar

13 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,39 TL euro ise 10,16 TL.

8,39 ise 10,16 Gram altın ise 506 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu. 17°C, 26°C Antalya, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 19°C, 27°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 13°C, 26°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı. 17°C, 22°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 16°C, 34°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Ne konuşacaklar ki? Konuşacak ne kaldı? Eğer Joe Biden, S-400’lerden hâlâ söz edecek olursa ne söyleyecek?

- Hangara kaldırın bunları sıfırlayın. Bunu diyecekse, egemen bir milletin onuru hakkında hiçbir şey bilmiyor demektir ki bulunduğu makama yazık. Rauf Tamer'in köşe yazısı...

13 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ: Durum değerlendirmesi yapabilir ve işinizde sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmanın yollarını arayabilirsiniz. Maddi sıkıntılarınızı hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize de yansıtacaksınız.

BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin alıngan olmasından kaynaklanan sorunlar gündeme gelecek. Disiplinli yönlerinizi karşınızdakilere yansıtabiliyorsunuz. Yeni başlangıçlar için tüm detayları gözden geçirmelisiniz.

İKİZLER: Tutkularınız geçici olduğu için odaklanma problemi yaşayabilirsiniz. Duygularda yenilenme söz konusu. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle farklı organizasyon çalışmalarına gireceksiniz.

YENGEÇ: Düşüncelerinizi ortaya atmaktan korkmadığınız için çoğu kez tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz şeyde taviz vermiyorsunuz. Gücünüzü rahatça kullanacağınız konular ayağınıza gelecek.

ASLAN: Olayların farklı boyut kazanmasından memnunsunuz. Ailenizi korumanız gereken konuların gündeme gelmesiyle bazı yeni olaylar olacak. Çevrenizdeki kişilerin sizi kullanmasına izin vermemelisiniz.

BAŞAK: İşiniz mükemmel ilerliyor. Üstlerinizin size vereceği desteği kullanmakta mantıklı hareket edeceğiniz bir gün. Güneş tutulmasından olumlu etki alıyorsunuz. Fikirlerinizi ortaya koymalısınız.

TERAZİ: Somut düşüncelerin size kazandıracağı alternatiflerden nasibinizi alıyorsunuz. İş birliği içinde olduğunuz kişiler adaletli tavırlarınızdan etkilenerek size daha fazla sorumluluk yükleyebilirler.

AKREP: Aşk yaşantınızla ilgili atağa kalkabilirsiniz. Partnerinizin sizden beklediği hareketi ona verebilirsiniz. Bugün, kişisel zevklerinizin ön plana çıkmasıyla onunla ortak enerjinizi birleştirebilirsiniz.

YAY: Birlikte çalıştığınız kişilerin güçlü yönlerinden büyük zevk alıyorsunuz. Sistemin dışında yaşıyor ama adınıza yaratılan koşullardan hoşnut kalıyorsunuz. Düşündüğünüz konularda takıntılı olacaksınız.

OĞLAK: Çevrenizdeki olaylardan etkileniyorsunuz. İnatçı tavırlarınız ve gelişmeye açık fikirlerinizde çevrenizdekileri etkiliyorsunuz. Dostlarınızın, sizin desteğinize ihtiyacı var. Fikirleriniz olumlu karşılanacak.

KOVA: İnatçı ve istekli bir şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz. Bugün maddi güvene ihtiyacınız var ve birtakım harcamalarınız yüzünden zor duruma düşebilirsiniz. Zevkleriniz söz konusu.

BALIK: Israrlı bir şekilde takıntılarınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Bugün kesin tavırlarınız yüzünden fırsat kaçırmanız mümkün. Ailenizin tavırlarıyla ters düşebilecek kararlar alabilirsiniz. Onları ikna etmelisiniz.