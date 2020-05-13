Güne Başlarken | 13 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD’de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının oluşturduğu tehdidin devam ettiğini belirterek, hızlı bir normalleşmeye gidilmesi durumunda ölüm ve acının artabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın döneminde şükran duygularının ifadesinin zor olduğunu belirterek, "Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz. Bu söz, ilk kez bugünlerde Türkiye’de söylenmeliydi." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yılda verdikleri her sözü tuttukları gibi, koronavirüs salgınına karşı da millete verdikleri sözleri yerine getireceklerini ve Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceklerini belirtti.

Güne Dair Notlar

13 Mayıs günü saat 7.35'de dolar 6,98 TL, euro ise 7,57 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu. 15°C, 23°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 18°C, 25°C Ankara, Az bulutlu. 13°C, 26°C Trabzon, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı. 17°C, 21°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. 8°C, 30°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Ramazan'da tüketilen hangi besin ne kadar faydalı?

Ramazan ayında tüketimi artan hurma ve güllacın sağlıklı beslenme açısından önemli besin değeri içerdiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, “Hurma yorgunluğu azaltır, kansızlığa iyi gelir. Anne sütünü arttırıcı etkisi bulunmaktadır. Sindirimi kolaylaştırır, kabızlığa iyi gelir. Güllaç ise içeriğindeki ceviz, fındık, fıstık faydalı yağlar grubundadır (omega-3). Süt kalsiyumdan ve proteinden zengin olmasını sağlar” dedi.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Sinema: Her Şey Seninle Güzel (KANAL D), Sinema: Altın (STAR), Dizi: Kuruluş Osman (atv), Sinema: Şabaniye (SHOW), Sinema: Hababam Sınıfı Üç Buçuk (FOX)

Dizi önerisi: Kaptan Tsubasa (1983)

Film önerisi: Pokemon: Mewtwo Strikes Back (1998)

Kitap önerisi: Zamanda Yolculuk - H.G. Tannhaus

Günlük burç yorumları (13 Mayıs 2020)

KOÇ : Amaçlarınız için güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında daha cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmeniz için motivasyona ihtiyacınız var.

: Amaçlarınız için güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında daha cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmeniz için motivasyona ihtiyacınız var. BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevreyle ilişkilerinizi amacınıza uygun kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmak tarzınız.

Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevreyle ilişkilerinizi amacınıza uygun kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmak tarzınız. İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için bugün inatçı bir gün geçiriyorsunuz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız. Çevrenizi kırıyorsunuz.

Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için bugün inatçı bir gün geçiriyorsunuz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız. Çevrenizi kırıyorsunuz. YENGEÇ: Sezgilerinizin çok kuvvetli olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman geleneksel davrandığınız için farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz. Kazançlarınızı artırmalısınız.

Sezgilerinizin çok kuvvetli olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman geleneksel davrandığınız için farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz. Kazançlarınızı artırmalısınız. ASLAN: Olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamanız gerekiyor. Yaşama geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

Olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamanız gerekiyor. Yaşama geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz. BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi sinirli yapıyor. İş çevrenizde saygılı ilişkilerin sizin için çok önemli olduğunu arkadaşlarınız biliyor. Bazıları işlerini size yükleyebilir.

Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi sinirli yapıyor. İş çevrenizde saygılı ilişkilerin sizin için çok önemli olduğunu arkadaşlarınız biliyor. Bazıları işlerini size yükleyebilir. TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız. Kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız uygun bir gün, endişelenmeyin.

Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız. Kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız uygun bir gün, endişelenmeyin. AKREP: Düşüncelerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için olaylara karamsar bir şekilde yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcı bir tavır takınacaksınız. Gücünüzü ilişkilerinize yansıtmak istemeniz sizi çekici yapıyor.

Düşüncelerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için olaylara karamsar bir şekilde yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcı bir tavır takınacaksınız. Gücünüzü ilişkilerinize yansıtmak istemeniz sizi çekici yapıyor. YAY: Derin düşünceler içindesiniz. Bu da kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak için fazla sorumluluk alıyorsunuz. Kendinizi aşan konularda bile gereksiz yük içindesiniz. Farklı ortamlara girmek istiyorsunuz.

Derin düşünceler içindesiniz. Bu da kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak için fazla sorumluluk alıyorsunuz. Kendinizi aşan konularda bile gereksiz yük içindesiniz. Farklı ortamlara girmek istiyorsunuz. OĞLAK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için gelecek tekliflere hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz.

Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için gelecek tekliflere hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz. KOVA: İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konulara ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Ama onun inatçı tavırları canınızı sıkacak. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün.

İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konulara ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Ama onun inatçı tavırları canınızı sıkacak. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. BALIK: Bugün düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmayı isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler peşindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmanız gerekiyor.

13 Mayıs gününe damga vuran olaylar

Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına kattı ve Türkçe'yi resmi dil ilan etti. 1277

ABD Kongresi, sınır devriyelerine baskın yapılmasını gerekçe göstererek Meksika'ya savaş ilan etti. 1846

Çanakkale'de, Binbaşı Ahmet Bey'in komutasındaki ''Muaveneti Milliye'' muhribi, Golyak zırhlısını torpilleyerek batırdı. 1915

İzmir'in işgal edileceğine ilişkin Venizelos'un beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan Albayı Mavrudis tarafından yerli Rumlara okundu. 1919

İran'ın Horasan bölgesinde deprem oldu: yaklaşık 3.000 kişi öldü. 1929

İngiltere Başbakanı Winston Churchill ünlü konuşmasını yaptı: "Size kan, ter ve gözyaşından başka vaat edecek bir şeyim yok." 1940

Yazar Rıfat Ilgaz, cumhurbaşkanına hakaretten üç yıl, Mısır Kralı ve İran Şahı'na hakaretten yedi ay, Aziz Nesin de Mısır Kralı ve İran Şahı'na yayın yoluyla hakaretten yedi ay hapis cezası aldı. 1949

Ereğli Kömür İşletmelerinde Türkiye'nin ilk siyasal grevi yapıldı. 1950

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri ile Türkiye Selüloz ve Kağıt İşletmeleri kuruldu. 1955

Batı Almanya İsrail'i tanıdı. Karar nedeniyle 9 Arap ülkesi Batı Almanya ile ilişkisini kesti. 1965

Başbakan Süleyman Demirel, Vural Önsel adlı bir kişinin saldırısına uğradı. Demirel'in burun kemiği kırıldı. 1975

Memur Sendikaları Yasa Tasarısı'nı protesto eden memurlar hakkında, adli tarihin en geniş kapsamlı soruşturması açıldı. 1998

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı bombalı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. 1999

Ankara Sincan'da tarlaya bırakılmış halde fazla miktarda patlayıcı madde ve silah ele geçirildi. Patlayıcı ve silahların, yasa dışı Tevhid (Selam) örgütü mensubu Necdet Yüksel tarafından bırakıldığı belirlendi. Yüksel'in, Ahmet Taner Kışlalı'nın aracına bombayı koyduğunu ''itiraf ettiği'' bildirildi. 2000

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