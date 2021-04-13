Güne Başlarken | 13 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti .

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti .

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında aşılama çalışmalarının etkisini tablolar üzerinden ortaya koydu. Gerek 65 yaş üstü gerek sağlık çalışanları üzerinden elde edilen sonuçları paylaşan Bakan Koca, aşı yaptıran bu iki grubun toplam vaka sayısı içindeki oranının ciddi oranda azaldığını anlattı.

Annesi Melahat İşbir'i çekiçle öldürüp battaniyeye sardığı cansız bedenini boş araziye gömdüğü ileri sürülen Batuhan Ünal'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada maktulün komşusu ve eski sevgilisi tanık olarak dinlendi. Sanık Ünal, tanık beyanlarının olayı abartılı bir şekilde anlattığını belirterek, "Rahmetli annem komşularına beni yanlış şekilde anlatmıştır" dedi. Öte yandan dayısı, sanığın annesini öldürdükten 3 gün sonra evde parti yaptığını ve görüntüleri sosyal medyada paylaştığını iddia etmişti.

Kars’ta iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Güne Dair Notlar

13 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,14 TL euro ise 9,70 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 16°C Parçalı bulutlu Antalya, 9°C, 19°C Parçalı bulutlu Ankara, 1°C, 13°C Kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu Trabzon, 8°C, 12°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 3°C, 15°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

ABD savaş gemileri Karadeniz’e geliyor. Dünyada kirlenmedik tek yer orası kalmıştı, orayı da becerecekler. - Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Normal İnsanlar / Sally Rooney

Connell ve Marianne, İrlanda'nın küçük bir şehrinde yaşayan, aynı okula giden iki genç. Connell okulun en popüler ve başarılı öğrencilerindenken Marianne içedönük, sevilmeyen, hatta dışlanan bir tip. İkili bir gün sohbet etmeye başlar ve bu sohbet giderek uzar, ikisinin de hayatını değiştirecek bir ilişkiye dönüşür. Normal İnsanlar arkadaşlık, karşılıklı çekim ve aşk üzerine bir roman. Sally Rooney lise yıllarından üniversiteye uzanan bir ilişkinin kaydını tutuyor; toplumda yer edinme ve özgürleşme mücadelesi veren, birbirlerinden asla ayrı kalamayan, ancak sevmek için de çetin sınavlar vermek zorunda kalan iki gencin hikayesiyle bir kuşağı temsil ediyor.

13 Nisan günlük burç yorumları