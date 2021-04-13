Güne Başlarken | 13 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
13 Nisan 2021, Salı 07:21 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti .
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti .
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında aşılama çalışmalarının etkisini tablolar üzerinden ortaya koydu. Gerek 65 yaş üstü gerek sağlık çalışanları üzerinden elde edilen sonuçları paylaşan Bakan Koca, aşı yaptıran bu iki grubun toplam vaka sayısı içindeki oranının ciddi oranda azaldığını anlattı.
Annesi Melahat İşbir'i çekiçle öldürüp battaniyeye sardığı cansız bedenini boş araziye gömdüğü ileri sürülen Batuhan Ünal'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada maktulün komşusu ve eski sevgilisi tanık olarak dinlendi. Sanık Ünal, tanık beyanlarının olayı abartılı bir şekilde anlattığını belirterek, "Rahmetli annem komşularına beni yanlış şekilde anlatmıştır" dedi. Öte yandan dayısı, sanığın annesini öldürdükten 3 gün sonra evde parti yaptığını ve görüntüleri sosyal medyada paylaştığını iddia etmişti.
Kars’ta iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Güne Dair Notlar
- 13 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,14 TL euro ise 9,70 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 16°C Parçalı bulutlu Antalya, 9°C, 19°C Parçalı bulutlu Ankara, 1°C, 13°C Kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu Trabzon, 8°C, 12°C Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 3°C, 15°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
ABD savaş gemileri Karadeniz’e geliyor. Dünyada kirlenmedik tek yer orası kalmıştı, orayı da becerecekler. - Rauf Tamer'in yazısı...
Günün kitabı
Normal İnsanlar / Sally Rooney
Connell ve Marianne, İrlanda'nın küçük bir şehrinde yaşayan, aynı okula giden iki genç. Connell okulun en popüler ve başarılı öğrencilerindenken Marianne içedönük, sevilmeyen, hatta dışlanan bir tip. İkili bir gün sohbet etmeye başlar ve bu sohbet giderek uzar, ikisinin de hayatını değiştirecek bir ilişkiye dönüşür. Normal İnsanlar arkadaşlık, karşılıklı çekim ve aşk üzerine bir roman. Sally Rooney lise yıllarından üniversiteye uzanan bir ilişkinin kaydını tutuyor; toplumda yer edinme ve özgürleşme mücadelesi veren, birbirlerinden asla ayrı kalamayan, ancak sevmek için de çetin sınavlar vermek zorunda kalan iki gencin hikayesiyle bir kuşağı temsil ediyor.
13 Nisan günlük burç yorumları
- KOÇ: Düşüncelerinizde sabit kalıyorsunuz. Alışkanlıklarından ödün vermek istemiyor ve huzurunuz için gelirlerinizi artırma konusunda araştırmalar yapıyorsunuz. Ortaklıklar konusunda çekimser davranmayın.
- BOĞA: Evinizle ilgili çalışmalar yapacak, bütçenizi gözden geçireceksiniz. Yapacağınız değişimlerin bedeli yüksek. Arkadaşlarınızdan güç alacaksınız. Mantıklı düşüncelere değer vermek istiyorsunuz.
- İKİZLER: Partnerinizin işiyle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Fikir alışverişleri içinde olsanız bile, onun sizden fazla talepleri olacak. Avantajları göz ardı etmiyor ve kişiselliğinizden ödün vermek istemiyorsunuz.
- YENGEÇ: Bugün, sınırlarınızı zorluyorsunuz. Kişisel hırslarınız diğer ihtiyaçlarınızın önüne geçebiliyor. Gün içinde kafanızda şekillenen her olay sizi mükemmel şartlara taşıyor. Tarzınız var ve ödün vermiyorsunuz.
- ASLAN: Yaşama katacağınız çok şey var. Bugün, şartları gözden geçirmeli ve samimi olduğunuzu karşı tarafa belirtmelisiniz. Karşılaştığınız her engele hazırlıklısınız. Sınırlarınızı zorlayacak her şeye hazırsınız.
- BAŞAK: İnce hesaplar peşindesiniz. Küçük detayların size kazandıracağı avantajlar› unutmuyor, olaylar› değişik açılardan yorumluyorsunuz. Kendinize güvenmelisiniz. Eleştirici yönlerinizi denetlemek zorundasınız.
- TERAZİ: Görüşeceğiniz kişilerin sizden baz› beklentileri olacak. Ayrıntılar üzerinde çok fazla durduğunuz için karşı tarafın düşünce bazında yorulmasına neden olacaksınız. Haksızlıklara karşı direnme gücünüz yüksek.
- AKREP: Bugün, isteklerinizde net ve farklı şartlar sunan biri olarak karşı tarafın aklında ikilem yaratmanız mümkün. Kendinizle barışık olmak işinize yarayacak. Algılarınız açık. Dalgınlıklara karşı dikkatli olmalısınız.
- YAY: Özgürlüğünüzü yansıtamadığınız işlerden çabuk sıkıldığınız kesin. Yaşamınızı kendi şartlarınıza göre şekillendirmekten yanasınız. Karar vermeden iyi düşünün. Ayrıntıları gözden kaçırmamaya çalışmalısınız.
- OĞLAK: Rahatlığın önemli olduğunu biliyor ve doğrularınızla hareket etmek istiyorsunuz. Duygu ve zevklerinizde bir genişleme ve esneklik söz konusu. Sizden beklenmeyecek bir davranış sergiliyorsunuz.
- KOVA: Bireyselliğinizi ön plana çıkarmaktan hoşlanacağınız bir gün. Arkadaşlarınızın üzerinizdeki etkileri çok büyük. Bugün yaşamınızı kolaylaştıracak çalışmalara yönelmelisiniz. Bilgilerinizi yerinde kullanacağınız bir gün.
- BALIK: Yatırımları gözden geçirip enerjinizi doğru işlerde kullanmalısınız. Yeni şartlarınızı belirlemek istiyorsanız farklı kişilerin düşünceleri size yeni bir yön verecek. Bugün değişime hızlıca ihtiyaç duyacaksınız.