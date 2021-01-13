Güne Başlarken | 13 Ocak 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
13 Ocak 2021, Çarşamba 07:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- ABD, ülkeye girişte yolculardan corona virüs testi isteyecek.
- ABD Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı genelgede, Biden'ın 20 Ocak'ta yemin edip ABD ordusunun 46'ıncı başkomutanı olacağını açıkladı.
- Hava sıcaklığının gün içerisinde 18 dereceye kadar yükseldiği Sivas'ta, 1930'dan itibaren ocak ayındaki en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi.
- Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.
- Şanlıurfa Valiliği yürüyüş, toplantı ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 16 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.
Güne Dair Notlar
- 13 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7, 46 TL euro ise 9, 12 TL.
- Gram altın 445 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 7°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 15°C, 17°C Gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Ankara, 11°C, 12°C Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 17°C, 21°C Çok bulutlu Diyarbakır, 2°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
TV’ler ve her türlü medya; Avrupa Birliği’nin bencil davrandığını söyleyebilir, “Türkiye’ye haksızlık yapılıyor” diyebilir. Değişik gerekçeler öne sürülebilir. Bazı eleştiriler haklı da olabilir. Ama bütün bunların Avrupa’da büyük bir karşılığı yoktur.
Türkiye’nin başta Avrupa olmak üzere Batı dünyasındaki fotoğrafı sempatik değil. Bunun değişik, siyasi, sosyal, kültürel nedenleri bulunuyor. Yönetimin son yıllarda AB ile ilişkileri önemsemeyen bir çizgi izlediğini de gözardı edemeyiz. Kimin haklı olduğu tartışmasını bir yana bırakalım. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
William Golding- Sineklerin Tanrısı
Dünya klasikleri arasında gösterilen “Sineklerin Tanrısı”, William Golding’in en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Nobel edebiyat ödülü almasıyla ise tüm dünyada büyük üne kavuşan eser, ıssız ada yaşamını bambaşka bir yönden ele alıyor. Karakter analizlerine ve davranışlara odaklanan kitap, saf ve temiz çocukların bile aslında ne kadar vahşileşebileceklerini gözler önüne seriyor. Okuyucuları, davranışlar üzerinde düşünmeye iten bu kitapla siz de hayatta kalma mücaledesine giren çocukların derinden etkileyen hikayesiyle baş başa kalacaksınız.
13 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Maddi konularda istekleriniz bitmiyor. Satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. Kardeşlerle ilgili konular ve ilginçlikler gündeme gelecek.
- BOĞA: Özel konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasını hazırlayacaksınız. Kendinize güvenmek istiyorsunuz. Aşk gezegeni Venüs karşıt evinizde ilerlerken özel zevkler söz konusu olabilir.
- İKİZLER: Bugün kişiselliğinizi öne çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz.
- YENGEÇ: Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım edeceksiniz. Kariyerinizle ilgili çalışmalarına hız kazandırmak isteseniz de gerekli donanımı sağlamak için üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.
- ASLAN: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınız sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin isteklerine üzülüyorsanız bu konulardan uzak durun.
- BAŞAK: Karşıt Neptün’den olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan haberleri alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Başarı konusunda güçlük çekmeyeceksiniz.
- TERAZİ: Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almamanız sizi daha da güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürpriz gelişmelere neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.
- AKREP: Duygusal davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde baskıcı tavırlar takınanlar çıkacak ve bunlarla mücadele edeceksiniz. Planlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
- YAY: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanarak başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Doğrularınızdan taviz vermemelisiniz.
- OĞLAK: Disiplinli hareket etmek istiyorsanız bazı kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun uymalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz.
- KOVA: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı gitmeniz gerekiyor. Bazıları için olağan olan bu durum size ters ve sıkıcı gelecek. İnatçı ve mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracak.
- BALIK: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. İsteklerinizi karşı tarafa yansıtırken doğru kararlar peşindesiniz ve sizi zorda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bencillikle suçlanabilirsiniz.