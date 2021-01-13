Güne Başlarken | 13 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD, ülkeye girişte yolculardan corona virüs testi isteyecek.

ABD Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı genelgede, Biden'ın 20 Ocak'ta yemin edip ABD ordusunun 46'ıncı başkomutanı olacağını açıkladı.

Hava sıcaklığının gün içerisinde 18 dereceye kadar yükseldiği Sivas'ta, 1930'dan itibaren ocak ayındaki en yüksek sıcaklık değeri kaydedildi.

Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Şanlıurfa Valiliği yürüyüş, toplantı ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 16 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.

Güne Dair Notlar

13 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7, 46 TL euro ise 9, 12 TL.

ise Gram altın 445 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 7°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 15°C, 17°C Gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Ankara, 11°C, 12°C Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 17°C, 21°C Çok bulutlu Diyarbakır, 2°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

TV’ler ve her türlü medya; Avrupa Birliği’nin bencil davrandığını söyleyebilir, “Türkiye’ye haksızlık yapılıyor” diyebilir. Değişik gerekçeler öne sürülebilir. Bazı eleştiriler haklı da olabilir. Ama bütün bunların Avrupa’da büyük bir karşılığı yoktur.

Türkiye’nin başta Avrupa olmak üzere Batı dünyasındaki fotoğrafı sempatik değil. Bunun değişik, siyasi, sosyal, kültürel nedenleri bulunuyor. Yönetimin son yıllarda AB ile ilişkileri önemsemeyen bir çizgi izlediğini de gözardı edemeyiz. Kimin haklı olduğu tartışmasını bir yana bırakalım. Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

William Golding- Sineklerin Tanrısı

Dünya klasikleri arasında gösterilen “Sineklerin Tanrısı”, William Golding’in en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Nobel edebiyat ödülü almasıyla ise tüm dünyada büyük üne kavuşan eser, ıssız ada yaşamını bambaşka bir yönden ele alıyor. Karakter analizlerine ve davranışlara odaklanan kitap, saf ve temiz çocukların bile aslında ne kadar vahşileşebileceklerini gözler önüne seriyor. Okuyucuları, davranışlar üzerinde düşünmeye iten bu kitapla siz de hayatta kalma mücaledesine giren çocukların derinden etkileyen hikayesiyle baş başa kalacaksınız.

13 Ocak günlük burç yorumları