Güne Başlarken | 14 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 14 Aralık günü saat 07.53’de dolar 5,81 TL’den işlem görürken, euro ise 6,46 TL civarında seyrediyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Antalya ve Adana çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, Ege ile Batı Akdeniz’de fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ağaç devrilmesi, baca ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu. 6°C, 12°C

İstanbul: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu. 10°C, 16°C

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 11°C, 17°C

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor. 10°C, 14°C

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 11°C, 15°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu. 12°C, 19°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu. 11°C, 18°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğleden sonra hafif kar yağışlı. -3°C, 3°C

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu. 6°C, 9°C

14 Aralık 201 9 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Bugün, duygusal konularda belirgin bir kişilik sergiliyorsunuz. İsteklerinizde artış var ve çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Her türlü sanatsal ve sosyal olayların gündeme geleceği bir gün.

BOĞA: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı daha da belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda aniden gelişecek olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

İKİZLER: Sadece mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermiyorsunuz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden büyük keyif alacaksınız. Bugün, fikirlerinizi yansıtabileceğiniz ortamlardasınız.

YENGEÇ: Yakın ilişkilerinizde dostlarınız tarafından çok seviliyorsunuz. İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacak, ulaşmak istediğiniz kişiler konusunda zorluk çekmeyeceksiniz. Çevrenizde imaj yaratmalısınız.

ASLAN: Başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunuzu biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların ön hazırlığı içinde olacaksınız. Çevrenizle fikir birliği içindesiniz.

BAŞAK: Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen hemen samimi olmuyor, onları kendi içinde sürekli irdeliyorsunuz. Maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.

TERAZİ: Fırsatlardan faydalanmasını bilen bir zekanız var. Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde maddi olaylar gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamaları artırabilirsiniz.

AKREP: Çevrenizle farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz. Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Formunuzu bozmanız an meselesi, dikkat edin.

YAY: Dostluk duygularının temelinde mutlaka güven arıyorsunuz. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenizi sağlıyor. Bugün birçok organizasyona katılacaksınız.

OĞLAK: Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Kişisel zevklerinizi onlarla paylaşmaktan son derece mutlu olacaksınız. Ama bazı konularda güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu.

KOVA: Ani gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz ve paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.

BALIK: Bugün, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarla dikkat çekecek, çevrenizi etkileyeceksiniz. Bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşıyorsunuz. Farklı bir dünyanız var.

Bugün:

ABD'nin kurucusu ve ilk başkanı George Washington öldü. 1799

Bilim adamı Max Planck, kuantum teorisini Berlin Fizik Birliğinde sundu. 1900

Güney Kutbu'nu keşfetmek için bir yıl boyunca hazırlıklar yapan Norveçli kaşif Ronald Amundsen bu bölgeye ulaştı.1911

Kıbrıs sorunu Birleşmiş Milletler'de görüşüldü. Türk delegesi Selim Sarper, "Kıbrıs, Türk sahillerinden 40 mil ötededir. Yunanistan'a 600 mil mesafede olan bu ada Yunanistan'ın olamaz" dedi. 1954

Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Kamboçya, Seylan (şimdiki Sri Lanka), Finlandiya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Ürdün, Laos, Libya, Nepal, Portekiz, Romanya ve İspanya Birleşmiş Milletler Örgütü'ne dahil edildiler. 1955

İstanbul Boğazı'nda Yunan ve Yugoslav tankerleri çarpıştı; 52 kişi öldü. 1960

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kuruldu. 9 Ortak Pazar üyesi ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği EFTA'ya üye 7 ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tarafından kuruldu. Türkiye de anlaşmayı imzaladı. 1960

NASA'nın Mariner-2 adlı uzay aracı Venüs gezegeninin yakınından geçti. Mariner-2 dünyaya Venüs hakkında bilgi yolladı. 1962

Yunanistan Kralı Konstantin'in cuntaya karşı darbe girişimi başarısız oldu. Albaylar Cuntası iktidarı sürdü. Kral ülkesini terk etmek zorunda kaldı. 1967

İsrail, Suriye kontrolündeki Golan Tepeleri'ni ilhak etti. İsrail parlamentosu, Golan Tepeleri'nin ilhakını bir günde onayladı. 1981

Polonyalı futbolcu Koseçki 2 milyon dolara Galatasaray'a transfer oldu; bu rakam Türkiye'de o güne kadar ödenen en yüksek transfer ücretiydi. 1990

Fransa'dan Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı Türkiye'ye getirildi. 1999



