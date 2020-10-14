Güne Başlarken | 14 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına başkanlık etti. 5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde ve Ankara Üniversitesi’nde geliştirilen iki aşı adayının insan üzerinde denemelerinin başlayacağını da belirtti.

İngiltere'de son 24 saatte yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 143 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 4 ayda görülen en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da 3 futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde fıkra gibi bir olay yaşandı. 12 yıl önce vefat eden vatandaşın 8 yıldır hiç kullanılmayan traktörüne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve otobandan kaçak geçme cezası geldi. Traktörün sahibinin yakınları bakanlığa itiraz ederken, gelecek cevap bekleniyor.

Siyah beyazlı kulüpte yabancı oyuncu sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan futbolcuların isimleri belli oldu. Kadrosunda 18 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, Tyler Boyd ve Jeremain Lens, kadroya dahil edilmedi.

Güne Dair Notlar

14 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 93 TL, euro ise 9, 32 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 24°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 22°C, 27°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 13°C, 25°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 21°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 12°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Kendine Ait Bir Hayat- Marion Milner

"Kendisinin zannettiğinden çok daha aptal olduğunu anlamaya hazır olmayan kimse bu deneye kalkışmasın." Yazar ve psikanalist Marion Milner, yirmi altı yaşındayken son derece şahsi ve ilginç bir "deney"e girişir. Kendisini nelerin mutlu ettiğini bir günlüğe tek tek kaydetmeye başlar. Amacı hayatta tesadüfen karşısına çıkan mutluluk anlarını artırmaktır. Yıllar sonra bu günlüğü elden geçirmeye karar verdiğindeyse, ortaya Kendine Ait Bir Hayat çıkar: İç dünyasını keşfetmekte epey yol kat etmiş birinin, öğrendiği şaşırtıcı şeyleri başkalarıyla paylaşma arzusunun ürünü.

Kitapta belki de en çok, hayata aklın dar odağından bakmakla tüm benliğin daha geniş odağından bakmak arasındaki fark üzerinde duruluyor. Milner ilkinin beraberinde yoğun bir eksiklik ve tatminsizlik, ikincisinin ise belirgin bir doygunluk ve bütünlük hissi getirdiğini söylüyor, zira akıl her ne kadar temel bir unsur olsa da, aklın hükümranlığının dışında kalan duyguları, arzuları ve ihtiyaçlarıyla insan çok daha karmaşık bir varlık. Öyle ki, biraz durup bakışlarımızı kendi içimize çevirdiğimizde, aslında kendimiz hakkında ne kadar az şey bildiğimizi, bastırdığımız ya da görmezden geldiğimiz ne çok yönümüzün olduğunu fark ediyoruz. Bu kitap bize tam da bunu hatırlatıyor ve bir bütün olarak benliğimizle bağlantı kurmamızın tatminkâr bir hayat için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. (Tanıtım Bülteninden)

Günün köşe yazısı

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçim pazar günü yapılacak. İlk turda 6 adayın oy yüzdeleri şöyleydi:

Başbakan Ersin Tatar: 32.34

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: 29.84

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: 21.67

Başbakan Yard. ve Dışişleri Bak. Kudret Özersay: 5.74

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı: 5.36

Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş: 4.20

Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

14 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Yaşam zevkiyle dolusunuz. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Olumlu bir dönem.

BOĞA: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönem. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çatışmaları yaşanacak ve yeni düşünceler özgün fikirler gündemde olacak.

İKİZLER: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantıklı ve akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Ay’ın verdiği etkilerle deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelememelisiniz.

ASLAN: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt kişileri ikna gedeceksiniz. Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz. İlginç bir gün olabilir.

BAŞAK: Ay burcunuzda ilerliyor. Sezgilerinizin yoğun olmasına rağmen güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.

TERAZİ: Güneş burcunuzda ilerlerken bazı konuları pratiğe dökecek ve isteklerinizi gündeme getireceksiniz. Siz kalıcı başarılardan yanasınız. Çalışkan, disiplinli ve belli bir potansiyeli olan kişileri seviyorsunuz.

AKREP: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen çevre koşullarına güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olumlu çaba harcamanız kolay bir olay değil. Baskıcı düşüncelerden vazgeçin.

YAY: Çalışma arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Düşünce sınırlarınız genişleyecek.

OĞLAK: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.

KOVA: Yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün, hırslı yönlerinizi, çevrenizdeki değişime uygun olarak gözden geçireceksiniz. Doğru kişilerle birlikte çalışmak sizi dinlendiriyor.

BALIK: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Yaşam kalitenizi artırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.