Türkiye Güne Başlarken | 14 Ekim 2021

Güne Başlarken | 14 Ekim 2021

Türkiye

Güne Başlarken | 14 Ekim 2021

Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!

14 Ekim 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?


Güne Dair Notlar

  • 14 Ekim günü saat 7.35'te dolar 7,49 TL, euro ise 8,91 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 12°C, 21°C  Parçalı ve çok bulutlu
Antalya, 19°C, 25°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Ankara, 8°C, 25°C  Parçalı ve az bulutlu
Trabzon, 17°C, 20°C  Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Diyarbakır, 11°C, 29°C  Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Sinema: Power Rangers, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

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Günün köşe yazısı


14 Ekim günlük burç yorumları

  • KOÇ: Çevrenizdeki abartılı insanlardan uzak kalın. Boş konuşmalardan rahatsız oluyor ve konsantrasyonunuzun dağıldığını hissediyorsunuz. Oysa ilgi duyduğunuz konuda kendinize yetecek bilgi ve tecrübeye sahipsiniz.
  • BOĞA: Ailenizin tepkilerini düşünmek atacağınız adımlarınıza engel oluyor. Onlara karşı sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizin için önemli. Ama başarısız olduğunuz zamanlarda tek başınıza kaldığınızı unutmayın.
  • İKİZLER: Partnerinizin size karşı sorgulayıcı tavırlarından rahatsız oluyor ve çok ciddi sonuçlara mal olacak aksi tavırlar içine giriyorsunuz. Daha yumuşak bir şekilde olaya yaklaşıp ona hak verebilirsiniz.
  • YENGEÇ: Duygusal konularda biraz daha cesaret ve atılganlığa ihtiyacınız var. Partnerinizden gelen istekler sizi bazen çaresiz bırakıyor. Size arkadaş gibi davranan büyüğünüzden alacağınız destek önemli olacak.
  • ASLAN: Gerçekleşmesini istediğiniz işinizle ilgili konuyu aceleye getirmeden ifade etmeye çalışın. Çünkü hızlı davranmanın getireceği riskleri kaldırmayacak kadar önemli. Düzen içinde bir sistem size kazandıracak.
  • BAŞAK: Bitirilmesi gereken işleriniz sizi geriyor. Basit atlamalar, güçlüklerin üstesinden gelmenizi sağlayacak. Planladığınız adımların aynısını gerçekleştirmek zorunda değilsiniz. Çevreniz titizliğinizi biliyor.
  • TERAZİ: İş çevrenizde doğru kişilerin olması sizin için önemli. Aksi taktirde kötü hissediyor ve bu durumu çok çabuk günlük iş akışına yansıtıyorsunuz. Bir konuda destek arayışlarına girebilirsiniz.
  • AKREP: Güzel konuşmalarınız nedeniyle geçici aşklar gündeme gelebilir. Her zaman karşı karşıya kaldığınız bir durum. Bu konuda nerede daha ciddi davranacağınızı biliyorsunuz. Bazıları sizi yanlış anlıyor.
  • YAY: Çevreye gösterdiğiniz ilgiyi yakınlarınıza göstermiyorsunuz. Aksine onların hatalarını yüzlerine vuruyor, kırıcı davranıyorsunuz. Bu konuda kendinizi kontrol etmelisiniz. Mantıkla duygu arasında kalmayın.
  • OĞLAK: İşte sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Başınıza buyruk davranışlar bazen riskli anlar yaratabilir. Duygusal anlamda bastırdığınız arzularınız nedeniyle değişen koşullar sizi farklı bir kişiliğe yöneltebilir.
  • KOVA: Aile ortamınızı etkileyebilecek özel durumlar söz konusu. Bu konuda yol gösterici bir rol oynayabilir, herkes tarafından kabul görecek anlaşma koşullarını hazırlayabilirsiniz. Yapılan ikazlara da değer verin.
  • BALIK: Değişimlere hazır olun. Karşılaştığınız kişilerin sözlerinden ve beden dilinden çok çabuk etkileneceksiniz. Duygusallığı bir kenara bırakarak mantığın gerektirdiği şekilde gelişmeleri değerlendirin.

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