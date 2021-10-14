Güne Başlarken | 14 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?





Güne Dair Notlar

14 Ekim günü saat 7.35'te dolar 7,49 TL, euro ise 8,91 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 19°C, 25°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 8°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 17°C, 20°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 11°C, 29°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, STAR TV: 20.00 Sinema: Power Rangers, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

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