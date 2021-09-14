Güne Başlarken | 14 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Fuhuş yapıldığına dair ihbar edilen masaj salonuna düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, fuhuş yapan kadınlarla birlikte olan erkeklerin isimlerinin ve borçlarının yazılı olduğu veresiye defteri ele geçirildi.

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

Acil paraya ihtiyacı olanların imdadına tüketici kredileri yetişiyor. Bankaların son dönemde devreye aldığı kampanyalar bütçeyi de rahatlatıyor.

Hatay’ın Erzin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muş'ta arkadaşlarıyla birlikte Murat Nehri’ne giren Polat Karadağ (21) boğuldu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı.

İBB Meclisi Eylül Ayı Birinci oturumunda, gündem dışı konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde sağlık çalışanları hakkında alınan kararın veto edildiğini açıkladı.

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen Senegalli futbolcu Demba Ba, yeşil sahalardan emekliye ayrıldı.

Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aynı sınıftaki 2 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı. Kent genelinde toplamda 3 farklı ilçede 3 farklı okulda 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.

Güne Dair Notlar

14 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,43 TL, euro ise 9,97 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 26°C Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 28°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 16°C, 29°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 20°C, 25°C Yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Baht Oyunu (Kanal D), Ada Masalı (Star TV), Masumlar Apartmanı (TRT 1), Benim Kocam Yapmaz (FOX), Kim Milyoner Olmak İster? (ATV)

Günün köşe yazısı

Bundan 95 yıl önce İttihatçı Maliye Bakanı Cavit Bey, kendisine tebliğ edilmeden, cezasını temyiz edemeden idam edilmişti. Yıllarca kimse neden asıldı diye soramadı bile.. Ben bu konuda Cumhuriyet gazetesindeki köşemde Cavit Bey'in haksız idamını yazdığımda birçok insan şaşırmıştı. Oral Çalışlar'ın yazısı...

14 Eylül günlük burç yorumları