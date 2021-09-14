Güne Başlarken | 14 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
14 Eylül 2021, Salı 07:21 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Fuhuş yapıldığına dair ihbar edilen masaj salonuna düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, fuhuş yapan kadınlarla birlikte olan erkeklerin isimlerinin ve borçlarının yazılı olduğu veresiye defteri ele geçirildi.
Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.
Acil paraya ihtiyacı olanların imdadına tüketici kredileri yetişiyor. Bankaların son dönemde devreye aldığı kampanyalar bütçeyi de rahatlatıyor.
Hatay’ın Erzin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Muş'ta arkadaşlarıyla birlikte Murat Nehri’ne giren Polat Karadağ (21) boğuldu.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı.
İBB Meclisi Eylül Ayı Birinci oturumunda, gündem dışı konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde sağlık çalışanları hakkında alınan kararın veto edildiğini açıkladı.
Türkiye'de bir dönem Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen Senegalli futbolcu Demba Ba, yeşil sahalardan emekliye ayrıldı.
Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aynı sınıftaki 2 öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 30 kişilik sınıf karantinaya alındı. Kent genelinde toplamda 3 farklı ilçede 3 farklı okulda 3 sınıf karantinaya alınmış oldu.
Güne Dair Notlar
- 14 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,43 TL, euro ise 9,97 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 26°C Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 28°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 16°C, 29°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 20°C, 25°C Yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Baht Oyunu (Kanal D), Ada Masalı (Star TV), Masumlar Apartmanı (TRT 1), Benim Kocam Yapmaz (FOX), Kim Milyoner Olmak İster? (ATV)
Günün köşe yazısı
Bundan 95 yıl önce İttihatçı Maliye Bakanı Cavit Bey, kendisine tebliğ edilmeden, cezasını temyiz edemeden idam edilmişti. Yıllarca kimse neden asıldı diye soramadı bile.. Ben bu konuda Cumhuriyet gazetesindeki köşemde Cavit Bey'in haksız idamını yazdığımda birçok insan şaşırmıştı. Oral Çalışlar'ın yazısı...
14 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Jest yapmayı seviyor ve bundan gururlanıyorsunuz. Çevreniz, bu huyunuzu bildiğinden sizden bir şeyler bekliyor. Özellikle iş sorunları olanlar sürekli kapınızı aşındırıyor. Olaylara geniş açıdan bakmalısınız.
- BOĞA: Doğuştan çekiciliğe sahip biri olmanız çevrenizin kalabalık olmasına neden oluyor. Sevdiğiniz kişi bu konuda çok rahatsız. Sadece ona ait olmanızı istiyor. Sosyal ilişkilerdeki rahatlığınızı kabul edemiyor.
- İKİZLER: İşinizde düzen ve disiplinden yanasınız. Programlı yaşayınca kendinizi verimli hissediyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınız da sizinle aynı fikirde. Yapmanız gereken tek şey uykuya dikkat etmek.
- YENGEÇ: İdealist ilişkileri seviyorsunuz. Yaşamı uzaklarda değil yanı başınızda arayanlardansınız. Sevdiğiniz kişi tam size göre. Fakat, o sevginizi ispatlamanızı bekliyor. Olaya önce açıklık getirmelisiniz.
- ASLAN: İdealler peşinde koşmayı seviyorsunuz. Yetersiz kaldığınızda çevreyi suçlayabiliyorsunuz. Güvensizliğinizi yenmek zorundasınız. Öğrenmeniz gereken en önemli şey, insanlara olumlu yaklaşmak olmalı.
- BAŞAK: Karşı cinsle olan problemleriniz bitmiyor. Kendinizi haklı görseniz de, onunla olan ilişkinizde empati yeteneğinizi biraz geliştirmelisiniz. O sizin tarafınızdan daha güçlü duygularla anlaşılmak istiyor.
- TERAZİ: Disiplinli ve güçlüsünüz. Yeniliklere açık değilsiniz. İdealist yapınız engel tanımıyor. Kendinizi rahatlatmayı bir türlü beceremiyorsunuz ve bu yüzden sinirli bir ifadeyle dolaşmanız çevrenizde yanlış anlaşılıyor.
- AKREP: Hızlı düşünmek sizin için önemli. İlişkileriniz bu yönde gelişsin istiyorsunuz. Karşınızdaki kişinin en az sizin kadar derin düşünmesi her zaman mümkün değil. Anlayış göstermelisiniz.
- YAY: Çekici fikirlerinizi daima kendinize saklayın. Dışa dönük ve ilginç bir yapınız var. Ürettiğiniz düşüncelere karşı çıktıkları zaman son derece rahatsız oluyorsunuz. Çevrenize karşı daha anlayışlı olmalısınız.
- OĞLAK: İşlerin nasıl yapıldığı değil, nasıl yapılacağı önemli. Siz, makine düzenini seven birisiniz. Olayları planlayarak yürütmeyi seviyorsunuz. Mantığınızla hareket ettiğiniz için problem çıkmıyor.
- KOVA: Statü konusunda ısrarcı davranıyor, çıkan fırsatları görmüyorsunuz. Eski alışkanlıklarınızı artık atmalısınız. Yeni işle birlikte gelen yeni imkanları sonradan beğeneceksiniz. Çekimserliği bırakın artık.
- BALIK: İşiniz ve mutluluğunuz birbirine bağlı. Maddi olanaklarınız yetersiz kaldığı zaman öfkeli oluyor ve sevdiğinize de surat asıyorsunuz. Aslında o bunu hak etmiyor. Yanlış yaptığınızın farkında mısınız? Toparlanmalısınız.