Güne Başlarken | 14 Haziran 2020
Yaz aylarında hem sıcakta kalma hem de habersiz kalma diye uğraşıyoruz. O yüzden Güne Başlarken'e haberlerimizin yanında soğuk içeceklerin tariflerini de ekledik. Eh, hava durumu da var. Daha n'olsun! Güne Başlarken'den günaydın.
14 Haziran 2020, Pazar 07:42 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Siirt’in Eruh ilçesi Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.
- Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Konuk Kasımpaşa, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
- Sakarya’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.
- 12 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,81 TL, euro ise 7,67 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20°C, 26°C Antalya, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18°C, 25°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13°C, 24°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 19°C, 26°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 33°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Yazın kilo aldırmayan serinletici içecekler
Yaz gelince kilo aldırmayan yiyecekler kadar kilo aldırmayan içeceklere de yönelmeye başlıyoruz. Konu serinletici içecekler olunca da besleyiciliği ve serinletici olması ayrı bir önem kazanıyor. Kilo aldırmayan içecekler deyince pek çoğumuz soğuk kahvelere kaçıyor, serinletici içeceklerin sağlıklı olması kriterini atlayabiliyoruz. Kilo aldırmayan içeceklerde esas nokta şeker içermemesi ve olabildiğince meyve ve sebzelerden oluşması. Herbalife Nutrition Danışman Diyetisyeni Berrin Yiğit hem serinleten içecek tarifleri verdi Hem kilo almayayım, hem serinleyeyim diyorsanız işte yazın kilo aldırmayan 4 serinletici içecek!
- Serinleten yeşil dev
- Ferahlatan soğuk çay
- Detoks suyu
- Avokadolu kefir
Tarifler için tıkla.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Çok Güzel Hareketler 2 (KANAL D), Sinema: Çin Seddi (STAR), Sinema: Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde (atv), Sinema: Baba Bizi Eversene (FOX)
Dizi önerisi: Jadotville Kuşatması
Film önerisi: Jarhead (2005)
Kitap önerisi: Körfez Savaşı - Eric Laurent, Pierre Salinger
Günlük burç yorumları (14 Haziran 2020)
- KOÇ: İşinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi artırmak isteyebilirsiniz. Sürekli değişen düşüncelerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Ama bugün, sessiz kalmayı yeğlemelisiniz.
- BOĞA: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Dostluğu seven biri olarak iyilik yapmanız için size fırsat doğuyor. Olaylara sakin bir şekilde yaklaşarak çözüm arayacaksınız.
- İKİZLER: Bugün kendinizi farklı bir alanda çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı, şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda yeniden değerlendirmelisiniz. Bazı yeniliklere ihtiyacınız var.
- YENGEÇ: Birçok romantik fırsat önünüze geliyor. Bugün yakın ilişkilerinize son derece uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız ve karşılığını da göreceksiniz. Gizemli olayların peşine düşerek çözümlemeye çalışıp mutlu olabilirsiniz.
- ASLAN: Bugün önemsiz şeylerin üzerinde fazla duruyorsunuz. Düşüncelerinizi toplama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın mekanik davranışlarını eleştirmemelisiniz. Engeller karşısında pes etmek yakışmıyor.
- BAŞAK: Bugün tavırlarınızla çevrenizde iyi bir imaj yaratıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyorsunuz. Bunu yaparken kimseye hesap vermek istemediğiniz için çevreniz tarafından yargılanmayı da göze almalısınız.
- TERAZİ: İlişkilerinizi sorgulamaya başladınız. Duygularınızla baş başa kalıp çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bir süre yalnız kalmak isteyişinizi çevrenize anlatmanız mümkün değil.
- AKREP: Bugün, uğraş verdiğiniz alanda düşündüğünüzden çok sabırlı davranmalısınız. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyip kısa süreli olarak işlerinizi onlara devredin. Bugün kendinizi dinlendirmelisiniz.
- YAY: Sizi aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Bugün birçok duygusal konuyu arkadaşlarınızla paylaşma ihtiyacı içinde olacaksınız.
- OĞLAK: Sıra dışı davranışlarınızla güçlü bir duruş sergiliyor ve arkadaşlarınızın hayretler içinde kalmasına neden oluyorsunuz. Yaşamın değişen değerlerinden rahatsız olmadan çevrenizi sorgulamayı seviyorsunuz.
- KOVA: Birçok konudaki fevri davranışlarınız nedeniyle sizi uyaran kişilerin sözlerine aldırmamak gibi bir probleminiz var. Bilmeden yaptığınız hatanın boyutu çok küçük olsa da siz düzeltme süresini uzatıyorsunuz.
- BALIK: Finans konuları ile ilgili öngörülerde partnerinizin fikirlerini de almanız iyi olacak. Yanlış adımlarla para kaybetme riskine girmemek için inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Bugün, ayrıntılar ve sezgiler önem kazanacak.
14 Haziran gününe damga vuran olaylar
- Dernek kurma özgürlüğüne ilişkin ilk yasa olan "İçtimaatı Umumiye Kanunu" kabul edildi. 1909
- Kadınlar Halk Fırkası kuruldu. 1923
- İzmir'de Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'yı hedef alan bir suikast girişimi ortaya çıkarıldı. Suikastla ilgili olarak eski Lazistan Milletvekili Ziya Hurşit ve arkadaşları yakalandı. 1926
- Jandarma teşkilatı kuruldu. 1930
- Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulması hakkında kanun Türkiye Büyük Millet Meclis'inde kabul edildi. 1935
- Maden Tetkik ve Araştırma Enstitüsü ve Etibank'ın kurulmasına ilişkin kanunular kabul edildi. 1935
- Meclis'te "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kuruluş Kanunu" çıkarıldı. 1937
- II. Dünya Savaşı'nda Fransa bütünüyle Alman işgali altına düştü. Alman askerleri Paris'e girdi ve geçit töreni düzenledi. 1940
- Dünyanın ilk ticari bilgisayarı UNIVAC ABD'de tescil edildi. İlk genel maksatlı elektronik dijital bilgisayar, ENIAC'ın da yapımcıları olan J. Presper Eckert ve John Mauchly'nin yaptıkları devasa büyüklükteki bu aygıt hesaplama için bugünkü silikon çipler yerine binlerce vakum tüpü kullanıyordu. 1951
- Milli Prodüktivite Merkezi kuruldu. 1953
- Sakarya ve Adıyaman illeri kuruldu. 1954
- Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden ayrılan Osman Bölükbaşı ve arkadaşları Millet Partisi'ni kurdu. 1962
- Güney Afrika hükümetini devirmek için gizli plan yaptığı gerekçesiyle yargılanan Nelson Mandela ömür boyu hapse mahkum oldu. 1964
- Oraloğlu Tiyatrosu'nda sahnelenen "Kadınlar I-ıh Derse" adlı oyunun müstehcen olduğu iddiasıyla açılan davada sanıklar beraat etti. 1967
- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanunu'nu veto etti. 1972
- "Umut" filmini gizlice yurtdışına çıkardığı iddiasıyla Yılmaz Güney'in 7 yıl hapsi istendi. 1972
- Bir tutukluyu döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan İzmit Cezaevi müdürü Saim Şener idam cezasına çarptırıldı. 1984
- Türkiye'de 2294 kişiye 1 hekim düşerken, 642 kişiye 1 polis düştüğü açıklandı. 1987
- Türkiye Birleşik Komünist Partisi 4 Haziran 1990 günü resmen kurulmuştu. On gün sonra, adında yer alan "komünist" sözcüğü sebebiyle kapatılma istemiyle dava açıldı. 1990
- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'i hükümeti kurmakla görevlendirdi. 1993
- Kaynanalar Şenliği yapıldı. Çolpan İlhan yılın kaynanası seçildi. 1993
- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kuzey Irak'ta 36. paralelin kuzeyinde Bağdat'ın egemenliğini sınırlayan "Çekiç Güç"'ün görevini 7. kez 6 ay uzattı. 1994