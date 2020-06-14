Güne Başlarken | 14 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Siirt’in Eruh ilçesi Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.

Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Konuk Kasımpaşa, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sakarya’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.





Güne Dair Notlar

12 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,81 TL, euro ise 7,67 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20°C, 26°C Antalya, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18°C, 25°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 13°C, 24°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 19°C, 26°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 33°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Yazın kilo aldırmayan serinletici içecekler

Yaz gelince kilo aldırmayan yiyecekler kadar kilo aldırmayan içeceklere de yönelmeye başlıyoruz. Konu serinletici içecekler olunca da besleyiciliği ve serinletici olması ayrı bir önem kazanıyor. Kilo aldırmayan içecekler deyince pek çoğumuz soğuk kahvelere kaçıyor, serinletici içeceklerin sağlıklı olması kriterini atlayabiliyoruz. Kilo aldırmayan içeceklerde esas nokta şeker içermemesi ve olabildiğince meyve ve sebzelerden oluşması. Herbalife Nutrition Danışman Diyetisyeni Berrin Yiğit hem serinleten içecek tarifleri verdi Hem kilo almayayım, hem serinleyeyim diyorsanız işte yazın kilo aldırmayan 4 serinletici içecek!

Serinleten yeşil dev

Ferahlatan soğuk çay

Detoks suyu

Avokadolu kefir

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Çok Güzel Hareketler 2 (KANAL D), Sinema: Çin Seddi (STAR), Sinema: Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde (atv), Sinema: Baba Bizi Eversene (FOX)

Dizi önerisi: Jadotville Kuşatması

Film önerisi: Jarhead (2005)

Kitap önerisi: Körfez Savaşı - Eric Laurent, Pierre Salinger

Günlük burç yorumları (14 Haziran 2020)

KOÇ : İşinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi artırmak isteyebilirsiniz. Sürekli değişen düşüncelerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Ama bugün, sessiz kalmayı yeğlemelisiniz.

: İşinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi artırmak isteyebilirsiniz. Sürekli değişen düşüncelerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Ama bugün, sessiz kalmayı yeğlemelisiniz. BOĞA: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Dostluğu seven biri olarak iyilik yapmanız için size fırsat doğuyor. Olaylara sakin bir şekilde yaklaşarak çözüm arayacaksınız.

Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Dostluğu seven biri olarak iyilik yapmanız için size fırsat doğuyor. Olaylara sakin bir şekilde yaklaşarak çözüm arayacaksınız. İKİZLER: Bugün kendinizi farklı bir alanda çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı, şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda yeniden değerlendirmelisiniz. Bazı yeniliklere ihtiyacınız var.

Bugün kendinizi farklı bir alanda çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı, şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda yeniden değerlendirmelisiniz. Bazı yeniliklere ihtiyacınız var. YENGEÇ: Birçok romantik fırsat önünüze geliyor. Bugün yakın ilişkilerinize son derece uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız ve karşılığını da göreceksiniz. Gizemli olayların peşine düşerek çözümlemeye çalışıp mutlu olabilirsiniz.

Birçok romantik fırsat önünüze geliyor. Bugün yakın ilişkilerinize son derece uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız ve karşılığını da göreceksiniz. Gizemli olayların peşine düşerek çözümlemeye çalışıp mutlu olabilirsiniz. ASLAN: Bugün önemsiz şeylerin üzerinde fazla duruyorsunuz. Düşüncelerinizi toplama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın mekanik davranışlarını eleştirmemelisiniz. Engeller karşısında pes etmek yakışmıyor.

Bugün önemsiz şeylerin üzerinde fazla duruyorsunuz. Düşüncelerinizi toplama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın mekanik davranışlarını eleştirmemelisiniz. Engeller karşısında pes etmek yakışmıyor. BAŞAK: Bugün tavırlarınızla çevrenizde iyi bir imaj yaratıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyorsunuz. Bunu yaparken kimseye hesap vermek istemediğiniz için çevreniz tarafından yargılanmayı da göze almalısınız.

Bugün tavırlarınızla çevrenizde iyi bir imaj yaratıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyorsunuz. Bunu yaparken kimseye hesap vermek istemediğiniz için çevreniz tarafından yargılanmayı da göze almalısınız. TERAZİ: İlişkilerinizi sorgulamaya başladınız. Duygularınızla baş başa kalıp çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bir süre yalnız kalmak isteyişinizi çevrenize anlatmanız mümkün değil.

İlişkilerinizi sorgulamaya başladınız. Duygularınızla baş başa kalıp çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bir süre yalnız kalmak isteyişinizi çevrenize anlatmanız mümkün değil. AKREP : Bugün, uğraş verdiğiniz alanda düşündüğünüzden çok sabırlı davranmalısınız. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyip kısa süreli olarak işlerinizi onlara devredin. Bugün kendinizi dinlendirmelisiniz.

: Bugün, uğraş verdiğiniz alanda düşündüğünüzden çok sabırlı davranmalısınız. Ya da yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyip kısa süreli olarak işlerinizi onlara devredin. Bugün kendinizi dinlendirmelisiniz. YAY: Sizi aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Bugün birçok duygusal konuyu arkadaşlarınızla paylaşma ihtiyacı içinde olacaksınız.

Sizi aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Bugün birçok duygusal konuyu arkadaşlarınızla paylaşma ihtiyacı içinde olacaksınız. OĞLAK : Sıra dışı davranışlarınızla güçlü bir duruş sergiliyor ve arkadaşlarınızın hayretler içinde kalmasına neden oluyorsunuz. Yaşamın değişen değerlerinden rahatsız olmadan çevrenizi sorgulamayı seviyorsunuz.

: Sıra dışı davranışlarınızla güçlü bir duruş sergiliyor ve arkadaşlarınızın hayretler içinde kalmasına neden oluyorsunuz. Yaşamın değişen değerlerinden rahatsız olmadan çevrenizi sorgulamayı seviyorsunuz. KOVA: Birçok konudaki fevri davranışlarınız nedeniyle sizi uyaran kişilerin sözlerine aldırmamak gibi bir probleminiz var. Bilmeden yaptığınız hatanın boyutu çok küçük olsa da siz düzeltme süresini uzatıyorsunuz.

Birçok konudaki fevri davranışlarınız nedeniyle sizi uyaran kişilerin sözlerine aldırmamak gibi bir probleminiz var. Bilmeden yaptığınız hatanın boyutu çok küçük olsa da siz düzeltme süresini uzatıyorsunuz. BALIK: Finans konuları ile ilgili öngörülerde partnerinizin fikirlerini de almanız iyi olacak. Yanlış adımlarla para kaybetme riskine girmemek için inatçı tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Bugün, ayrıntılar ve sezgiler önem kazanacak.

14 Haziran gününe damga vuran olaylar