Güne Başlarken | 15 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Bayern Münih, Barcelona’yı 8-2’lik farklı skorla mağlup ederek tur atladı.

Galatasaray, Ryan Donk’un bu yaz biten sözleşmesinin 515.750 euro yıllık ücretle 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde, CHP ve İYİ Parti’nin oyları ile ulaşımda 90 dakika uygulaması kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.





Güne Dair Notlar

15 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7.36 TL, euro ise 8,71 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu. 22°C, 30°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 25°C, 37°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 15°C, 28°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 36°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile Pratik Bilgiler

Nar nasıl dilimlenir?

Meyve ve sebze tüketirken dilim dilim yemeyi sevenler bu video tam size göre. Videodaki kişi narı öyle bir kesiyor ki yenmeye hazır nar dilimleri ortaya çıkıyor.

Televizyonda ne var?:

Sinema: Harry Potter ve Sırlar Odası (KANAL D), Sinema: Aşk Masalı (STAR), Kim Milyoner Olmak İster? (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Yerli Dizi: Sen Çal Kapımı (FOX)

Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2020)

KOÇ : Ani değişiminiz çevrenizde merak uyandırıyor. Sürprizlere karşı duyarlısınız. Potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı geniş bir istek yelpazesi gündemde.

: Ani değişiminiz çevrenizde merak uyandırıyor. Sürprizlere karşı duyarlısınız. Potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı geniş bir istek yelpazesi gündemde. BOĞA: Bu dönem maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Şartlarınızı sağlamlaştırmak için altyapı çalışmanızı hızlandırın. Uzaktaki sevdiklerinizden mutlu haberler alacaksınız.

Bu dönem maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Şartlarınızı sağlamlaştırmak için altyapı çalışmanızı hızlandırın. Uzaktaki sevdiklerinizden mutlu haberler alacaksınız. İKİZLER: Bugün bencilce davranışlarınız nedeniyle, kendi isteklerinize uyup partnerinize baskı yapacaksınız. Bu tarz davranışlarınızla ilişkinizi zorlayabilirsiniz. Çocukların sorunları ile ilgilenmeyi ihmal ediyorsunuz.

Bugün bencilce davranışlarınız nedeniyle, kendi isteklerinize uyup partnerinize baskı yapacaksınız. Bu tarz davranışlarınızla ilişkinizi zorlayabilirsiniz. Çocukların sorunları ile ilgilenmeyi ihmal ediyorsunuz. YENGEÇ: Enerjinizi düşük olması nedeniyle yapmanız gereken birçok işi yarım bırakacaksınız. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Geçici olarak kendinizi yetersiz hissetmeniz sorun yaratabilir.

Enerjinizi düşük olması nedeniyle yapmanız gereken birçok işi yarım bırakacaksınız. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Geçici olarak kendinizi yetersiz hissetmeniz sorun yaratabilir. ASLAN: Bugün zihinsel dalgınlığınız yüzünden zaman kaybedip işlerinizi geciktirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yönlendirilebilirsiniz. Duygularınızda belli bir mantık var. Güven arayışı içindesiniz.

Bugün zihinsel dalgınlığınız yüzünden zaman kaybedip işlerinizi geciktirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yönlendirilebilirsiniz. Duygularınızda belli bir mantık var. Güven arayışı içindesiniz. BAŞAK: Partnerinizle aranızdaki olayların çoğu maddi sorunlara dayanıyor. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların yönü, biraz da sizin tavırlarınızla paralel ilerleyecek. Sınırlarınızı zorlamaya gayret edin.

Partnerinizle aranızdaki olayların çoğu maddi sorunlara dayanıyor. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların yönü, biraz da sizin tavırlarınızla paralel ilerleyecek. Sınırlarınızı zorlamaya gayret edin. TERAZİ: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunlara neden olacak. Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. İnatçısınız ve düşüncelerinize fazla değer vermeye başladınız.

Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunlara neden olacak. Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. İnatçısınız ve düşüncelerinize fazla değer vermeye başladınız. AKREP: Saplantılarınızdan vazgeçin. Kişiliğinizi ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz. Bu dönem, ketum davranacaksınız. Çevrenize taviz vermek istemeyeceksiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak sizi besliyor.

Saplantılarınızdan vazgeçin. Kişiliğinizi ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz. Bu dönem, ketum davranacaksınız. Çevrenize taviz vermek istemeyeceksiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak sizi besliyor. YAY: Araştırmacı yönlerinizi geçmiş bilgilerinizle birleştirerek iyi bir sentez oluşturabilirsiniz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yerine oturuyor. İnce hesaplar ve planlar içindesiniz.

Araştırmacı yönlerinizi geçmiş bilgilerinizle birleştirerek iyi bir sentez oluşturabilirsiniz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yerine oturuyor. İnce hesaplar ve planlar içindesiniz. OĞLAK: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Bugün çevrenizle uyumlu olmalısınız.

Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Bugün çevrenizle uyumlu olmalısınız. KOVA: Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olacağınız bir gün. Çocuklarınıza gerekli zamanı ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelecek. Organizasyon konusunda başarınızı ortaya koyacaksınız.

Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olacağınız bir gün. Çocuklarınıza gerekli zamanı ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelecek. Organizasyon konusunda başarınızı ortaya koyacaksınız. BALIK: Konuşarak halledeceğiniz bazı konular gündemde. Yollarla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artış var ve kendinize güveniyorsunuz.

15 Ağustos gününe damga vuran olaylar