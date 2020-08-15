Güne Başlarken | 15 Ağustos 2020
Güne, Güne Başlarken'le başla. İşte sabah bilmen gereken bazı güncel bilgiler ve geceden öne çıkan haberler.
15 Ağustos 2020, Cumartesi 07:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Bayern Münih, Barcelona’yı 8-2’lik farklı skorla mağlup ederek tur atladı.
Galatasaray, Ryan Donk’un bu yaz biten sözleşmesinin 515.750 euro yıllık ücretle 1 yıl uzatıldığını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde, CHP ve İYİ Parti’nin oyları ile ulaşımda 90 dakika uygulaması kaldırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.
- 15 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7.36 TL, euro ise 8,71 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu. 22°C, 30°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 25°C, 37°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 15°C, 28°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 36°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Posta ile Pratik Bilgiler
Nar nasıl dilimlenir?
Meyve ve sebze tüketirken dilim dilim yemeyi sevenler bu video tam size göre. Videodaki kişi narı öyle bir kesiyor ki yenmeye hazır nar dilimleri ortaya çıkıyor.
Videoyu izlemek için tıkla!
Televizyonda ne var?:
Sinema: Harry Potter ve Sırlar Odası (KANAL D), Sinema: Aşk Masalı (STAR), Kim Milyoner Olmak İster? (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Yerli Dizi: Sen Çal Kapımı (FOX)
Günlük burç yorumları (15 Ağustos 2020)
- KOÇ: Ani değişiminiz çevrenizde merak uyandırıyor. Sürprizlere karşı duyarlısınız. Potansiyeliniz yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı geniş bir istek yelpazesi gündemde.
- BOĞA: Bu dönem maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Şartlarınızı sağlamlaştırmak için altyapı çalışmanızı hızlandırın. Uzaktaki sevdiklerinizden mutlu haberler alacaksınız.
- İKİZLER: Bugün bencilce davranışlarınız nedeniyle, kendi isteklerinize uyup partnerinize baskı yapacaksınız. Bu tarz davranışlarınızla ilişkinizi zorlayabilirsiniz. Çocukların sorunları ile ilgilenmeyi ihmal ediyorsunuz.
- YENGEÇ: Enerjinizi düşük olması nedeniyle yapmanız gereken birçok işi yarım bırakacaksınız. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Geçici olarak kendinizi yetersiz hissetmeniz sorun yaratabilir.
- ASLAN: Bugün zihinsel dalgınlığınız yüzünden zaman kaybedip işlerinizi geciktirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yönlendirilebilirsiniz. Duygularınızda belli bir mantık var. Güven arayışı içindesiniz.
- BAŞAK: Partnerinizle aranızdaki olayların çoğu maddi sorunlara dayanıyor. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların yönü, biraz da sizin tavırlarınızla paralel ilerleyecek. Sınırlarınızı zorlamaya gayret edin.
- TERAZİ: Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunlara neden olacak. Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. İnatçısınız ve düşüncelerinize fazla değer vermeye başladınız.
- AKREP: Saplantılarınızdan vazgeçin. Kişiliğinizi ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz. Bu dönem, ketum davranacaksınız. Çevrenize taviz vermek istemeyeceksiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak sizi besliyor.
- YAY: Araştırmacı yönlerinizi geçmiş bilgilerinizle birleştirerek iyi bir sentez oluşturabilirsiniz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yerine oturuyor. İnce hesaplar ve planlar içindesiniz.
- OĞLAK: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Bugün çevrenizle uyumlu olmalısınız.
- KOVA: Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olacağınız bir gün. Çocuklarınıza gerekli zamanı ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelecek. Organizasyon konusunda başarınızı ortaya koyacaksınız.
- BALIK: Konuşarak halledeceğiniz bazı konular gündemde. Yollarla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artış var ve kendinize güveniyorsunuz.
15 Ağustos gününe damga vuran olaylar
- Trabzon'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, Trabzon-Rum İmparatorluğu'na son verdi. 1461
- Mehmet Reşit Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Atina'ya girdi. 1826
- Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti. 1914
- Tutuklu gazeteciler Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf çekerek af istediler. 1925
- Adolf Hitler, Alman-Yahudi evliliklerini yasakladı. 1935
- Zürich ve Londra Anlaşmaları' uyarınca Kıbrıs cumhuriyeti ilan edildi. 1960
- Woodstock Müzik ve Sanat Festivali New York yakınlarında bir mandırada 400 bin kişinin katılımıyla başladı. Festival üç gün sürdü. 1969
- Üretimine Türkiye'de Şubat 1971'de başlanan "Renault 12" marka otomobiller 6 ay sonra satışa sunuldu. 1971
- Türk birlikleri Kıbrıs'ta Magusa'ya girdi. 1974
- Dünya Uluslararası Atletizm Yarışması'na katılan Türk atleti Rıza Maksut, New York'ta 3 bin metrede ikinci oldu. 1975
- PKK, Hakkari'ye bağlı Eruh ve Şemdinli ilçelerinde jandarma karakolları ve resmi dairelere ateş açarak ilk silahlı eylemi başlattı. 1984
- Türk savaş uçakları Irak topraklarına girip PKK kamplarını bombaladı. 1986
- Roman ve filmlere konu olan terörist "Çakal Carlos", Sudan'da yakalandı. Carlos, daha sonra Paris'te mahkeme önüne çıkarıldı. 1994
- Türkiye, 03 Ocak 1976 da yürürlüğe giren 'Birleşmiş Milletler Bireysel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi' ile 'Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi' ni imzaladı. 2000
- Kraliçe Kleopatra intihar etti; Mısır Romalıların eline geçti. -30