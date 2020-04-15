Güne Başlarken | 15 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 731 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
15 Nisan 2020, Çarşamba 07:29 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte tahliye işlemleri başladı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 27 Nisan'a kadar durduruldu.
Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları Samsun'a getirildi.
ABD’de corona virüs bulaştıktan sonra solunum, kalp ve böbrek yetmezliği de yaşayan bir doktor deneysel bir tedavi sayesinde hayata döndürüldü.
- 15 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,82 TL euro ise 7,48 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 11°C Gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İzmir, 13°C, 21°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Ankara, 9°C, 19°C Zamanla parçalı yer yer çok bulutlu Trabzon, 14°C, 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Diyarbakır, 5°C, 22°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Uzman psikologlar, güne karanlıkta başlamanın depresyonu tetiklediği konusunda hemfikir.
Bazen hava şartlarından dolayı sabah 8'de bile uyansak, hava karanlık olabiliyor. Bu da kortizon hormonu ve kan basıncını negatif etkiliyor. Işık ise bu mekanizmaları düzenlemeye yarıyor.
Bu nedenle sabah mutlaka güneş ışığını ya da gün ışığını alarak uyan.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Jet Sosyete (Star)
Dizi önerisi: Yabancı Damat (nostalji)
Film önerisi: The Big Lebowski (1998)
Kitap önerisi: Yaşar Kemal - Höyükteki Nar Ağacı
Oyun önerisi: Worms
Günlük burç yorumları (15 Nisan 2020)
- KOÇ: Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni bir iş projesi ve görüşmeler gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir gün.
- BOĞA: İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri sizin tarzınızla çatışabilir. Çekişmelerden uzak kalmalısınız.
- İKİZLER: Çevre koşullarını yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarını araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz ama bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecek. Sizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.
- YENGEÇ: Satın alma duygunuzun yoğun olduğu bugün keyifli alışverişler yapabilirsiniz. Dostlarınızla birlikte, iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz. Kazançlarınızı artırma konusunda gündeme geliyorsunuz.
- ASLAN: İşinizle ilgili yeni ufuklara yol alıyorsunuz. İsteklerinizi yaşama geçirirken kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerine kurmayı amaçlıyorsunuz.
- BAŞAK: İşte dikkat çekmekten hoşlanıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin yapıcı hallerinden olumlu etkileneceksiniz. Kararlı davranmanız gereken olayların size sunacağı avantajları görecek ve yönlendireceksiniz.
- TERAZİ: Duygularınızda belli bir disiplin var. Arkadaşınızla paylaşımınıza dikkat ediyor, fikirlerine önem veriyorsunuz. Çevrenizdeki bazı fırsatlara karşı kayıtsız kalamayacaksınız. Sonuç sizin lehinize gelişecek.
- AKREP: İşinizi severek yapıyorsunuz. Kendinizi ifade etme konusunda istediğiniz performansı göstereceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar sosyal hayatınıza olumlu yansıyacak. İkna yeteneğinizin yüksek.
- YAY: Hırslarınızı öne çıkarmaktan korkmayıp olayların üzerine gitmelisiniz. Yaşama felsefi açıdan baktığınız için çevrenizi yargılamaktan çekiniyorsunuz. Hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor ama zorlanıyorsunuz.
- OĞLAK: Maddi konularda kendinize gereken fırsatları tanımıyorsunuz. Bugün, istem dışı gelişmelere şahit olabilirsiniz. Yapmanız gereken aslında olayları olduğu gibi kabullenip özgün bir yorumla değerlendirmek olmalı.
- KOVA: Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinize gereken özeni göstermek ve ona daha çok zaman ayırmak istiyorsunuz. Tutkularınızın ön planda olacağı bir gündesiniz. Çevrenizle ortak çalışmalar içinde olacaksınız.
- BALIK: Hiç kimsenin size yaklaşmasına izin vermiyorsunuz. Bugün doğrularınıza güvendiğiniz için çevrenizle bazı pürüzler yaşamanız muhtemel. Bilinç altınız maddi kaygılarla dolu ve istediğiniz imkanları yakalayacaksınız.
15 Nisan gününe damga vuran olaylar
- Bir gün önce suikastte tabancayla vurulan ABD Cumhurbaşkanı Abraham Lincoln öldü. 1865
- 2340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanik transatlantiği, Newfoundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak battı, olayda 1.513 kişi öldü. 1912
- Kanadalı bilim adamları Frederick G. Banting ve Charles H. Best, şeker hastalığına karşı kullanılan insülini buldu. 1922
- Doğu'da isyan başlatan Şeyh Sait yakalandı. 1925
- İstanbul'da terzilik mektebi açıldı. 1929
- Ankara-İstanbul tarifeli uçak seferleri başladı. Hükümet, aynı gün, Samsun-Çarşamba demiryolu hattını satın aldı. 1933
- Zeytinyağının karneyle satılmasına karar verildi. 1945
- Türkiye milli takımı Macaristan'ı serbest güreşte 8-0 yendi. 1956
- New York ve San Francisco'da yaklaşık 200 bin kişi, Vietnam Savaşı'nı protesto etti. 1967
- İlk elektronik hesap makinesini Japonlar buldu. 1970
- Duruşmalara başörtülü giren kadın avukatın Ankara Barosu'ndan kaydı silindi. 1973
- Türk atlet Veli Ballı, Hollanda'da yapılan 9. Uluslararası Westland Maratonu'nda birinci oldu. 1978
- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, vatandaşlıktan çıkarılan Yılmaz Güney ve Cem Karaca'ya ait her türlü eserin basım, yayım, dağıtım ve bulundurulmasını yasakladı. 19833
- Dünyanın en geniş kapsamlı ticaret antlaşması olan GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi. 1994
- Resim ve seramik sanatçısı Seniye Fenmen'i kaybettik. 1997
- Siyanürlü altına karşı çıkan Bergamalı köylülere, "Yaşadıkları çevreyi korumak için onurlu başkaldırıları" nedeniyle Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından özel ödül verildi. 2000