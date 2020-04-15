Güne Başlarken | 15 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte tahliye işlemleri başladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 27 Nisan'a kadar durduruldu.

Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları Samsun'a getirildi.

ABD’de corona virüs bulaştıktan sonra solunum, kalp ve böbrek yetmezliği de yaşayan bir doktor deneysel bir tedavi sayesinde hayata döndürüldü.

Güne Dair Notlar

15 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,82 TL euro ise 7,48 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 11°C Gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İzmir, 13°C, 21°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 14°C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Ankara, 9°C, 19°C Zamanla parçalı yer yer çok bulutlu Trabzon, 14°C, 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Diyarbakır, 5°C, 22°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Uzman psikologlar, güne karanlıkta başlamanın depresyonu tetiklediği konusunda hemfikir.

Bazen hava şartlarından dolayı sabah 8'de bile uyansak, hava karanlık olabiliyor. Bu da kortizon hormonu ve kan basıncını negatif etkiliyor. Işık ise bu mekanizmaları düzenlemeye yarıyor.

Bu nedenle sabah mutlaka güneş ışığını ya da gün ışığını alarak uyan.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Jet Sosyete (Star)

Dizi önerisi: Yabancı Damat (nostalji)

Film önerisi: The Big Lebowski (1998)

Kitap önerisi: Yaşar Kemal - Höyükteki Nar Ağacı

Oyun önerisi: Worms

Günlük burç yorumları (15 Nisan 2020)

KOÇ: Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni bir iş projesi ve görüşmeler gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir gün.

Yönetici ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Yeni bir iş projesi ve görüşmeler gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir gün. BOĞA: İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri sizin tarzınızla çatışabilir. Çekişmelerden uzak kalmalısınız.

İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri sizin tarzınızla çatışabilir. Çekişmelerden uzak kalmalısınız. İKİZLER: Çevre koşullarını yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarını araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz ama bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecek. Sizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.

Çevre koşullarını yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarını araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz ama bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecek. Sizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız. YENGEÇ: Satın alma duygunuzun yoğun olduğu bugün keyifli alışverişler yapabilirsiniz. Dostlarınızla birlikte, iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz. Kazançlarınızı artırma konusunda gündeme geliyorsunuz.

Satın alma duygunuzun yoğun olduğu bugün keyifli alışverişler yapabilirsiniz. Dostlarınızla birlikte, iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz. Kazançlarınızı artırma konusunda gündeme geliyorsunuz. ASLAN: İşinizle ilgili yeni ufuklara yol alıyorsunuz. İsteklerinizi yaşama geçirirken kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerine kurmayı amaçlıyorsunuz.

İşinizle ilgili yeni ufuklara yol alıyorsunuz. İsteklerinizi yaşama geçirirken kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerine kurmayı amaçlıyorsunuz. BAŞAK : İşte dikkat çekmekten hoşlanıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin yapıcı hallerinden olumlu etkileneceksiniz. Kararlı davranmanız gereken olayların size sunacağı avantajları görecek ve yönlendireceksiniz.

: İşte dikkat çekmekten hoşlanıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin yapıcı hallerinden olumlu etkileneceksiniz. Kararlı davranmanız gereken olayların size sunacağı avantajları görecek ve yönlendireceksiniz. TERAZİ: Duygularınızda belli bir disiplin var. Arkadaşınızla paylaşımınıza dikkat ediyor, fikirlerine önem veriyorsunuz. Çevrenizdeki bazı fırsatlara karşı kayıtsız kalamayacaksınız. Sonuç sizin lehinize gelişecek.

Duygularınızda belli bir disiplin var. Arkadaşınızla paylaşımınıza dikkat ediyor, fikirlerine önem veriyorsunuz. Çevrenizdeki bazı fırsatlara karşı kayıtsız kalamayacaksınız. Sonuç sizin lehinize gelişecek. AKREP: İşinizi severek yapıyorsunuz. Kendinizi ifade etme konusunda istediğiniz performansı göstereceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar sosyal hayatınıza olumlu yansıyacak. İkna yeteneğinizin yüksek.

İşinizi severek yapıyorsunuz. Kendinizi ifade etme konusunda istediğiniz performansı göstereceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar sosyal hayatınıza olumlu yansıyacak. İkna yeteneğinizin yüksek. YAY : Hırslarınızı öne çıkarmaktan korkmayıp olayların üzerine gitmelisiniz. Yaşama felsefi açıdan baktığınız için çevrenizi yargılamaktan çekiniyorsunuz. Hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor ama zorlanıyorsunuz.

: Hırslarınızı öne çıkarmaktan korkmayıp olayların üzerine gitmelisiniz. Yaşama felsefi açıdan baktığınız için çevrenizi yargılamaktan çekiniyorsunuz. Hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor ama zorlanıyorsunuz. OĞLAK : Maddi konularda kendinize gereken fırsatları tanımıyorsunuz. Bugün, istem dışı gelişmelere şahit olabilirsiniz. Yapmanız gereken aslında olayları olduğu gibi kabullenip özgün bir yorumla değerlendirmek olmalı.

: Maddi konularda kendinize gereken fırsatları tanımıyorsunuz. Bugün, istem dışı gelişmelere şahit olabilirsiniz. Yapmanız gereken aslında olayları olduğu gibi kabullenip özgün bir yorumla değerlendirmek olmalı. KOVA: Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinize gereken özeni göstermek ve ona daha çok zaman ayırmak istiyorsunuz. Tutkularınızın ön planda olacağı bir gündesiniz. Çevrenizle ortak çalışmalar içinde olacaksınız.

Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinize gereken özeni göstermek ve ona daha çok zaman ayırmak istiyorsunuz. Tutkularınızın ön planda olacağı bir gündesiniz. Çevrenizle ortak çalışmalar içinde olacaksınız. BALIK: Hiç kimsenin size yaklaşmasına izin vermiyorsunuz. Bugün doğrularınıza güvendiğiniz için çevrenizle bazı pürüzler yaşamanız muhtemel. Bilinç altınız maddi kaygılarla dolu ve istediğiniz imkanları yakalayacaksınız.

15 Nisan gününe damga vuran olaylar