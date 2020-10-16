Güne Başlarken | 16 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Malatya’da corona virüs salgını balık satışlarını da olumsuz yönde etkiledi. Malatya Kasap ve Balık Pazarı’nda corona virüs salgını nedeniyle sakinlik hakim sürüyor.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Kazandıran numaralar 42-59-1-47-31-30 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 30 bin 621 kişide daha corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 809 bin 684'e ulaştı. İngiltere’de ise son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka tespit edildi.

Güne Dair Notlar

16 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 94 TL, euro ise 9, 29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu açık. 16°C, 25°C Antalya, Az bulutlu açık. 20°C, 28°C Ankara, Az bulutlu açık. 12°C, 26°C Trabzon, Parçalı çok bulutlu. 19°C, 24°C Diyarbakır, Az bulutlu açık. 11°C, 31°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

İklim Kumarı- William Nordhaus

Toplumları, ekosistemleri hatta gündelik yaşantımızı tehdit eden iklim değişikliği üzerine çalışmalarıyla, 2018 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülen William Nordhaus’un bu kitabına adını veren “İklim Kumarı”, bireylerin, toplumların ve devletlerin bu sorunla ilgili tercihlerini ifade eden bir metafor. Nordhaus, kitapta dünyanın karşı karşıya kaldığı felaketi incelerken uygulanabilir çözüm yolları öneriyor.









Günün köşe yazısı

iPhone 12 modellerinin tanıtımının ardından şimdi herkes bu cihazların Türkiye fiyatlarının ne olacağını merak ediyor. Her kafadan bir ses çıkıyor ancak vergiler hesaplandığında en yakın sonuçlara ulaşmak mümkün. Peki bu nasıl hesaplanıyor? Murat Gülderen'in yazısı...

16 Ekim günlük burç yorumları