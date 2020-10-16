Güne Başlarken | 16 Ekim 2020
Güne, Güne Başlarken'le başla. İşte sabah öğrenmen gereken bazı güncel bilgiler ve geceden öne çıkan haberler.
16 Ekim 2020, Cuma 07:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Malatya’da corona virüs salgını balık satışlarını da olumsuz yönde etkiledi. Malatya Kasap ve Balık Pazarı’nda corona virüs salgını nedeniyle sakinlik hakim sürüyor.
Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Kazandıran numaralar 42-59-1-47-31-30 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti.
Fransa'da son 24 saatte 30 bin 621 kişide daha corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 809 bin 684'e ulaştı. İngiltere’de ise son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka tespit edildi.
Güne Dair Notlar
- 16 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 94 TL, euro ise 9, 29 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu açık. 16°C, 25°C Antalya, Az bulutlu açık. 20°C, 28°C Ankara, Az bulutlu açık. 12°C, 26°C Trabzon, Parçalı çok bulutlu. 19°C, 24°C Diyarbakır, Az bulutlu açık. 11°C, 31°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
İklim Kumarı- William Nordhaus
Toplumları, ekosistemleri hatta gündelik yaşantımızı tehdit eden iklim değişikliği üzerine çalışmalarıyla, 2018 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülen William Nordhaus’un bu kitabına adını veren “İklim Kumarı”, bireylerin, toplumların ve devletlerin bu sorunla ilgili tercihlerini ifade eden bir metafor. Nordhaus, kitapta dünyanın karşı karşıya kaldığı felaketi incelerken uygulanabilir çözüm yolları öneriyor.
Günün köşe yazısı
iPhone 12 modellerinin tanıtımının ardından şimdi herkes bu cihazların Türkiye fiyatlarının ne olacağını merak ediyor. Her kafadan bir ses çıkıyor ancak vergiler hesaplandığında en yakın sonuçlara ulaşmak mümkün. Peki bu nasıl hesaplanıyor? Murat Gülderen'in yazısı...
16 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşk ilişkilerinize dönüp yeniden bakmalısınız.
- BOĞA: Fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşkta hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz.
- İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.
- YENGEÇ: Aşta kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracak. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konularda taviz vermek istemiyor olmanız şaşırtmamalı.
- ASLAN: Kendinizi yeniden yapılandırmak için ruhsal tarafınızın ağır bastığı konulara yöneleceksiniz. Yaşama yeni bir sayfa ile açmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.
- BAŞAK: Yollardan beklediğiniz haberlerin gecikmesi canınızın sıkılmasına neden olacak. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmayın. Aşkta sakin bir dönem bitiyor. Daha fazla gezmek isteyeceksiniz.
- TERAZİ: Aşk size eğlence geliyor. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkiye girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.
- AKREP: Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınızı ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak sonra paranız artacak. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız.
- YAY: Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.
- OĞLAK: Yaptığınız görüşmeler girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmeyin. İlişkinizin uyumunu korumalısınız.
- KOVA: Romantizm sizi saran duyguların başında olacak. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız aklınızın karışmasına neden olabilir. Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz.
- BALIK: Bugün güven ihtiyacı içinde olmanız nedeniyle elinizde olan imkanlarınızı kullanmak zorunda kalacaksınız. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken mevcut durumunuzu korumalı ve eski dostlarınızı kırmamalısınız.