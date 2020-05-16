Güne Başlarken | 16 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

15 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Corona virüs vaka sayısı dünya genelinde 4 milyon 600 bini geçti.

Yapılan değişiklikle 65 yaş ve üzeri olan kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar pazar günü 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

ABD'de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri başladı.

Güne Dair Notlar

16 Mayıs günü saat 7.35'de dolar 6,89 TL, euro ise 7,45 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 31°C Az bulutlu Antalya, 24°C, 40°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 34°C Az bulutlu Trabzon, 18°C, 31°C Az bulutlu ve açık Diyarbakır, 14°C, 33°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Ramazan ayında oruç tutarken dikkat edilmesi gereken konulardan biri de vücudun sıvı dengesini sağlamak. Sabri Ülker Vakfı, vücudun sıvı dengesini korumak için Ramazan ayı boyunca su içeriği yüksek besinlerin tüketilmesini ve iftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmesini öneriyor.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Tarzan Efsanesi (Kanal D), Kim Milyoner Olmak İster? (ATV), Benimle Söyle (FOX)

Dizi önerisi: Succession

Film önerisi: Acı ve Zafer (2019)

Kitap önerisi: Jose Saramago - Körlük

Günlük burç yorumları (16 Mayıs 2020)

KOÇ : Yaratıcılığınızı ve çekiciliğinizi en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça kullanacaksınız. İşiniz konusunda hedeflerinizi hırsla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelebilir.

: Yaratıcılığınızı ve çekiciliğinizi en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça kullanacaksınız. İşiniz konusunda hedeflerinizi hırsla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelebilir. BOĞA: İmkansız görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi yeni bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi rahat ifade edebilirsiniz.

İmkansız görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi yeni bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulamakta ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.

Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulamakta ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. YENGEÇ: Kinci tarafınız ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duygusu içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

Kinci tarafınız ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duygusu içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz. ASLAN : Mal varlığınızı artıracak radikal isteklerinizi yerine getireceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

: Mal varlığınızı artıracak radikal isteklerinizi yerine getireceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zor. Bugün farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz.

Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönemde zor. Bugün farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz. TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanının geldiğini sezgilerinizle hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.

Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanının geldiğini sezgilerinizle hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız. AKREP : Kendinize güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getirin.

: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin sizin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getirin. YAY : Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği ve arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.

: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği ve arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız. OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri deneyin. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günler.

Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri deneyin. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günler. KOVA: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirdeki kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.

Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirdeki kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız. BALIK: İş hayatınızla ortaklıklarınız paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Sosyal çevreniz kazancınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazır olun.

16 Mayıs gününe damga vuran olaylar

Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a gitmek üzere Bandıma vapuru ile İstanbul'dan ayrıldı. 1919

İngiltere'de kadınlara eşit ücret 16 Mayıs 1952'de yasalaştı. 1952

Besteci Ahmet Adnan Saygun Londra'da Jean Sibelius Ödülü'nü aldı. 1958

Milli Eğitim Bakanlığı 19 Mayıs gösterilerini yasakladığını açıkladı. 1960

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ilk müzikal sergilendi. Müzikalin adı "Öp Beni Kate" idi. 1963

Sıkıyönetim uygulaması çerçevesinde askeri makamlarca tutuklananların asker kişi sayılacağı açıklandı. 1972

Bayrampaşa Cezaevi'nde isyan çıktı; 40'a yakın tutuklu ve hükümlü yaralandı. 1989

Edith Cresson Fransa'nın ilk kadın başbakanı oldu. 1990

İstanbul'da tarihi Galata Köprüsü yandı. İngilizler köprüyü 105 bin altın karşılığı 1875'de yapmıştı. 1992

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçildi. 1993

Türkiye jimnastikte ilk kez Avrupa şampiyonu oldu; atlama beygirinde Murat Canbaş altın madalya kazandı. 1993

Galatasaray futbol takımı Arsenal'i 4-1 yenerek UEFA Kupası'nı aldı. 2000

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