Güne Başlarken | 17 Haziran 2020

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" açıklamasında bulundu.

İstanbul’da akşam saatlerinde sahillere inen kişiler maskelerini çıkarttı. Sosyal mesafeyi korumayanlar, aynı zamanda çocuklarla parklarda oynadı.

Tilbe Şenyürek Galatasaray'a veda etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 4'ü 4’ten büyük 235 artçının yaşandığını açıkladı.





Güne Dair Notlar

17 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,83 TL, euro ise 7,69 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 19°C, 29°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 15°C, 28°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 21°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 21°C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ayak masajını hafife alma: Etkili ayak masajı nasıl yapılır?

Kökeni Uzakdoğu'ya uzanan refleksoloji, vücuttaki gerilimi almak ve belirli nörolojik hastalıklarda destek tedavi için ayaklara uygulanan masaj yöntemidir. Ayağımızdaki belirli noktalara 3-7 saniye arası basınç uygulamayla hızlı bir sonuç elde edebilirsiniz. Videodaki noktaları belirleyerek siz de refleksoloji masajı yapabilir, ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.





Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Kocan Kadar Konuş (Kanal D), Kuruluş Osman (ATV), Benim Adım Melek (TRT 1)

Film önerisi: Dünyanın Bütün Parası / All the Money in the World (2017)

Kitap önerisi: Karl Ove Knausgaard - Çocukluk Adası

Günlük burç yorumları (17 Haziran 2020)

KOÇ: Katılacağınız toplantılarda planladığınız işlerin yolunda gitmesiyle keyfiniz yerine gelecek. Kariyerinizle ilgili detay isteyen konular gündeme gelecek, üzerinde çok düşüneceksiniz. Alışverişe dikkat etmeniz gerekiyor.

BOĞA: Yakın çevrenizle ilgili olayların içinde kalacaksınız. Yardım etme duygunuz yoğun ve çevrenizi kırmak istemediğiniz için her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Sakin yapınızın altında içinizde fırtınalar esiyor.

İKİZLER: Kardeşlerle ilgili birtakım problemler yaşamak istemiyorsanız, onların istekleri karşısında duygu bağlarınızı güçlü tutacak şekilde davranmalısınız. Bazı olaylar karşısında iç sesinizi dinleyin, sizi doğru yönlendirir.

YENGEÇ : Ay'ın bulunduğu konum, sizin uzak yollarla ilgili planlar yapacağınızı gösteriyor. Gerçekleşmesini istediğiniz özel planlarınız var ve bağlantıları doğru zamanlarda kullanmanız gerebilir. Başarı uzak görünmüyor.

ASLAN: Bugün işinizle ilgili pürüzlere takılacak ve olabilecek tüm aksilikler karşısında gerekli önlemleri alacaksınız. Güçlü kişilerin yardımıyla sorunlarınızı halledeceksiniz. Yaşananlar karşısında sakin kalmanızda yarar var.

BAŞAK: Kişisel özelliklerinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Bazı duygularınızı atakta. Ani gelişen olaylara tepkiniz artacak.

TERAZİ: Bilinçaltınız yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın varlığı sizi daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Hayır kelimesini bugün kullanmasanız çok iyi olur. Herkesin sizin gibi düşünmesini beklememelisiniz.

AKREP : İş konusunda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken doğru kararlar peşindesiniz. Bencillikle suçlansanız bile taviz vermemelisiniz. Alacağınız kararlar önemli olacak.

YAY: Karşıt Güneş'ten bugün olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollardaki dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Her alanda yenilikler sizi bekliyor.

OĞLAK : Maddi konularda istekleriniz bitmiyor. Satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçeniz konusunda dikkatli olmalısınız. Eski konular gündeme gelecektir. Yalnız başına karar verdiğiniz zaman hatalısınız.

KOVA: Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almamanız, başarınızı güçleniyor. Sürpriz gelişmeler gündemde olacak. Kendinizi sınamak için uygun bir gündesiniz.

BALIK: Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Bugün sezgilerinizi güçlü şekilde kullanmanız sayesinde başarıyı yakalayacaksınız. Bazı kişiler hakkınızda karar verirken bocalıyor. Kendinizle ilgili daha net bir tavır içinde olmalısınız.

17 Haziran gününe damga vuran olaylar

Helsinki'de oynanan Finlandiya-Türkiye maçını Türkiye 4-1 kazandı. 1924

Amelia Erhart, Atlantik okyanusunu uçakla aşan ilk Amerikalı kadın oldu. 1926

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk böbrek nakli ameliyatı yapıldı. 1950

Türk milli futbol takımı Federal Almanya'yı Berlin'de 2-1 yendi. 1951

Yeni trafik yasası yürürlüğe girdi. Artık, sürücülerin "bir miktar" alkol alması suç sayılmıyor. 1985

Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Mogadişu'ya saldırdı. Amaç Somali'de General Muhammed Farah Aidid'in askeri gücünü yok etmek. 1993

12 Eylül askeri darbesi sonrası, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'na dayanılarak işlerine son verilen kamu personelinin görevlerine dönme hakkı yasalaştı. 1994

Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı isteyen 10 binlerce memur Ankara'da oturma eylemi yaptı. 1995

Gazeteci ve oyun yazarı Recep Bilginer Ankara'da vefat etti. 2005

