Güne Başlarken | 17 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD'de, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında 1 milyondan fazla çocuğun virüse yakalandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak sınır hattında bir askerin, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapıldığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Corona Virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." açıklamasında bulundu.

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 55 milyonu geçti.

İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında riskli şehirlerde 21.00-04.00 arasında şahsi araçlarla trafiğe çıkılmasına yasak getirildi.

Güne Dair Notlar

17 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7, 69 TL euro ise 9, 12 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 17°C Parçalı bulutlu Antalya, 14°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 4°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 15°C Bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 4°C, 16°C Parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları son aşamaya geldi. Birden fazla girişimin ciddi sonuç verdiğini görüyoruz. Bunlar arasında en fazla konuşulan, ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech’in birlikte geliştirdikleri aşı oldu. Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Bryan Stevenson- Merhamet

Bryan Stevenson, en çaresiz durumda olanları ve sesleri umutsuzca kaybolup gidenleri –yoksulları, haksız hüküm giymişleri, ağır ceza sisteminin en uç saçaklarında kalmış kadın ve çocukları– savunmak için Eşit Adalet İnisiyatifi (EJI) adlı kazanç amacı gütmeyen hukuk firmasını kurduğunda henüz genç bir avukattı. Aldığı ilk davalardan biri, kendisinin işlemediğini ileri sürdüğü bir cinayet yüzünden idama mahkum edilmiş genç bir adam olan Walter McMillian’ın dosyasıydı. Dava, Bryan’ı bir komplo, politik sistem ve hukuksal mücadele ağının içine çekerek merhamet ve adalet anlayışını sonsuza dek değiştirdi.

Merhamet, idealist ve yetenekli genç bir avukatın unutulmaz hikayesini anlatırken, savunduğu kişilerin hayatlarına dokunaklı bir pencere açıyor ve gerçek adalet arayışında şefkatin önemini vurgulayan ilham verici bir argüman sunuyor.





17 Kasım günlük burç yorumları