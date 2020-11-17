Güne Başlarken | 17 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
17 Kasım 2020, Salı 07:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- ABD'de, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında 1 milyondan fazla çocuğun virüse yakalandığı açıklandı.
- Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak sınır hattında bir askerin, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapıldığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.
- Bakan Koca, Corona Virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." açıklamasında bulundu.
- Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 55 milyonu geçti.
- İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında riskli şehirlerde 21.00-04.00 arasında şahsi araçlarla trafiğe çıkılmasına yasak getirildi.
Güne Dair Notlar
- 17 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7, 69 TL euro ise 9, 12 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 17°C Parçalı bulutlu Antalya, 14°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 4°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 11°C, 15°C Bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı Diyarbakır, 4°C, 16°C Parçalı bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları son aşamaya geldi. Birden fazla girişimin ciddi sonuç verdiğini görüyoruz. Bunlar arasında en fazla konuşulan, ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech’in birlikte geliştirdikleri aşı oldu. Hakan Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Bryan Stevenson- Merhamet
Bryan Stevenson, en çaresiz durumda olanları ve sesleri umutsuzca kaybolup gidenleri –yoksulları, haksız hüküm giymişleri, ağır ceza sisteminin en uç saçaklarında kalmış kadın ve çocukları– savunmak için Eşit Adalet İnisiyatifi (EJI) adlı kazanç amacı gütmeyen hukuk firmasını kurduğunda henüz genç bir avukattı. Aldığı ilk davalardan biri, kendisinin işlemediğini ileri sürdüğü bir cinayet yüzünden idama mahkum edilmiş genç bir adam olan Walter McMillian’ın dosyasıydı. Dava, Bryan’ı bir komplo, politik sistem ve hukuksal mücadele ağının içine çekerek merhamet ve adalet anlayışını sonsuza dek değiştirdi.
Merhamet, idealist ve yetenekli genç bir avukatın unutulmaz hikayesini anlatırken, savunduğu kişilerin hayatlarına dokunaklı bir pencere açıyor ve gerçek adalet arayışında şefkatin önemini vurgulayan ilham verici bir argüman sunuyor.
17 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyorsunuz ama olayların boyutları, davranışlarınızı olumsuz etkileyebiliyor. Her şey iyi olacak. İkna kabiliyetiniz artıyor.
- BOĞA: Bugün özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin baskısından çok sıkılabilirsiniz. Her konuda sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor. Bazı konuları sonradan aklınıza takıyorsunuz.
- İKİZLER: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortadasınız. Sevdiğiniz kişilerin anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi gerginleştiriyor. Gereksiz detaylar yüzünden canınız bir hayli sıkkın.
- YENGEÇ: Bugün arkadaşlarınızla ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabilir, zevkli zaman geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmez ve kişisel olarak algılamazsanız iyi olur.
- ASLAN: Katılacağınız toplantılarda doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkideki güçlü kişilerden destek göreceksiniz. Kariyeriniz günden güne önem kazanıyor. İş bağlama konusunda epey başarılısınız.
- BAŞAK: İşyerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız, şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok anlaşmaya imza atacaksınız. Memnun olmadığınız durumlar söz konusuysa gelen teklifleri değerlendirebilirsiniz.
- TERAZİ: Azimli ve hırslı yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, insanlara böyle baskıcı davranmamalısınız. Kendinizden yaşça büyük kişilerle güç birliği yapacak, desteklerini hissedeceksiniz.
- AKREP: Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Aklınıza esen konularda başarılısınız ve bu konuyu aşk hayatınıza yansıtıyorsunuz. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkat edin.
- YAY: Bugün bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları inatla sürdürecek ve sonuca gideceksiniz. Fiziksel anlamda çekici, enerjik ve aktif bir tavır içindesiniz.
- OĞLAK: Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmelisiniz. Mesleki aşkların gündemde olacağı bir gün. Sakin olmanız çok önemli.
- KOVA: Çevrenizde gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz. Sorunların dışında kalmayı başardığınız müddetçe sinir sisteminizi koruyabilirsiniz. Başarınız arttıkça, işler ayağınıza gelecek.
- BALIK: İş arayanlar teklifleri gözden geçirebilir. İniş-çıkışlar yaşıyorsunuz. Belirsizlikleri kafanızdan atın. İçinde bulunduğunuz durumda arkadaşlarınızın önerisiyle kafanız iyice karışabilir.