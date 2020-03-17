Güne Başlarken | 17 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Koca,"(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısı için Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği anlaşması yaptı.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "corona virüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi. Genelge ile bugünden itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, kahvehane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.

İtalya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi.

Güne Dair Notlar

17 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,42 TL, euro ise 7,1 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 11°C Parçalı bulutlu İzmir, 3°C, 14°C Parçalı bulutlu Antalya, 9°C, 13°C Doğu ilçelerinde yerel yağış bekleniyor Ankara, -4°C, 4°C Akşam saatlerinde hafif kar yağışlı Trabzon, 2°C, 6°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Diyarbakır, 8°C, 15°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Hekimoğlu (Kanal D), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (ATV), Ramo (Show)

Dizi önerisi: My Secret Terrius

Okunacak kitap önerisi: Liseden Arkadaşlar - Selçuk Aydemir

Oynanacak oyun önerisi: Forza Horizon 4

Günün spor müsabakaları: Göztepe-Çaykur Rizespor (20:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Bloodshot: Durdurulamaz Güç, Mürit, Gölgelerin Aşkı, Araf 4: Meryem, Kadın, İlk Aşk

Günlük burç yorumları (17 Mart 2020)

KOÇ: Maddi özgürlüğünüz için her türlü şartları kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda bağdaştırabilirsiniz. Güçlü enerjiniz ve istekleriniz çevrenizde sorun olabilir.

Maddi özgürlüğünüz için her türlü şartları kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda bağdaştırabilirsiniz. Güçlü enerjiniz ve istekleriniz çevrenizde sorun olabilir. BOĞA : Organizasyon çalışmalarıyla yaşantınızı renklendirmek isteyeceksiniz. Liderlik yapabileceğiniz bazı olayların gündem kazanmasıyla kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Maddi konularda bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.

: Organizasyon çalışmalarıyla yaşantınızı renklendirmek isteyeceksiniz. Liderlik yapabileceğiniz bazı olayların gündem kazanmasıyla kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Maddi konularda bolluğa kavuşmanız zaman alabilir. İKİZLER : Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçınca kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen tutkularınız yüzünden heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız.

: Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçınca kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen tutkularınız yüzünden heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız. YENGEÇ : Hayallerinizi gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Birçok konu karmaşık şekilde karşınıza çıkabilir ve şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

: Hayallerinizi gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Birçok konu karmaşık şekilde karşınıza çıkabilir ve şartları yeniden koordine edebilirsiniz. ASLAN: Enerjinizi gösterecek işler peşindesiniz. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Liderlik vasıflarına çok çabuk yerleşecek ve isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız. Gücünüzün farkındasınız. Çevrenize de yansıtıyorsunuz.

Enerjinizi gösterecek işler peşindesiniz. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Liderlik vasıflarına çok çabuk yerleşecek ve isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız. Gücünüzün farkındasınız. Çevrenize de yansıtıyorsunuz. BAŞAK : Kendinizi denetleme huyundan vazgeçin. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluk karşısında bunalabilirsiniz. Bugün, zaman kavramını unutturacak aktiviteler içinde olabilirsiniz. Maddi konular canınızı sıkacaktır.

: Kendinizi denetleme huyundan vazgeçin. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluk karşısında bunalabilirsiniz. Bugün, zaman kavramını unutturacak aktiviteler içinde olabilirsiniz. Maddi konular canınızı sıkacaktır. TERAZİ: Hırsınız yüzünden herkesi kırabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere istekleriniz konusunda diretmemelisiniz. Finans konularına vereceğiniz ağırlık sayesinde yeni aşamalar kaydedeceksiniz. Özgün fikirlerle çıkıyorsunuz.

Hırsınız yüzünden herkesi kırabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere istekleriniz konusunda diretmemelisiniz. Finans konularına vereceğiniz ağırlık sayesinde yeni aşamalar kaydedeceksiniz. Özgün fikirlerle çıkıyorsunuz. AKREP: Arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacaksınız. Siz, düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Çıtanız yükselirken bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.

Arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacaksınız. Siz, düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Çıtanız yükselirken bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız. YAY: İş yaşantınızda gösterdiğiniz çabanın sizi kazandıracağı prestiji unutmamalı, geleceğe yatırım yapmaktan çekinmemelisiniz. Kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da hatalarını sizin kadar sahiplenen az kişi vardır.

İş yaşantınızda gösterdiğiniz çabanın sizi kazandıracağı prestiji unutmamalı, geleceğe yatırım yapmaktan çekinmemelisiniz. Kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da hatalarını sizin kadar sahiplenen az kişi vardır. OĞLAK: Düşüncenizden ödün vermiyorsunuz. Bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir esneklik söz konusu. Yatırım konusunda kararlı adımlarınız mevcut. Tüm işlerinizde yenileme söz konusu olacak.

Düşüncenizden ödün vermiyorsunuz. Bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir esneklik söz konusu. Yatırım konusunda kararlı adımlarınız mevcut. Tüm işlerinizde yenileme söz konusu olacak. KOVA: Bazı konuların kabul görmesi sizin için bir mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek size çok şey kazandıracaktır. Şartlar sizden yana.

Bazı konuların kabul görmesi sizin için bir mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek size çok şey kazandıracaktır. Şartlar sizden yana. BALIK: Yolculuklarla ilgili bazı projeler gündeme gelecektir. İç sıkıntılarınızın tek nedeni çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanız. Bugün sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.

17 Mart gününe damga vuran olaylar