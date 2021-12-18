Güne Başlarken | 18 Aralık 2021





Sen uyurken neler oldu?

İstanbul’da sahte alkol üretilen ve dağıtımı yapıldığı depolardan birine baskın yapan polis ekipleri, dağıtıma hazır 1 buçuk tonluk metil alkol ele geçirdi, 2 kişi de gözaltına alındı.

Mardin’de kar maskeli iki şüpheli, soymak istedikleri kuyumcu Halil Enşev’i (35), kendilerine karşı koyması sonucu tabancayla vurarak öldürdü.

Ağrı’da sürücünün aşırı hız yaptığı öne sürülen otomobil, önce bir araca daha sonra traktöre ve yaşlı bir adama çarptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini ve kayınvalidesini silah ile öldürdükten sonra aynı silah ile kendini vurarak intihar girişiminde bulundu.

Aksaray’da dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başlayan ve gün boyu süren kar yağışı gece yarısı da etkisini artırarak devam ederken olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Beyaza bürünen kentte yoğun kar yağışı nedeniyle biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaçların kimisi devrildi, kimisinin ise dalları kırılıp sarkıklara neden oldu.

Güne Dair Notlar

18 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 16,55 TL euro ise 18,53 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

18 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Atılımlar için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.

BOĞA: Bugün, duygusal anlamda kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Yaşamınızla ilgili yenilikler sizi bekliyor ve partnerinizin istekleri önde olacak. Yaşamı yönlendirmekte herkesten daha başarılı adımlar atıyorsunuz.

İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız yoğun ve iç sesinizi dinlemek için zamana ihtiyacınız var. Acele etmemeli ve olayları sıra ile çözümlemelisiniz. Kendinizi dağıtmamalısınız.

YENGEÇ: Kendinizi haklı çıkarmak adına birçok neden buluyorsunuz. Bugün, çevrenizden etkilenecek ve onların fikirlerini benimseyeceksiniz. Aile içinde farklı olduğunuzu hissetmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz.

ASLAN: Maddi konularda alacağınız desteğin büyük bir kısmını ilişkilerinizde yarattığınız başarıya borçlusunuz. Ben merkezci kişiliğinizin altındaki yardımsever yapınızı kimse inkar etmiyor. Takdir göreceksiniz.

BAŞAK: Özgürlük duyguları içinde hareket edecek ve karşılaştığınız engeller karşısında sinirli olacaksınız. Duygusal yaşantınızda karşı tarafın sizi anlamasını beklememeli, beklentilerinizi belli etmelisiniz.

TERAZİ: Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Birçok arkadaşınızın katkılarıyla kendinizi farklı çalışma ortamında bulabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unuttunuz. Dikkatli olmalısınız.

AKREP: Bugün, bilinçaltı öfkenizi denetim altında tutun. Enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacak olumlu çalışmalar içindesiniz. Planlı şekilde davranarak başarıyı mıknatıs gibi çeken bir yönünüz var.

YAY: Maddi konulardaki beklentilerinizi kişisel çabalarınızla birleştirmek isteyebilirsiniz. Yaratıcı yönünüzü istediğinizde kullanıyorsunuz. Aslında farklı olan taraflarınızı her zaman ortaya çıkarmak istemiyorsunuz.

OĞLAK: Ailenizin sorunları ile ilgileneceğiniz bir gün. Onlarla yapacağınız işler gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman başarınız için gerekli ortamı sağlıyorsunuz.

KOVA: Yanınızda çalışan kişilere soğuk davranıyorsunuz. Yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşmaya çalışın. İçinize kapanık davranışlar size yakışmıyor. Farklısınız.

BALIK: Duygularınız her an değişebilir. Partnerinizle ilişkinizde karşıt düşünceler içindesiniz. Zarar görebileceğiniz ortamlardan çabuk uzaklaşmayı bilen yapınızı istediğiniz gibi ortaya koyabilirsiniz.