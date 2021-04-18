Güne Başlarken | 18 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 3.9 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından saat 23.57’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi, yazar Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajı yayımladı.

Denizli’de, saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yıkıldı, evlerin çatıları uçtu.

TFF 1’inci Lig’de 32’nci haftanın programı belli oldu. Programa göre tüm karşılaşmalar 25 Nisan Pazar günü 19.00’da oynanacak.

Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak’ta, akşama kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomatik kriz büyüyor. Moskova yönetiminin Ukrayna´nın St. Petersburg Konsolosu´nu sınır dışı etme kararına karşılık, Kiev de üst düzey bir Rus diplomatı sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

Güne Dair Notlar

18 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,05 TL euro ise 9,67 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı. 9°C, 19°C Antalya, Parçalı, zamanla iç kesimleri çok bulutlu. 17°C, 28°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 23°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı. 10°C, 21°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 10°C, 28°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Sağlık Bakanlığı’nın son bir haftalık COVID-19 verilerini alt alta yazıp topladım: 397.081 vaka tespit edilmiş, 18.494 hasta var, vefat sayısı da 1.830, toplam kayıp sayımız ise 36 bine yaklaştı. Peki, bu rakamlardan sonra, “COVID-19’la mücadele konusunda dünyada en başarılı ülkeler arasındayız” diye nasıl konuşulabilir? Erkut Can'ın yazısı...

Günün kitabı

No. 26 - Beyza Alkoç

Sen bırak tutunmayı, dünya bizi sarmalar. Kendimi yaşamaya değer görmediğim her şey benim bu hayattaki esaretimdir. Mine çocukluk döneminde babasından şiddet görmüş, annesi tarafından terk edilmiş ve sonrasında yurtta büyütülmüştür. Geçmiş travmalarının ve acılarının üzerine kendisine kurduğu yeni hayatında internetten Yeşil Küpeli Kız takma ismiyle magazin haberleri yaparak milyonlarca takipçiye ulaşmıştır. Mine'nin şimdiki haber hedefi ise hızla yayılan müzik videosuyla bir gecede şöhrete kavuşan, genç kızların yeni sevgilisi Efe Duran'dır... Mine ve Efe’yi aynı çatı altında bir araya getiren No. 26, ikisi için de geri dönüşü olmayan bir değişimin başlangıcı olacaktır. Bize hiçbir şeyi yaşamayı hak görmeyen herkese bir çiçeğin bataklıktan da doğabileceğini göstereceğiz.

18 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın göstereceği dostluk karşısında daha cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmeniz için motivasyona ihtiyacınız var.

BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevreyle ilişkilerinizi amaca uygun şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmak tarzınız.

İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için bugün inatçısınız. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalısınız. Yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız. Çevrenizi kırıyorsunuz.

YENGEÇ: Sezgilerinizin epey yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman geleneksel davrandığınız için farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz. Kazançlarınızı artırmalısınız.

ASLAN: Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranın. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmayın. Yaşama geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi sinirli yapıyor. İş çevrenizde saygılı ilişkilerin sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız kendi işlerini de size yükleyebilirler.

TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alıp sizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız uygun bir gün seçmiş bulunuyorsunuz.

AKREP: Düşüncelerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcısınız. Gücünüzü ilişkilerinize de yansıtmak istemeniz sizi çekici yapıyor.

YAY: Derin düşünceler içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak için fazla sorumluluk alıyorsunuz. Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz. Farklı ortamlarda bulunmak istiyorsunuz.

OĞLAK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz, gelecek tekliflere hazır olun. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz.

KOVA: İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konulara ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Ama onun inatçı tavırları canınızı sıkacaktır. Sezgileriniz çok güçlü.

BALIK: Bugün düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.