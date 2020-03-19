Güne Başlarken | 19 Mart 2020





Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var" ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüse karşı aşı denemelerinin başlatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini açıkladı.





Güne Dair Notlar

19 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,49 TL, euro ise 7,07 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 10°C Çok bulutlu, hafif yağmurlu İzmir, 5°C, 13°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu Antalya, 7°C, 16°C Doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı Ankara, -2°C, 3°C Çok bulutlu ve kar yağışlı Trabzon, 3°C, 8°C Çok bulutlu ve yağmurlu Diyarbakır, 5°C, 11°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı





Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Uzman psikologlar, güne karanlıkta başlamanın depresyonu tetiklediği konusunda hemfikir.

Bazen hava şartlarından dolayı sabah 8'de bile uyansak, hava karanlık olabiliyor. Bu da kortizon hormonu ve kan basıncını negatif etkiliyor. Işık ise bu mekanizmaları düzenlemeye yarıyor.

Bu nedenle sabah mutlaka güneş ışığını ya da gün ışığını alarak uyan.

Akşam evde n'apsak?

Günün televizyon dizileri: Afili Aşk (Kanal D), Bir Zamanlar Çukurova (ATV), Mucize Doktor (FOX)

Dizi önerisi: Elite

Okunacak kitap önerisi: Siyah Kan- Jean-Christophe Grangé

Oynanacak oyun önerisi: DayZ

Günlük burç yorumları (19 Mart 2020)

KOÇ: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme duygunuzu kontrol altına almalısınız. Hedeflediğiniz yere ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.

Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme duygunuzu kontrol altına almalısınız. Hedeflediğiniz yere ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz. BOĞA: Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız büyük karmaşa yaşayacak ve sorumluluk duyguları artacak.

Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız büyük karmaşa yaşayacak ve sorumluluk duyguları artacak. İKİZLER: Duygulardaki artış nedeniyle kendinizi denetlemekte zorluk yaşayacaksınızı. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla mantığınızı birbirine karıştırmamalısınız.

Duygulardaki artış nedeniyle kendinizi denetlemekte zorluk yaşayacaksınızı. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla mantığınızı birbirine karıştırmamalısınız. YENGEÇ: Yakın dostlarınızdan önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.

Yakın dostlarınızdan önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz. ASLAN: Yaşama analizci tarafınızla bakacak, derin bir araştırma ve inceleme isteğinde olacaksınız. Hızlı hareket etmeniz yüzünden kazalara meyillisiniz. Yaşam kalitenizi bozacak hareketlerden uzak kalmalısınız.

Yaşama analizci tarafınızla bakacak, derin bir araştırma ve inceleme isteğinde olacaksınız. Hızlı hareket etmeniz yüzünden kazalara meyillisiniz. Yaşam kalitenizi bozacak hareketlerden uzak kalmalısınız. BAŞAK: Duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapmak için harekete geçecek ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

Duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapmak için harekete geçecek ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. TERAZİ: Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan organizasyonlar önemli olacak. Yüksek hedefleriniz var. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüz olduğunu biliyorsunuz.

Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan organizasyonlar önemli olacak. Yüksek hedefleriniz var. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüz olduğunu biliyorsunuz. AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışacaksınız Ama size karşı gelenlere de çok nazik davranmayacağınızı söylemek gerek. Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavrama gücünüz artacak.

Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışacaksınız Ama size karşı gelenlere de çok nazik davranmayacağınızı söylemek gerek. Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavrama gücünüz artacak. YAY: İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Hızlı karar almayın.

İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Hızlı karar almayın. OĞLAK : Kafanıza koyduğunuz şeyi yapmakta engel tanımayacaksınız. Bu konuda size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken çalışmanızın karşılığını alacaksınız.

: Kafanıza koyduğunuz şeyi yapmakta engel tanımayacaksınız. Bu konuda size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken çalışmanızın karşılığını alacaksınız. KOVA : Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak değişik düşüncelere sahip olacaksınız. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimi kaldırıp bir kenara koymalısınız.

: Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak değişik düşüncelere sahip olacaksınız. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimi kaldırıp bir kenara koymalısınız. BALIK: Değişiminiz çevrenize ilginç gelecek. Sakin ortamları tercih edeceksiniz. Kendinizle ilgili konularda sessiz kalacak, çevrenize karşı eleştirel bir tavır takınacaksınız. İş konusunda gerekli çalışmaları yapacaksınız.

19 Mart gününe damga vuran olaylar