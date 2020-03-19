Güne Başlarken | 19 Mart 2020
Türkiye neredeyse tamamen karantina dönemine girdi. Bundan sonra sorumluluk sana düşüyor. Kurallara uyulursa koronavirüsün yayılması yavaşlatılabilir. Ama uyulmazsa, İtalya ve İran'a dönüşme ihtimalimiz var. Bu yüzden #EvindeKal
19 Mart 2020, Perşembe 07:47 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanı Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var" ifadesini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüse karşı aşı denemelerinin başlatıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini açıkladı.
19 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,49 TL, euro ise 7,07 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 10°C Çok bulutlu, hafif yağmurlu İzmir, 5°C, 13°C Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu Antalya, 7°C, 16°C Doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı Ankara, -2°C, 3°C Çok bulutlu ve kar yağışlı Trabzon, 3°C, 8°C Çok bulutlu ve yağmurlu Diyarbakır, 5°C, 11°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Uzman psikologlar, güne karanlıkta başlamanın depresyonu tetiklediği konusunda hemfikir.
Bazen hava şartlarından dolayı sabah 8'de bile uyansak, hava karanlık olabiliyor. Bu da kortizon hormonu ve kan basıncını negatif etkiliyor. Işık ise bu mekanizmaları düzenlemeye yarıyor.
Bu nedenle sabah mutlaka güneş ışığını ya da gün ışığını alarak uyan.
Akşam evde n'apsak?
Günün televizyon dizileri: Afili Aşk (Kanal D), Bir Zamanlar Çukurova (ATV), Mucize Doktor (FOX)
Dizi önerisi: Elite
Okunacak kitap önerisi: Siyah Kan- Jean-Christophe Grangé
Oynanacak oyun önerisi: DayZ
Günlük burç yorumları (19 Mart 2020)
- KOÇ: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme duygunuzu kontrol altına almalısınız. Hedeflediğiniz yere ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.
- BOĞA: Aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı büyütüyorsunuz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız büyük karmaşa yaşayacak ve sorumluluk duyguları artacak.
- İKİZLER: Duygulardaki artış nedeniyle kendinizi denetlemekte zorluk yaşayacaksınızı. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla mantığınızı birbirine karıştırmamalısınız.
- YENGEÇ: Yakın dostlarınızdan önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz.
- ASLAN: Yaşama analizci tarafınızla bakacak, derin bir araştırma ve inceleme isteğinde olacaksınız. Hızlı hareket etmeniz yüzünden kazalara meyillisiniz. Yaşam kalitenizi bozacak hareketlerden uzak kalmalısınız.
- BAŞAK: Duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapmak için harekete geçecek ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.
- TERAZİ: Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan organizasyonlar önemli olacak. Yüksek hedefleriniz var. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüz olduğunu biliyorsunuz.
- AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu çalışacaksınız Ama size karşı gelenlere de çok nazik davranmayacağınızı söylemek gerek. Güven arayışınızla beraber maddi konuların önemini kavrama gücünüz artacak.
- YAY: İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Hızlı karar almayın.
- OĞLAK: Kafanıza koyduğunuz şeyi yapmakta engel tanımayacaksınız. Bu konuda size karşı gelenlere hırçın davranacaksınız. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken çalışmanızın karşılığını alacaksınız.
- KOVA: Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak değişik düşüncelere sahip olacaksınız. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimi kaldırıp bir kenara koymalısınız.
- BALIK: Değişiminiz çevrenize ilginç gelecek. Sakin ortamları tercih edeceksiniz. Kendinizle ilgili konularda sessiz kalacak, çevrenize karşı eleştirel bir tavır takınacaksınız. İş konusunda gerekli çalışmaları yapacaksınız.
19 Mart gününe damga vuran olaylar
- Osmanlı Hükümeti, Süveyş Kanalı'nın açılması konusunda izin verdi. 1866
- Osmanlı devletinin ilk Mebusan Meclisi toplandı. 1877
- Güneş sistemi gezegenlerinden Pluto'nun ilk fotoğrafı çekildi. Ancak bunun yeni bir gezegen olduğu anlaşılmadı. 1915
- Sovyetler Birliği, bir nota ile 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı'nı yenilemeyeceğini bildirdi. 1945
- Yeni Kadıköy İskelesi ve İstanbul Belediyesi Şehir Operası açıldı. 1960
- CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Nihat Erim, partisinden istifa etti ve başbakanlığa atandı. 1971
- Türk Hava Yolları'na ait Diyarbakır uçağı iki ortaokul öğrencisi tarafından Beyrut'a kaçırıldı. 1977
- Hollanda'nın Amsterdam kentinde 50 bin kişi nötron bombasnı protesto için yürüdü. 1978
- Tiyatro Yazarı, Çevirmen Bedrettin Tuncel, 70 yaşında öldü. 1980
- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Newsweek dergisine verdiği demeçte genel affa karşı olduğunu söyledi. 1984
- Liselerde başlatılan cinsel eğitimin, üniversitelerde de sürmesine karar verildi. Uludağ, Marmara ve İzmir 9 Eylül Üniversiteleri'nde başlatılan derslerde, cinsellikle ilgili bilgiler tüm detaylarıyla verildi. 2000
- Türkiye'yi AB üyeliğine taşıyacak Ulusal Program, Bakanlar Kurulunca onaylandı. 2001